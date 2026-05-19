促進順暢的按需支援工作流程

使用 Splashtop，我們的按需支持模型是 9 位 SOS 代碼：
技術人員將用戶引導至 sos.splashtop.com
使用者下載並運行一個小應用程序，然後向技術人員讀取一個 9 位數字代碼。
這個模式自 2015 年推出以來為我們的使用者提供了良好的服務，對支援技術人員和使用者而言都相當簡單直覺。
我們已經建立在這個簡單，公認的模型上有各種增強功能：
能夠遠端存取行動裝置和 Chromebook
提升至管理員權限，自定義 SOS 應用程序品牌
重新啟動後自動重新連接
遠端連線結束後自刪
……還有更多
這些增強功能非常有趣，而且它們都以同樣的方式開始-我們的用戶會耐心地花時間來幫助我們了解他們的需求的寶貴反饋。
啟動新的隨選支援工作流
繼續以同樣的方式繼續，我們了解到我們原始的按需支持流程並不適合每個人。
就像目前的模型一樣簡單，一些技術人員希望節省最終用戶不必讀回代碼。 一些最終用戶更喜歡類似 Zoom 的過程，只需單擊邀請鏈接即可。技術人員有時想立即知道他們的最終用戶何時單擊了“連接”。而且較大的支持團隊可能更喜歡在技術人員之間轉移會話更受管理的流程。
為此，我們很高興在 Splashtop Enterprise 產品中構建了強大的按需支持替代方法：
發送支持鏈接 ��– 技術人員可以創建支持鏈接。然後用戶只需點擊它下載並運行一個小應用程序，然後技術人員就可以連接到用戶安裝。使用者無需回讀代碼。
發送一個簡短的 PIN 碼 ——技術人員創建一個 6 位數的 PIN 碼，並指導用戶在一個易於輸入的網站 (help123.app) 上輸入 PIN。同樣，使用者無需將代碼讀回給技術人員。
預部署 SOS 應用程序 – 將“SOS Call”應用程序直接放在最終用戶的桌面上。每當終端使用者需要協助時，按兩下應用程式，他們的要求就會立即出現在技術人員的支援佇列中。
所有這些選項都通過 新的技術人員控制台聯繫在一起。所有支援工作階段會顯示在主控台上。 使用者的就緒狀態在控制台上實時更新。技術人員可以傳送支持請求，並通過有組織的流程邀請其他技術人員加入連線。
帶有技術人員控制台的整個服務台框架還支持將支持請求自動路由到正確的技術人員組。將來，將通過同一個控制台提供一組豐富的技術人員工具。除了遠程控制之外，技術人員還可以在不中斷用戶的情況下在後台進行故障排除：執行腳本、查看和終止進程、傳輸文件等。
當然，對於喜歡它的人，Splashtop Enterprise 中仍然可以使用現有的 9 位 SOS 代碼模型。我們希望附加選項使 Splashtop On-Demand Support 成為更多用戶的最佳體驗。Splashtop Enterprise 簡化了技術人員的工作流程，同時為他們提供了更多功能並使最終用戶的體驗更加簡單。今天聯繫我們深入了解或開始免費試用。
深入了解Splashtop Enterprise，這是全方位的遠端存取和遠端支援解決方案。