探索 Splashtop Enterprise 的靈活授權模式

在現今相互連結的世界中,遠端存取和管理資源的能力不僅僅是一種便利性,而且是必要的。 隨著企業應對分散式團隊、遠端工作以及對強大 IT 支援的持續需求的挑戰,對可靠且經濟高效的端點存取解決方案的需求激增。

Splashtop Enterprise是該領域的領導者,提供了一套量身定制的功能,以滿足現代企業的多樣化需求。但真正讓 Splashtop 與眾不同的是其創新且具有成本效益的定價模式,旨在確保企業只為他們真正需要的東西付費。

在本部落格中,我們將探討 Splashtop Enterprise 靈活的授權選項,以及與其他端點存取工具相比,它們如何能大幅節省成本。

了解 Splashtop Enterprise 的產品

Splashtop Enterprise 不只是另一個端點存取解決方案;它也是一個端點存取解決方案。它是一個綜合平台,旨在滿足大小企業的多方面需求。

Splashtop Enterprise 是一款一體化解決方案,適用於最終用戶端點存取以實現遠端工作,以及 IT 遠端支援以實現服務台操作和端點管理。讓我們花點時間來解開它的一些突出的功能和優點:

高效能終端存取 :借助 Splashtop,使用者可以體驗 60fps 的 4K 串流媒體,甚至以最小的延遲體驗 iMac Pro Retina 5K 串流媒體。這確保了遠端工作或支援會話像直接在裝置上工作一樣順利和有效率。

進階安全功能 :在網路威脅不斷演變的時代, Splashtop Enterprise 非常重視安全性。Splashtop 擁有安全的基礎架構、入侵保護和 SSL/AES 256 位元加密。這確保了每條末端連線不僅無縫而且安全。

廣泛的裝置支援 :無論您使用的是 Mac、Windows、Linux、iOS、Android,甚至是 Chromebook,Splashtop 都能滿足您的需求。其廣泛的裝置支援確保員工和 IT 團隊可以從幾乎任何裝置、任何地方存取資源或提供支援。

服務台工作流程 :除了端點存取之外, Splashtop Enterprise 還具有進階服務台工作流程。這些工具使 IT 和支持團隊能夠提供卓越的體驗,無論是協助內部團隊還是外部客戶。

整合與客製化:Splashtop 的整合功能,特別是與單一登入 (SSO) 身分提供者和領先的 PSA 票務和 ITSM 解決方案的整合功能,確保企業可以將 Splashtop 無縫融入其現有的 IT 生態系統。此外,透過 IP 限制、SIEM 整合和Splashtop Connector選項,企業可以進一步自訂其端點存取體驗。

透過提供如此全面的功能套件,Splashtop Enterprise 可確保企業擁有在以遠端為中心的世界中蓬勃發展所需的所有工具。

彈性授權模式的需求

在業務運營的動態環境中,顯而易見的是,如果有的話,一體化的方法很少能滿足不同組織的多樣化需求。 隨著企業的發展,他們的要求也是如此。 這種演變強調了彈性授權模式的迫切需求:

不同的業務需求:並非所有企業都以相同的方式運作。 有些可能主要擁有遠端勞動力,因此需要頻繁地存取公司資源。其他人可能擁有更集中的團隊,但需要強大的 IT 支援功能來管理龐大的裝置網路。 需求範圍廣泛,嚴格的許可模式往往會導致不必要的費用或未滿足的要求。 可擴展性問題:隨著業務的成長,其端點存取需求可能會發生巨大變化。靈活的授權模式允許企業隨著其成長而擴展其端點存取解決方案,確保他們既不會支付過高的費用,也不會裝備不足。 預算限制:每一美元在業務中都很重要,在技術上的投資應該產生有形的投資回報。 通過嚴格的定價模式,企業可能會發現自己為不使用的功能付費或缺乏迫切需要的功能。 靈活的模式可確保企業只需按使用量付費,從而最佳化其技術投資。

Splashtop Enterprise 靈活的許可模式說明

Splashtop Enterprise 的脫穎而出不僅在於其強大的功能集,還在於其創新的授權方法。認識到企業的多樣化需求,Splashtop 制定了一種提供靈活性和成本效益的授權模式。讓我們細分可用的兩個主要授權選項:

遠端工作的使用者授權

按使用者授權:此模型允許每個使用者最多授權 10 個端點。它的設計考慮到了現代員工,確保員工無論身在何處,都可以靈活地訪問所需的資源。

主要優點:

分散式勞動力賦能 :無論員工是在辦公室、在家或旅途中,他們都可以透過高效能、跨平台的端點存取安全地存取其工作資源。

單一登入 (SSO) :簡化存取,SSO 可減少記住多個密碼的麻煩,並為 IT 團隊提供集中管理存取權限的方式。

進階功能:從連線排程和精細權限到多顯示器高畫質顯示和檔案傳輸,Splashtop 確保無縫的遠端工作體驗。

遠端支援和端點管理的技術人員許可

按並發技術人員授權:此模型可滿足每位技術人員授權最多 300 個託管端點的需求。它是為 IT 專業人員和支持團隊量身定制的,確保他們擁有提供一流支持和有效管理端點的工具。

主要優點:

全面的支援能力 :技術人員可以提供有人值守和無人值守的終端支援,無論最終用戶是否有空,都能確保及時提供協助。

端點管理 :除了支援之外,技術人員還可以管理和監控端點、檢視系統記錄、管理更新等。

整合和客製化:Splashtop Enterprise 與領先的票務和 ITSM 解決方案無縫集成,可輕鬆啟動終端連線並自動記錄連線詳細資料。

透過提供這兩種不同的授權模式,Splashtop Enterprise 確保企業可以根據其特定需求自訂其端點存取和支援解決方案。無論是希望增強遠距員工能力的公司,或是旨在增強支援能力的 IT 團隊,Splashtop 靈活的許可都能提供完美的契合。

而最好的部分? 企業只需為他們真正需要的東西付費,從而大幅節省成本並優化營運效率。

使用 Splashtop Enterprise 節省成本

在競爭激烈的商業世界中,每個財務決策都很重要。 憑藉其靈活的授權模式,Splashtop Enterprise 為企業提供了實現大幅成本節省的獨特機會。這裡是如何:

按需付費:Splashtop 授權模式的突出特點之一是其適應性。無論您是擁有少數遠距員工的新創公司還是擁有龐大 IT 支援團隊的大型企業,您都可以自訂 Splashtop 授權以滿足您的需求。這意味著您不會在不必要的許可證或功能上超支。 與其他解決方案的比較:當與其他企業級端點存取和支援解決方案結合時,Splashtop 始終是更具成本效益的選擇。企業可以在不影響功能或功能的情況下節省 50% 或更多的最終存取費用。 減少 IT 開銷:憑藉單一登入、與現有 ITSM 解決方案的整合以及集中管理等功能,Splashtop 減輕了 IT 團隊的管理負擔。如此可減少花費在設定、管理和疑難排解上的時間,進而直接節省成本。 提高生產力:時間就是金錢。 借助 Splashtop 的高效能串流功能和一系列進階功能,員工和 IT 團隊可以更有效率地工作。無論是更快的文件傳輸、無縫的多顯示器支援還是高效的服務台工作流程,節省的時間都會增加,從而增加利潤。 避免隱藏成本:一些端點存取解決方案會帶來隱藏成本,無論是額外的硬體需求、補充軟體或定期升級的形式。Splashtop 透明的定價和全面的功能集確保企業可以準確地制定預算,而不會出現任何令人不快的意外情況。 面向未來:投資技術有時會覺得自己像是一場賭博,尤其是隨著技術進步的快速發展。 然而,Splashtop 對創新和定期更新的承諾意味著企業正在投資一種能夠在長期運作中保持相關性和有效性的解決方案,從而避免與頻繁的系統檢修或更換相關的成本。

憑藉其功能、靈活性和成本效益的結合,Splashtop Enterprise 為企業提供了一條明確的途徑來實現即時和持續的財務利益。

現實世界場景:企業如何受益

通過真實世界的例子,通常可以最好地說明了解產品或服務的好處。 一個例子是 PETstock,一家領先的澳洲寵物用品公司,它親身體驗了轉向 Splashtop Enterprise 的優勢。

PETstock 的 IT 團隊由 IT 經理 Shaun Dunstan 領導,其使命是簡化和優化其 IT 營運。雖然他們最初使用 TeamViewer 來滿足終端支援需求,但他們面臨著高昂的營運成本以及軟體對電腦資源的大量需求的挑戰。

在評估了多種工具後,PETstock 發現了 Splashtop Enterprise。它不僅提供了他們習慣使用 TeamViewer 的所有功能,而且還顯著降低了成本,並且佔用的資源更少。

PETstock 切換到 Splashtop,受益於更可靠、更友善的端點存取解決方案,切換後還節省了 20% 的成本。

“我們發現 Splashtop 是 TeamViewer 的一個非常好的替代品,它佔用的資源更少,並且默認它沒有任何人都可以用來連接的用戶端本地 ID 和 Pass。” - Shaun Dunstan,PETstock 的 IT 經理。

開始使用 Splashtop Enterprise

在外部存取和支援成為業務運營不可或缺的時代,選擇正確的解決方案至關重要。Splashtop Enterprise成為明顯的領跑者,提供高效能功能、強大的安全性以及靈活、經濟高效的授權模式。

但是,不要只聽我們的話。 親身體驗 Splashtop Enterprise 的強大功能與彈性。無論您是熱衷於深入了解其功能,安排演示或通過免費試用測試其功能,我們的團隊都會隨時為您提供幫助。

請立即聯絡我們,深入了解 Splashtop Enterprise。

