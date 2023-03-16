Fedora遠端桌面|如何遠端存取和控制

遠端存取在Fedora 29-31上運行的Linux電腦。比VNC好。從任何其他設備訪問您的遠端電腦。免費試用。

是否想從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook設備遠端存取Fedora Linux電腦？免費試用Splashtop遠端桌面軟體，看看它多麼簡單有效。

最近，我們所有人都學到了很多關於遠端存取電腦有多重要的經驗教訓。無論是需要在家工作還是在路上，返回辦公室都不總是可行的，甚至是不可能的。

但是現在，借助Splashtop強大的遠端桌面工具，您可以從幾乎任何設備以及任何可以訪問Internet的地方遠端存取和控制所有Fedora機器。

如何設置Splashtop Fedora遠端桌面並免費試用：

註冊免費試用版Splashtop Business Access 安裝 在您想要遠端控制的 Fedora 電腦上。 安裝 在要用於遠端存取 Linux 電腦的一個或多個設備上。 Splashtop Business 應用程式可以安裝在 Windows、Mac、iPhone、iPad、Android 和 Chromebook 設備上。 而已！每當您要遠端存取電腦時，請打開應用程序，然後單擊以連接到Fedora系統。

進入遠端桌面連接後，您就可以控制Fedora系統並執行任何任務，就好像您在電腦前面一樣。使用Splashtop，從跨平台設備進行遠端工作比以往任何時候都容易。

Splashtop Linux 遠端桌面目前支援 Fedora 29-31 和其他 Linux 平臺，如 Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、CentOS 7 和 8、Red Hat Enterprise Linux （RHEL） 7.3-8.1、 和 樹莓派 2 或更高版本。

親自了解為什麼超過3000萬人已經信任Splashtop遠端連接到他們的電腦。立即開始免費試用！

免費試用

Splashtop SOS （用於IT和幫助台）和Splashtop遠端支援（用於MSP）中還提供了從另一台設備到Linux電腦的遠端桌面。

其它資源