最佳遠端電腦存取軟體 2023：根據您的使用案例

那裡有許多遠端 PC 應用程式，但適合您的應用程式可能取決於您首先需要遠端訪問的原因。 找出最適合您的解決方案！

遠端 PC 存取軟體，也稱為遠端桌面或遠端存取，可讓您從另一台裝置遠端控制電腦或裝置。您將看到遠端裝置的螢幕並能夠像親自使用它一樣控制它。

您需要遠端存取的原因可能有多種。也許您需要在旅行時存取您的電腦，為您的用戶提供支援，或者您需要讓您的同事/學生能夠遠端工作。

無論使用情況如何，您都應該選擇最適合您需求的遠端存取解決方案。 以下是每個常見用例 2023 的最佳遠端 PC 訪問解決方案。

使用案例

最適合遠端工作（個人和小型團隊）- Splashtop 商業訪問

最適合遠端工作（企業和組織）- Splashtop 企業版

最適合 IT/説明台遠端支援 - Splashtop SOS

最適合 MSP 遠端管理和支援 - Splashtop 遠端支援

最適合遠端工作（個人和小型團隊）

遠端工作帶來了較高的靈活性和生產力，但是如果您無法親自使用電腦，這可能是一個挑戰。如果您需要存取某個檔案，或者執行一個只能在您無法隨身攜帶的桌面上使用的應用程式，該怎麼辦？這就是遠端存取的用武之地。

在查看功能、定價、安全性和遠端連接速度時，沒有比 Splashtop Business Access更好的解決方案了。

除了可從另一台電腦、平板電腦或移動裝置安全地控制您的遠端電腦之外，Splashtop Business Access 還具有廣泛的功能，幫助您在遠端連線中提高工作效率。您可以在裝置之間傳輸檔案、將文件從遠端電腦遠端列印到本地印表機、同時查看多個顯示器等。

關鍵細節

網站 ： https://www.splashtop.com/business

價格 每月$ 5起

支援的設備/作業系統 可以 從 任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置遠端控制。 遠端 進入 任何Windows或Mac電腦。



它與替代解決方案的比較

Splashtop 以快速的遠端連接脫穎而出，可提供高清質量和延遲最小的遠端聲音。 用戶可以在遠端工作時無縫控制資源密集型應用程式，例如 Adobe 創意工具，如 Photoshop、After Effects 和 Premiere Pro。

在定價方面，它甚至還沒有接近。 與其他遠端PC產品相比，Splashtop Business Access 為用戶節省了數百美元。 事實上，當您選擇 Splashtop 而不是 AnyDesk， LogMeIn Pro 和 GoToMyPC時，您可以節省50%到80%的成本，或者與 TeamViewer*相比，您可以節省近90%的成本。 與 RemotePC相比，您將獲得更多頂級功能。

最適合遠端工作（企業和組織）

包括企業和教育機構在內的大型組織可能有多種遠端存取需求。員工需要使用辦公室電腦才能在家工作。學生需要能夠遠端存取實驗室電腦和其他學校資源。 IT 需要監控託管電腦，並且幫助台需要能夠在員工、客戶或合作夥伴需要幫助時遠端支援任何裝置。

對於多合一的遠端訪問和遠端支持解決方案， Splashtop 企業版就是您的不二之選。

關鍵細節

網站 ： https://www.splashtop.com/enterprise

價格 ：根據遠端訪問最終使用者和遠端支援技術人員許可證的數量靈活定價

支援的設備/作業系統 可以 從 任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置遠端控制。 遠端 到 任何在Windows，Mac，iOS或Android裝置。



它與替代解決方案的比較

Splashtop 企業脫穎而出，因為它為使用它的組織提供了大量價值。 除了為遠端工作和 IT 支援提供遠端存取工具外，Splashtop 企業版還具有全面的安全功能，例如 2FA、授權控制、日誌記錄、SSO 集成等。 它還非常使用者友好，為IT管理員在管理用戶和設備方面提供了極大的靈活性和控制力。

最適合 IT/幫助台遠端支援

幫助台和IT支援專業人員可以利用遠端訪問技術為客戶提供即時支援。 技術人員無需前往客戶那裡對他們的設備進行故障排除或嘗試通過電話與他們交談，只需遠端存取設備即可在需要時提供支援。 這大大減少了幫助台的時間和成本。

Splashtop SOS是此用例的最佳遠端存取解決方案。

關鍵細節

網站 ： https://www.splashtop.com/sos

價格 每月17美元起

支援的設備/作業系統 可以 從 任何Windows，Mac，iOS或Android裝置遠端控制。 遠端 到 任何在Windows，Mac，iOS或Android裝置。



它與替代解決方案的比較

雖然大多數遠端存取產品旨在讓您在無人值守的情況下遠端存取一定數量的電腦，但 Splashtop SOS 可讓您存取無限數量的裝置，因此您可以為所有用戶的電腦、平板電腦、或移動裝置，甚至是個人裝置。

類似的產品，包括 TeamViewer*， LogMeIn Rescue和 GoToAssist，儘管具有相同的功能，但成本可能比Splashtop SOS高50%或更多。 此外，Splashtop SOS 包括對行動裝置的訪問，而上面列出的替代方案則為此收取額外費用。

最適合 MSP 遠端管理和支援

MSP 和 IT 團隊需要維護和支援其客戶的電腦和服務器。如果您屬於這一類，那麼您需要一個遠端 PC 解決方案，即使沒有最終用戶在場，您也可以隨時遠端存取這些電腦。而且您需要能夠主動管理這些電腦。

Splashtop Remote Support是最好的遠端PC訪問解決方案，因為它為您提供了大規模支持所有客戶端電腦所需的工具。您將能夠輕鬆完成日常的IT任務。

借助適用於電腦、平板電腦和移動裝置的 Splashtop 遠端 PC 應用程式，您不僅可以無限制地存取客戶的電腦，還可以在辦公室或家中工作。

關鍵細節

網站 ： https://www.splashtop.com/remote-support

價格 每月 40 美元起

支援的設備/作業系統 可以 從 任何Windows，Mac，iOS或Android裝置遠端控制。 遠端訪問任何 Windows、Mac 或 Android 設備，實現無人值守訪問。



它與替代解決方案的比較

Splashtop 遠端支援具有多種 監控和管理 功能， MSPs 需要這些功能來主動支援其託管端點。 遠端監控和管理功能包括可配置警報、更新管理、遠端命令、一對多操作、端點安全等。

Splashtop 遠端支援成本更低，並且具有與類似產品（包括 LogMeIn Central）相同的主要功能。 事實上，使用 Splashtop 遠端支援而不是 LogMeIn Central 可以節省高達 80% 的費用。 此外，Splashtop 不會像 LogMeIn 那樣每年提高您的價格。

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Splashtop 遠端 PC 解決方案

* 資料來源：TeamViewer 美國網站 49 美元/月（588 美元/年）單用戶計劃的標價，2019 年 12 月。