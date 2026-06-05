Fedora遠端桌面|如何遠端存取和控制

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Fedora 遠端桌面：如何遠端存取與控制

Splashtop Team
閱讀時間：4 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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遠端存取在Fedora 29-31上運行的Linux電腦。比VNC好。從任何其他設備訪問您的遠端電腦。免費試用。

想要從任何一台 Mac Windows、iOS 或 Chromebook 裝置遠端存取您的 Fedora Linux 電腦嗎？ Android嘗試 Splashtop，最 好的遠端桌面軟體，看看它有多簡單有效。

最近，我們所有人都學到了很多關於遠端存取電腦有多重要的經驗教訓。無論是需要在家工作還是在路上，返回辦公室都不總是可行的，甚至是不可能的。

但是現在，借助Splashtop強大的遠端桌面工具，您可以從幾乎任何設備以及任何可以訪問Internet的地方遠端存取和控制所有Fedora機器。

了解 Fedora 遠端桌面

Fedora 遠端桌面是指使用其他裝置從遠端位置存取和控制 Fedora Linux 電腦的能力。 此功能對於各種場景至關重要，例如遠端工作、IT 支援以及無需實際出現在電腦上即可存取檔案或應用程式。 以下是您需要了解的有關 Fedora 遠端桌面的詳細資訊：

什麼是 Fedora Linux？

Fedora 是一種流行的開源 Linux 發行版，以其尖端功能和強大功能而聞名。 它經常用於伺服器環境、開發和個人計算。 Fedora 的靈活性和頻繁的更新使其成為許多使用者和組織的首選。

為什麼要在 Fedora 中使用遠端桌面？

  • 遠端存取：無論您是在家工作、旅行還是需要遠端管理伺服器，都可以從任何地方存取您的 Fedora 系統。

  • 生產力：即使您不在辦公桌前，也可以在 Fedora 電腦上無縫地繼續工作。 這對於遠端員工或系統管理員特別有用。

  • 支援： IT 專業人員無需在現場即可對 Fedora 系統進行故障排除和管理，從而縮短回應時間並提高支援效率。

Fedora 遠端桌面如何運作？

遠端桌面解決方案，如 Splashtop，可以在您的本機裝置和遠端 Fedora 系統之間建立安全的連接。此遠端連接讓您可以與 Fedora 桌面環境互動，就像直接坐在電腦前一樣。您可以像在本地一樣輕鬆運行應用程式、訪問檔案和執行任務。

Fedora 遠端桌面存取的主要功能：

  • 跨平台相容性：從各種裝置存取您的 Fedora 機器，包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook。

  • 高效能串流媒體：享受高清顯示器和低延遲的流暢效能，這對於軟體開發或系統管理等任務至關重要。

  • 安全性：遠端連線經過加密，確保您的資料在遠端存取時保持安全。

使用 Splashtop 進行 Fedora 遠端桌面存取提供了一種使用者友好且高效的方式來連接到 Fedora 系統，為傳統遠端存取工具提供了可靠的替代方案。

使用 Splashtop 設定 Fedora 遠端桌面的 4 個步驟

  1. 註冊免費試用 Splashtop Remote Access。

  2. 在要遠端控制的Fedora電腦上安裝Linux Streamer

  3. 在要用於遠端存取 Linux 電腦的一個或多個裝置上安裝 Splashtop 商務應用程式。 Splashtop 商務應用程式可以安裝在 Mac Windows、iPhone Android、iPad 和 Chromebook 裝置上。

  4. 而已！每當您要遠端存取電腦時，請打開應用程序，然後單擊以連接到Fedora系統。

一旦進入 遠端桌面連線，您就可以控制 Fedora 系統並執行任何工作，就像您就在電腦前一樣。 使用 Splashtop，從跨平台設備遠端工作比以往任何時候都容易。

Splashtop Linux 遠端桌面目前支援 Fedora 29-31 和其他 Linux 平臺，如 Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、CentOS 7 和 8、Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 7.3-8.1樹莓派 2 或更高版本

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此外，您也可透過 Splashtop Remote Support 從另一台裝置遠端存取 Linux 電腦 (適用於 IT 和服務台)。

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