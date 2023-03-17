如何使用Splashtop遠端存取Linux電腦

隨時可以從任何Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備快速輕鬆地存取遠端Linux電腦。了解如何設置和開始使用Splashtop。

除了Windows和Mac，您現在可以使用Splashtop從任何設備遠端控制Linux電腦 ！遠端Linux電腦上不需要最終用戶。只需在您需要存取的Linux電腦上設置Splashtop，然後隨時隨地無限地存取這些電腦即可。

借助Splashtop，即使從平板電腦或移動設備進行遠端存取，業務專業人員也可以遠端工作，但仍感覺自己就坐在Linux系統的前面。 IT和MSP可以遠端連接並控制其客戶的Linux電腦以提供支持，即使沒有用戶在場也是如此。

了解如何使用Splashtop設置對Linux的遠端存取，以及哪些Splashtop解決方案使您能夠做到這一點。

如何設置Linux遠端存取

Splashtop使您可以輕鬆地設置對Linux電腦的遠端存取：

開始使用您選擇的 Splashtop 解決方案（請參閱下面的列表）並創建您的 Splashtop 帳戶。 將 Splashtop 流媒體部署到您要訪問的 Linux 電腦 *。 安裝流媒體後，請確保啟動它（ 之後，流媒體將在計算機打開時自動啟動 ）。 在要用來存取Linux桌面的電腦，平板電腦和智能手機設備上安裝Splashtop Business App 。 設置完成！只需打開Splashtop Business App並選擇您的Linux電腦即可啟動遠端連線。

* Splashtop 流媒體正式支持樹莓派 2 或更高版本，軟呢帽 29-31，Ubuntu 桌面 16.04，18.04 和 20.04，CentOS 7 和 8 以及紅帽企業 Linux（RHEL）7.3-8.1。 您也可以嘗試與目前不支持的其他 Linux 發行版本一起使用。

Splashtop的遠端桌面客戶端Splashtop Streamer可以實現無人值守的遠端存取（這意味著不需要遠端電腦上的最終用戶）。一旦安裝在遠端電腦上，您就可以通過Splashtop Business App（適用於Windows，Mac，iOS和Android）從任何其他設備存取該電腦。

當您通過Splashtop帳戶部署Splashtop Streamer時，該Streamer將綁定到您的帳戶。然後，每當您在另一台設備上的Splashtop Business App中登錄帳戶時，都會看到有權存取的安裝了流媒體的電腦列表。

這使快速啟動遠端桌面連接變得容易。無需記住並輸入遠端電腦的IP地址。

這是從不同的操作系統和設備進行連接時對Linux的遠端存取的外觀。另外，請參閱本文底部的啟用遠端存取Linux的Splashtop解決方案列表。

Windows到Linux的遠端存取

部署Splashtop Streamer之後，請確保在電腦上下載Windows版本的Splashtop Business App 。

選擇Linux電腦後，將打開一個窗口，並即時顯示遠端Linux電腦的螢幕。從那裡，您可以使用本地電腦上的鼠標和鍵盤來控制Linux電腦。打開任何文件並使用您喜歡的任何應用程式。

Windows電腦遠端處理為Linux電腦

遠端Linux電腦

從Mac到Linux的遠端存取Mac

確保本地電腦上安裝了Mac版本的Splashtop Business App ，並且遠端Linux電腦上安裝了Splashtop Streamer。

從那裡開始，就像打開Splashtop Business App並選擇Linux電腦以進行即時遠端存取一樣簡單。

從iOS到Linux的遠端存取

與從Windows或Mac存取類似，但是您需要在Apple設備上使用iOS版本的Splashtop Business App 。然後，您將能夠從iPad和iPhone遠端存取Linux。

從Android到Linux的遠端存取

適用於 Android 裝置的 Splashtop Business 應用程式運作方式與上述其他裝置的應用程式相同。完成設定後,開啟 Android 裝置上的應用程式，選取遠端 Linux 電腦，開始體驗快速存取並控制電腦。

從Linux遠端存取Chromebook

沒有適用於Chromebook設備的應用。但是，通過Splashtop Business Chrome擴展程式 ，您將能夠登錄到Splashtop帳戶，查看遠端電腦列表，然後選擇要遠端存取的電腦。

Splashtop Business Chrome擴展程式使您可以輕鬆地從Chromebook裝置遠端控制Linux電腦。

最佳Linux遠端桌面解決方案– Splashtop

Splashtop 是商務專業人員、IT 團隊、MSP 和服務台專業人員的遠端桌面軟體首選。

以下解決方案提供對Linux，Windows和Mac電腦（在某些情況下還包括Android）的無人看管的存取。選擇最適合您的解決方案。您可以立即開始免費試用，並開始遠端存取Linux電腦！

Splashtop 業務訪問：適用於希望遠端存取其電腦的商務專業人員和小型團隊。 進一步了解|免費試用

Splashtop 遠端支援：適用於希望無人值守遠端存取其用戶電腦以提供遠端支援的 MSP 和 IT 團隊。 進一步了解|免費試用

Splashtop SOS：適用於需要有人值守的快速支持解決方案以為其用戶設備提供按需遠端支持的 IT，支持和服務台團隊。 進一步了解|免費試用

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