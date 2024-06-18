追光器動畫工作室提供安全、高效能的遠端後期製作工作
當大流行關閉工作室時，追光者轉向 Splashtop 完成有關新神：楊健的後期製作
概覽
挑戰
提供對高端工作站的遠端存取，以便在工作室外進行後期製作。
解決方案
追光器通過 Splashtop 的高級安全功能，高性能和廣泛的設備支持啟用了遠端電影製作。
成果
借助 Splashtop，該工作室能夠按計劃完成新神：楊健。他們希望鼓勵採用更安全，高效的遠端電影製作，他們還加入了 Splashtop 在中國的合作夥伴計劃。
8 月 19 日在中國上映後，《 新神：楊健 》成為內地票房的一部動畫大片，在開幕 10 天內收入超過 3 億人民幣。
這部電影擁有幾個令人印象深刻的場景-從呈現 太極圖的 3D 中國水墨畫， 到古老的敦煌飛舞，到現代網絡朋克風格的童話世界，所有這些都贏得了中國觀眾的高度讚譽，他們認為它是中國具有最佳視覺效果的頂級電影之一！"
"大打背後的秘密是什麼？"
“中國版的皮克斯”，追光動畫工作室使用 Splashtop 遠程完成電影的後期製作工作。
挑戰：實現遠距後製
追光者動畫工作室旨在每年製作一部精心製作的動畫電影。 他們的成功取決於多團隊協作，高端工作站和專業軟件。 根據業內人士的說法，這是一個雄心勃勃的目標，動畫製作管道通常跨越三到五年。 與真人電影不同，動畫電影對準確性和流暢性有更高的要求。 對於頂級視覺效果，它們需要逐幀細化和渲染。 這為動畫製作過程帶來了各種技術挑戰。
《新神：新神：楊健》製作人呂曦表示，該片於 2019 年初開始製作，發行日期已經確定，但由於疫情，後期製作團隊無法親身去工作室工作。
當大流行襲擊時，追光者面臨兩個主要挑戰：
使團隊能夠遠程訪問工作室中的 Windows 和 Mac 計算機上的高端工作站，以使用專門的軟件，如 Avid 媒體作曲家和達芬奇解決.
幫助他們遠程執行音頻和視頻編輯，視覺效果，混音，顏色分級，配音，口形同步等後期製作活動。
安全是另一個重要考慮因素。 對於媒體和娛樂行業而言，數字內容是一種無形資產，最終將在劇院，電視台和其他平台上分佈。 該內容在實際商業發布之前無法發布。 Light Chaser 需要一種遠端存取解決方案，該解決方案不僅可以滿足自己的安全策略，還可以保護其遠端工作數據。
該團隊多次嘗試尋找合適的解決方案，但發現市場上大多數遠端工具都更專注於提供遠端支援的 IT 部門，而不是啟用遠端工作。 這些工具價格昂貴，安全措施較弱，並且在延遲和視頻壓縮問題方面提供了糟糕的用戶體�驗。
解決方案：追光動畫選擇透過 Splashtop 實現遠端電影製作
在比較和測試多種遠端存取解決方案之後，追光者嘗試了 Splashtop。 它的快速連接，高清質量，4K 流媒體和高級安全功能給他們留下了深刻的印象。 該團隊最終選擇 Splashtop 作為其遠端存取解決方案，用於：
廣泛的設備支持：他們的團隊可以從任何設備遠程訪問物理和虛擬環境。 Splashtop 產品還與 MacWindows，Linux，iOSAndroid 和 Chrome 兼容，可在各種設備上提供可靠，一致的性能。
高性能遠端存取：追光者的製作團隊經常使用需要強大的 A/V 同步的 PB 素材。 後期製作活動，例如聲音和視頻編輯，視覺效果，混音，調色，配音，口形同步等，需要高性能的遠端連接，以實現無憂的遠端工作。
Splashtop 擁有他們所需的一切，包括 4K 流媒體（iMac Pro 視網膜 5K 流），速度高達每秒 60 幀（fps），低延遲和快速連接。 他們甚至可以使用 Splashtop 的性能指標查看實時性能狀態，包括 FPS 和 BPS（每秒比特數）。
高級安全功能：包括雙因素身份驗證，多級密碼安全性，屏幕自動鎖定，空白屏幕，會話空閒超時，遠程連接通知，日誌記錄，SSO 集成，精細訪問控制等。
Splashtop 傳輸但不存儲經端到端加密的編碼屏幕捕獲流。 此外，所有 Splashtop 產品均遵守 GDPR 和 SOC 2 合規性等。
特色產品：Splashtop Enterprise
成果：追光動畫如期完成製作，並成為 Splashtop 通路合作夥伴
追光者在 2021 年中進入了新神：楊健的高峰期，並於同年年底開始同步生產。 借助 Splashtop，他們能夠在 2022 年 6 月之前按計劃完成生產。
追光者不是唯一使用 Splashtop 進行遠端生產工作的國際知名工作室。 以 Warner Bros. International Television Production（WBITVP）新西蘭為例。 他們部署了 Splashtop，因此後期製作團隊可以隨時隨地執行視頻編輯，動畫創建，口型同步，渲染和其他任務。
現在，追光者動畫是 Splashtop 的忠實用戶。 他們還成為 Splashtop 中國合作夥伴計劃的成員，非常期望更多的電影製作人可以利用 Splashtop，以更安全和高效的方式進行遠端電影製作。
Splashtop 準備與追光者攜手，以幫助中國動畫發展和蓬勃發展。 最終吸引更多有抱負的中國年輕電影製片人追逐自己的「光」並投放頂級動畫電影。
細節
關於追光者動畫
追光者動畫工作室，總部位於北京，由 Tudou.com 創辦人兼前首席執行官王加利於 2013 年 3 月創立。 中國領先的互聯網視頻網站。 其目標是創作具有中國文化風格的世界級動畫電影。
公司建立了 300 名人才的團隊，將對藝術創作的獨特觀點與世界領先的技術相結合，在業務管理和運營方面擁有豐富的經驗。
自成立以來 9 年前, 光追逐者已製作 7 電影, 包括小門神, 茶寵物, 貓和桃子托邦, 白蛇, 新神:哪吒重生, 白蛇 2: 綠蛇的苦難, 和新神:楊健.
其中，"白蛇"系列自首次在中國發布以來，總收入了超過 10 億人民幣。 這使得這個年輕的工作室在國內外都成為著名的，承擔創作更優質的中國動畫電影的責任。