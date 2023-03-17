Ubuntu遠端桌面-如何設置，存取和控制

是否想從任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置遠端存取 Ubuntu Linux 電腦？免費試用 Splashtop 遠端桌面軟體。

在家中或在旅途中工作時，能夠遠端存取電腦比以往任何時候都更為重要。過去，用於Ubuntu的遠端桌面軟體非常複雜，許多遠端桌面工具不支援Linux。

但是，如果您可以從幾乎任何地方，幾乎使用任何設備快速輕鬆地遠端存取和控制所有Ubuntu電腦，該怎麼辦？您可以使用Splashtop Business Access 。

Splashtop 正式支援 Linux Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04 遠端桌面連接。

如何免費設置Splashtop Ubuntu遠端桌面：

開始免費試用 Splashtop Business Access (無需信用卡或履約承諾)。 在要遠端存取的Ubuntu電腦上安裝Linux Streamer 。 將Splashtop Business App安裝在要從其遠端進行遷移的電腦，平板電腦和移動裝置上，包括Windows，Mac，iOS和Android裝置。 這樣就準備好了！在您的裝置上開啟 Splashtop Business 應用程式，按一下要存取的電腦，接著就能盡情享受與 Ubuntu 系統的快速遠端桌面連接。

連接後，就可以控制Ubuntu系統並執行任何任務，就好像您在電腦前面一樣。它幾乎可以在任何設備上以及任何可以存取互聯網的地方工作。在遠端連線中存取任何文件或應用程式。

適用於 Linux 的 Splashtop 遠端桌面目前支援 Ubuntu 桌面 16.04、18.04 和 20.04 以及其他 Linux 平台，例如 CentOS 7 和 8、紅帽企業版 Linux (RHEL) 7.3-8.1、 和淺頂軟呢帽 29-31，和樹莓派 2 或更高版本。

適用於 Ubuntu 的 Splashtop 遠端桌面安全可靠、設定步驟簡單輕鬆，並且提供快速的高畫質連接。歡迎立即開始免費試用。

免費試用

Splashtop SOS (適合 IT 和服務台) 和 Splashtop Remote Suppor (適合 MSP) 也提供了 Linux 遠端桌面功能。