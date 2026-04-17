保持裝置完全修補和最新狀態對於 IT 合規性、安全性和生產力來說是至關重要的。然而，仍有太多 IT 團隊依賴手動修補、不一致的補救流程、不同的工具和不靈活的排程。因此，他們面臨著延遲和不一致的修補，同時需要過多的人工監管來減少人為錯誤。
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
透過基於原則的自動�化，IT 團隊可以創建更一致的端點工作流程，同時減少重複性的手動工作。這使得它在設備、使用者和操作優先級因部門、地點和風險水平而有所不同的環境中特別有用。
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
在終端管理中，基於政策的自動化遵循簡單的流程。IT 團隊訂定規則、設定條件、鎖定合適的裝置，讓系統執行動作，然後檢查結果，逐步修正原則：
定義原則： 管理員設定規則，例如何時應部署修補程式，哪些警報會觸發動作，或是哪些裝置應優先更新。
設定觸發器或條件：操作與事件、排程或端點屬性等觸發器相關聯，以確定何時開始補丁部署或修復。
識別目標裝置或群組：管理員根據部門、地點、裝置角色或風險概況等類別創建裝置群組。每個群組可以有不同的規則。
自動執行動作：一旦規則設定完成，補丁管理解決方案可以自動執行如修補、重新啟動裝置、運行腳本，以及修復失敗安裝等任務，這些都是由規則所定義的。
檢閱結果並調整原則：在這裡，可視性和失敗追蹤是必不可少的。團隊需要監控結果，確認自動化如預期運作，並在推出結果、失敗或業務需求改變時調整規則。
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
當 IT 團隊需要比一刀切的任務自動化更靈活的選擇時，基於原則的自動化最為有用。它的真正價值來自於使端點動作更具針對性、可重複性，並且能夠響應真實的操作條件。
基於原則的自動化可以幫助改進：
1. 修補程式部署
基於原則的自動化幫助IT團隊統一部署補丁到各個端點，包括操作系統和第三方應用程式的更新。團隊不僅僅依賴廣泛的排程，還可以根據特定裝置群組和運營需求來控制時間、目標、發布順序和例外情況。
2. 補救工作流程
如果補丁安裝失敗，你會想知道並能夠解決它。基於原則的自動化也可以在此幫助，當偵測到問題時自動觸發修正行動。這可能包括重新啟動裝置以完成安裝、執行腳本或重新嘗試安裝，所有這些都需遵循您所建立的規則和政策。
3. 分階段推出與風險控制
透過基於原則的自動化，您可以在分段推出中部署更新，例如按測試環、試點群組或部門。這有助於及早識別潛在問題，而不是冒險讓它們影響每個裝置，並可以圍繞裝置使用或部門來排程更新部署，以實現更順暢、較少中斷的更新。
4. 以合規為導向的端點一致性
妥善的補丁管理是網路安全和 IT 合規的重要部分，基於政策的自動化可以幫助維持合規性和審核準備。政策驅動的動作創建可重複的端點管理實踐，符合合規要求，通常包含日誌功能，以支援可見性、收集證據並準備審計。
當前端點工作流程需要基於原則的自動化的跡象
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
補丁在各設備上應用的時間表不一致，這使得跟踪更新和保持 IT 遵循性變得困難。
技術人員必須在修補後手動跟進裝置。
端點操作過度依賴於個別管理員或代理人。
很難偵測到失敗的修補或快速修復。
不同的團隊或裝置群組需要不同的修補規則，但您目前的修補工具無法適應。
您能看到問題，但缺乏一個可重複的回應流程來解決它們。
您目前的工具會自動化任務，但並未基於原則，這會使 IT 團隊增加額外的工作。
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
彈性觸發條件，可依據排程、事件或終端屬性設定與自訂規則。
裝置群組和目標控制，以確保靈活性和精確控制。
支援修補和修復工作流程，確保全面覆蓋和完整修補。
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
可見性進行原則執行、故障及結果，以便識別問題並修復失敗的安裝。
支援分階段部署 和例外情況，以提高測試效率和靈活性。
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
集中式儀錶板和報告提供整體可見性和管理，從單一位置掌握。
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
Splashtop AEM 包含：
1. Policy‑driven patching across endpoints
Splashtop AEM 的自動化修補管理具有靈活性和可自定義性，採用基於原則的修補，可以綁定至事件、排程和端點屬性。此外，它專為適用於各種裝置和操作系統而設計，使得支援混合裝置群組和自帶裝置（BYOD）政策變得簡單，並且包含操作系統和第三方應用程式的修補。
2. 自動修復與背景動作
Splashtop AEM 還可以幫助 IT 團隊在不中斷工作的情況下回應問題。它使用自動化腳本和智慧動作來自動修復潛在問題，並且藉由其背景工具，IT 代理人可以在不打擾使用者工作的情況下提供支援。
3. 政策執行的可見性與控制
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以更清楚地查看端點的詳細目錄、修補狀態和原則成果。如果修補程式失敗，團隊可以識別需要注意的裝置，檢視結果，並加快回應速度。這種可見性使得自動化更容易管理，並能支持更強的報告、證據收集和審計準備。
4. 對於取代手動工作或填補工具缺口的團隊來說，這是實用的選擇
Splashtop AEM 對於仍在手動修補的團隊、使用 Microsoft Intune 但希望獲得更即時控制和可�見性的團隊以及使用較大端點管理工具但增加日常修補和修復工作流程複雜性的團隊來說，是一個實用的選擇。在每種情況下，其價值相似：更高的一致性、較少的手動負擔，以及一種更清晰的方式來管理跨群組的端點操作。
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
使用 Splashtop AEM，您可以為您的更新建立明確的原則，包括每個群組或部門的時間範圍、優先順序和部署排程。這使組織及其 IT 團隊能夠在各端點套用原則導向的修補和修復，同時對每個裝置獲得清晰的可見性。
補丁作業不一定要是耗時且不一致的流程，也不一定要讓 IT 人員逐一更新每個裝置。透過 Splashtop AEM 的基於原則的修補自動化，讓每個裝置保持最新和符合要求變得輕而易舉。
準備好看看 Splashtop AEM 如何為您的修補程式管理帶來一致性、控制和自動化嗎？立即開始免費試用：