Splashtop 和 Wacom 聯手優化創意的遠端工作流程

Splashtop 和 Wacom 攜手合作，為後期製作藝術家提供流暢、高效的遠端工作流程。
遠端工作流程是一個熱門話題，這是有充分理由的。 2020年，工作室必須迅速採用遠端工作作為封鎖和封閉辦公室的創可貼解決方案。 一年多后，它仍然是必需品，但重點已從 採用遠端工作轉移到 優化遠端工作流程。
自大流行以來， 世界各地的工作室（包括 Lexhag、多倫多 3 公司和 Boxel）都已轉向遠端或靈活的工作流程。 事實上，我們最喜歡的一些節目和電影的後期製作已經遠端完成（即 超人和露易絲、波爾達克和廣闊無垠）。 遠端工作的好處包括更好的工作/生活平衡、全球招聘，以及與全球員工和承包商的更多合作。
不過，這並不是最容易的過渡。 創作者需要專門的硬體、高處理能力、大量存儲空間、各種外掛程式以及尚未基於 cloud的桌面應用程式。 最重要的是，延遲和同步問題一直是遠端工作流程的限制。 為了解決這些問題，Splashtop 和 Wacom 合作優化了遠端工作站。
隨時隨地從任何設備利用功能強大的工作站
Splashtop 的遠端存取軟體使創作者能夠從任何地方的任何設備利用其強大的工作站。 它易於部署，並在使用 Wacom 數位板和顯示器等後期製作工具遠端工作時減少延遲。 事實上， Splashtop 在 Adobe Max 2021 上宣佈將速度提高到 60 fps。 同時支援手寫筆的壓力、方向、傾斜度和尺寸，讓藝術家感覺他們就像坐在工作站上一樣。
Wacom 是數位屏和數位板市場的全球領導者。 他們的設備為藝術家重現了真正的紙上筆感覺。 他們的客戶需要高性能工具來實現他們苛刻的工作流程。 任何類型的延遲（在遠端工作中很常見）都可能阻礙他們的整體生產力。
這就是 Splashtop 和 Wacom 合作如此之好的原因。 創作者不必在遠端工作站的靈活性或品質上妥協。
當今的創意人員需要便攜式工作空間：Splashtop 和 Wacom 提供了解決方案
隨著轉移到遠程和靈活的工作，創作者正在調整工具以反映更便攜的工作空間。 雖然錄音室內的空間可能會容納大型 Wacom Cintiq Pro 27 吋，但 Wacom Cintiq 16 吋 的小巧尺寸可能更適合在家庭辦公室編輯影片。 特別是如果空間有限。
為了獲得最佳的遠端工作體驗，媒體和娛樂領域的創作者正在轉向最新一代的 Wacom 產品。 這包括影拓 Pro 數位板和新帝 Pro 數位 屏，兩者都可與Splashtop無縫協作。
“在後期製作工作流程中使用Wacom設備的藝術家能夠使用Splashtop安全無縫地連接到本地或雲環境，以使用Adobe Premiere Pro，Adobe After Effects等程式。藝術家可以無縫利用 Wacom Cintiq Pro 和 Wacom 影拓 Pro 的強大功能，在離開辦公室時高效地編輯、合成和創建視覺效果，這對於當今遠端友好的工作場所來說是一個很大的優勢。 - 和冠
Adobe也迷上了Splashtop
Adobe Video 的戰略發展主管 Dave Helmly 和高級技術銷售經理 Karl Soule 開始使用 Splashtop 在旅行時遠端訪問他們的辦公室電腦。 在內部使用它后，他們印象深刻，以至於他們開始向客戶推薦 Splashtop。
Adobe 使用者使用大量存儲空間、PB 級素材和 Wacom 等創意設備。 編輯人員尤其需要具有強大 A/V 同步的高性能遠端會話。 Splashtop 使他們能夠在家中安全地訪問現有硬體、檔案和基礎設施，而不會影響用戶體驗
“[對於視頻編輯來說]擁有回應迅速的東西至關重要。 保持A / V同步的東西。 Splashtop 擅長做到這一點。 - Karl Soule，Adobe Video 高級技術銷售經理
Boxel 工作室使用 Splashtop 轉向靈活工作
為了培養工作/生活的平衡， Boxel Studio 實施了“工作室內家庭辦公室” ，為員工提供更大的靈活性（大流行前）。 當他們弄清楚遠端工作的後勤工作時，首席技術官安德列斯·雷耶斯（Andres Reyes）想到了一個問題：
“我們如何允許我們的藝術家、合作者和其他團隊成員在家工作，同時訪問我們的安全基礎設施和專業工作站？”
答案是什麼？ 飛濺企業。 Boxel Studio 藝術家利用 Splashtop 的 USB 設備重定向功能 ，在整個遠端連接過程中使用他們自己的本地 Wacom 數位板。 借助Splashtop，他們就像直接連接到辦公室工作站一樣工作。
通過強大的遠端工作流程提高工作效率
Splashtop 的遠端桌面軟體與 Wacom 數位板配合使用，可優化後期製作遠端工作流程。 通過這種合作關係，創意人員可以在家中享受更高的生產力、更低的延遲和類似工作室的工作站。