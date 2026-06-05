Splashtop 企業版如何説明您整合 IT 堆疊

IT 領導者希望在其環境中使用更少的工具，以簡化其工作流程、簡化操作並減少購買難題。 我們完全明白這一點。 事實上，整合和簡化是 Splashtop Enterprise 成功背後的主要驅動力。
作為多合一工具，Splashtop 企業版結合了遠端訪問和遠端支援。 然後，它通過提供一長串有價值的集成和靈活的定價來提高簡單性的賭注，使其成為支援混合工作力的明智之選。
讓我們分解一下，看看Splashtop為每個企業客戶提供的整合和簡單性功能類型。
遠端存取和遠端支援二合一
通過企業遠端存取，用戶可以連接到公司網絡上的裝置（通常是 PC）並從任何裝置在任何位置使用它。使用 Enterprise，您只需要一個工具來管理物理和虛擬環境，使其成為混合工作的完美工具。 Enterprise 的遠端支援功能使 IT 支援人員能夠為需要技術幫助的任何遠端用戶提供無人值守和有人值守的支援。更簡單的是，有人值守的支援功能允許 IT 幫助台安全地為任何裝置實時提供“實時”支援——即使該裝置不是公司所有的。
廣泛的設備支援
Splashtop Enterprise 為 IT 團隊提供了有效管理其混合 IT 基礎架構的遠端存取所需的靈活性、控制力、可擴展性和易用性。 Splashtop 支援 Windows、Mac、Linux、行動裝置（Android/iOS/Chrome）、 IoT 和堅固耐用的裝置。必須使用不同工具來管理不同裝置的日子已經一去不復返了，Splashtop 可以做��到這一切。
眾多整合...那重要
Splashtop Enterprise 在 PSA/票務、RMM、惡意軟體安全和説明台方面擁有一長串集成合作夥伴。 其中包括 Bitdefender，Datto，Ninja，ServiceNow，Zendesk等行業領導者，您可以在我們的集成頁面上看到。
單點登錄 （SSO） 集成 還簡化了用戶體驗和安全性。 Splashtop Enterprise 使用 SAML 2.0 標準，並與所有主要的身份供應商集成，包括 ADFS、Azure AD、Okta、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、TrustLogin 和 Shibboleth。 更有用的是，利用跨域身份管理系統 （SCIM），您的IT管理員可以在Splashtop Enterprise 中自動配置 SSO 帳戶，甚至可以自動配置所需的 SSO 帳戶分組。
從一開始就保持簡單性
Splashtop 企業版非常易於設置和使用，以至於 Splashtop 在 2021 年春季遠端桌面的 G2 可用性指數中獲得了最高分（在 40 家公司中）。 事實上，Splashtop 在「易用性」和「易於管理」方面都獲得了 98% 的分數。 詳細瞭解 Splashtop 出色的可用性和管理分數。
如果這還不夠，Splashtop Enterprise 贏得了許多客戶的讚譽，因為它以極具吸引力的價格點提供了多方面的遠端存取和支援產品 - 標準！這使您的採購過程更加簡單。將其添加到輕鬆的設置、管理和擴展中，您一定會簡化和整合您的 IT 堆棧。