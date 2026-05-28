紅帽Linux遠端桌面–遠端存取RHEL

遠端存取RHEL電腦。運行RHEL 7.3-8.1的Linux電腦的遠端桌面。從任何電腦，平板電腦或行動裝置進行存取。立即免費試用！
在當今日益移動和分散的工作環境中，對 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 系統進行可靠的遠端存取至關重要。 無論您是在家工作、旅行還是遠端管理系統，都能夠從任何位置存取和控制 RHEL 計算機，確保您保持高效和回應能力。
Splashtop 為遠端桌面存取 RHEL 系統提供了強大的解決方案，讓您可以比以往更輕鬆地從任何裝置管理 Linux 環境。 透過 Splashtop，您可以從 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置安全地連接到 Red Hat Linux 電腦。
Splashtop 遠端存取 支援遠端桌面至 Red Hat Linux。您可以從任何其他裝置遠端連接到您的電腦，感覺就像是親自在您的 Red Hat 機器前一樣。
在本部落格中，我們將引導您完成為 RHEL 電腦設定Splashtop端點存取的步驟，重點介紹使其成為端點桌面解決方案首選的關鍵功能，並解釋如何開始您的端點存取。 了解 Splashtop 如何透過與 Red Hat Linux 系統的無縫連接來簡化您的遠端存取需求並提高您的工作效率。
如何免費設置RHEL遠端桌面：
開始免費試用Splashtop Remote Access（無需信用卡或承諾）。
在要遠端存取的Red Hat Enterprise Linux電腦上安裝Linux Streamer 。
將Splashtop Business App安裝在您要遠端控制的裝置上。您可以在任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置上安裝該應用程式。
一切就緒！ 打開 Splashtop 商業應用程式，然後按下您的遠端電腦以啟動與 RHEL 電腦的遠端桌面連接。
連接後，您就可以控制遠端電腦並像在前面一樣操作它。無論使用什麼裝置，只要可以存取Internet，就可以遠端存取RHEL電腦。打開任何文件並與遠端電腦上的任何程序進行交互。
Splashtop Linux 遠端桌面目前支援 RHEL 7.3-8.1 以及其他 Linux 平臺，如 CentOS 7 和 8、Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、Fedora 29-31 和 Raspberry Pi 2 或更高版本。
管理 Red Hat Enterprise Linux 的理想解決方案：Splashtop
Splashtop 因其獨特的功能與優勢結合，被視為遠端管理 RHEL 的頂級解決方案，旨在提升您的遠端管理體驗。以下是 Splashtop 為何是 RHEL 的理想遠端桌面平台：
無縫連接：Splashtop 提供流暢且響應迅速的遠端桌面體驗，讓您可以從任何裝置存取 RHEL 系統 - 無論是 Windows、Mac、iOS、Android 還是 Chromebook。 這種靈活性確保您幾乎可以從任何地方管理您的 Linux 環境。
高效能：借助 Splashtop，您可以在遠端會話期間獲得高品質的圖形和最小的延遲。 這種效能可確保系統維護、應用程式管理和故障��排除等任務有效執行，就像您直接在 RHEL 電腦上工作一樣。
強大的安全性：安全性是 Splashtop 的首要任務。 它包括端對端加密、安全身份驗證和多因素身份驗證等高級功能，可保護您的遠端連線和敏感資料免遭未經授權的存取。
易於設定和使用：設定 Splashtop 以遠端存取 RHEL 非常簡單且使用者友好。 安裝過程很快，Splashtop Streamer for Linux 和 Splashtop Business App 的直覺式介面確保您可以輕鬆啟動並運行。
支援多個 Linux 發行版：在專注於 RHEL 的同時，Splashtop 也支援其他 Linux 發行版，例如 CentOS 和 Ubuntu。 這種廣泛的兼容性使其成為遠端管理各種 Linux 系統的多功能解決方案。
經濟高效的解決方案：Splashtop 提供了一種經濟高效的遠端存取方法，具有具有競爭力的價格和免費試用選項，可讓您在做出決定之前評估其功能和優勢。
專門支援：Splashtop 提供可靠的客戶支持，協助解決您在設定或使用過程中可能遇到的任何問題，確保流暢的遠端管理體驗。
選擇 Splashtop 管理您的 Red Hat Enterprise Linux 系統，您將獲得一個強大、安全且高效的遠端存取解決方案，滿足現代工作環境和 IT 管理的需求。
Splashtop 入門：適用於 Red Hat Linux 的快速、安全的遠端桌面
紅帽電腦從未如此普及。 Splashtop遠端桌面連接可靠，快速且安全。立即免費試用。
Splashtop Remote Support（針對MSPs ）中也提供 對 Linux 的遠端存取 。