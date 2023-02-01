追光器動畫工作室提供安全、高效能的遠端後期製作工作

8 月 19 日在中國上映後，《 新神：楊健 》成為內地票房的一部動畫大片，在開幕 10 天內收入超過 3 億人民幣。

這部電影擁有幾個令人印象深刻的場景，從呈現 太極圖的 3D 中國水墨畫， 到古老的敦煌飛舞，到現代網絡朋克風格的童話世界，所有這些都贏得了中國觀眾的高度讚譽，他們認為它是"中國具有最佳視覺效果的頂級電影之一！」

大打背後的秘密是什麼？

「中國對皮克斯的回答」，光追逐者動畫工作室，他使用 Splashtop 遠端完成電影的後期製作工作。