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紅帽Linux遠端桌面–遠端存取RHEL

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遠端存取RHEL電腦。運行RHEL 7.3-8.1的Linux電腦的遠端桌面。從任何電腦，平板電腦或行動裝置進行存取。立即免費試用！

如果您是在家中或在旅途中工作，則可能需要一段時間才能在辦公室或在家中存取台式電腦。如果該桌面恰巧在Linux操作系統（在RHEL發行版上）上運行，則您沒有很多工具可以支援對電腦的存取。

幸運的是， Splashtop Business Access支援Red Hat Linux的遠端桌面。您可以從任何其他裝置遠端連接到電腦，並感覺就像坐在Red Hat電腦的前面一樣。

如何免費設置RHEL遠端桌面：

  1. 開始免費試用 Splashtop 商業訪問（無需信用卡或承諾）。

  2. 在要遠端存取的Red Hat Enterprise Linux電腦上安裝Linux Streamer

  3. Splashtop Business App安裝在您要遠端控制的裝置上。您可以在任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置上安裝該應用程式。

  4. 一切就緒！ 打開 Splashtop 商業應用程式，然後按下您的遠端電腦以啟動與 RHEL 電腦的遠端桌面連接。

連接後，您就可以控制遠端電腦並像在前面一樣操作它。無論使用什麼裝置，只要可以存取Internet，就可以遠端存取RHEL電腦。打開任何文件並與遠端電腦上的任何程序進行交互。

Splashtop Linux 遠端桌面目前支援 RHEL 7.3-8.1 以及其他 Linux 平臺，如 CentOS 7 和 8Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、Fedora 29-31Raspberry Pi 2 或更高版本

紅帽電腦從未如此普及。 Splashtop遠端桌面連接可靠，快速且安全。立即免費試用。

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Splashtop SOS （用於IT和幫助台）和Splashtop遠端支援 （用於MSP）中也提供了Linux的遠端桌面。

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