最佳遠端電腦存取軟體 2023：根據您的使用案例

那裡有許多遠端 PC 應用程式，但適合您的應用程式可能取決於您首先需要遠端訪問的原因。 找出最適合您的解決方案！
遠端 PC 存取軟體，也稱為遠端桌面或遠端存取，可讓您從另一台裝置遠端控制電腦或裝置。您將看到遠端裝置的螢幕並能夠像親自使用它一樣控制它。
您需要遠端存取的原因可能有多種。也許您需要在旅行時存取您的電腦，為您的用戶提供支援，或者您需要讓您的同事/學生能夠遠端工作。
無論使用案例是什麼，您都應選擇最符合您需求的遠端存取解決方案。以下是 2026 年針對每個常見使用案例的最佳遠端電腦存取解決方案。
使用案例
遠距工作 (個人和小型團隊) 適用 - Splashtop Remote Access
最適合遠端工作（企業和組織）- Splashtop 企業版
IT/服務台遠端支援適用 - Splashtop Remote Support
最適合終端管理和遠端 IT 作業 - Splashtop AEM
最適合遠端工作（個人和小型團隊）
遠端工作帶來了較高的靈活性和生產力，但是如果您無法親自使用電腦，這可能是一個挑戰。如果您需要存取某個檔案，或者執行一個只能在您無法隨身攜帶的桌面上使用的應用程式，該怎麼辦？這就是遠端存取的用武之�地。
無論是就功能、價格、安全性，還是遠端連線速度而言，Splashtop Remote Access 都是最完美的解決方案。
除了讓您能夠從另一台電腦、平板電腦或行動裝置安全地控制Splashtop Remote Access Remote Access還具有廣泛的功能，旨在幫助您在遠端鏈路上提高工作效率。 您可以在裝置之間進行文件傳輸、遠端將文件從遠端電腦列印到本機清單機、同時查看多個顯示器等等。
關鍵細節
價格：從NT$192/月開始
支援的設備/作業系統
可以從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置遠端控制。
遠端進入任何Windows或Mac電腦。
它與替代解決方案的比較
Splashtop 以快速的遠端連接脫穎而出，可提供高清質量和延遲最小的遠端聲音。 用戶可以在遠端工作時無縫控制資源密集型應用程式，例如 Adobe 創意工具，如 Photoshop、After Effects 和 Premiere Pro。
在價格方面，根本無法相比。與其他遠端電腦產品相比，Splashtop 遠端存取為使用者省下數百美元。事實上，當您選擇Splashtop 相較於 AnyDesk、LogMeIn Pro 和 GoToMyPC 時，您可以節省 50% 到 80%的費用，或相較於TeamViewer 定價* 節省將近 90%的成本。與RemotePC相比，您將獲得更多頂級功能。
最適合遠端工作（企業和組織）
包括企業和教育機構在內的大型組織可能有多種遠端存取需求。員工需要使用辦公室電腦才能在家工作。學生需要能夠遠端存取實驗室電腦和其他學校資源。 IT 需要監控託管電腦，並且幫助台需要能夠在員工、客戶或合作夥伴需要幫助時遠端支援任何裝置。
想找一個集成式的遠端存取和遠端支援解決方案，Splashtop Enterprise是您的首選。
關鍵細節
價格：根據遠端訪問最終使用者和遠端支援技術人員許可證的數量靈活定價
支援的設備/作業系統
可以從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置遠端控制。
遠端到任何在Windows，Mac，iOS或Android裝置。
它與替代解決方案的比較
Splashtop 企業脫穎而出，因為它為使用它的組織提供了大量價值。 除了為遠端工作和 IT 支援提供遠端存取工具外，Splashtop 企業版還具有全面的安全功能，例如 2FA、授權控制、日誌記錄、SSO 集成等。 它還非常使用者友好，為IT管理員在管理用戶和設備方面提供了極大的靈活性和控制力。
最適合 IT/幫助台遠端支援
服務台和 IT 支援專業人員可以利用遠端存取技術為客戶提供即時支援。技術人員無需前往客戶現場排除故障或在電話中指導，僅需遠端進入該裝置即可在需要時提供支援。這大大減少了服務台的時間和成本。
Splashtop Remote Support 是最適合這種��使用情境的遠端存取解決方案。
關鍵細節
價格：從NT$517/月開始
支援的設備/作業系統
可以從任何Windows，Mac，iOS或Android裝置遠端控制。
遠端到任何在Windows，Mac，iOS或Android裝置。
它與替代解決方案的比較
雖然大多數遠端存取產品旨在為您提供對一定數量的電腦的無人值守遠端訪問， Splashtop Remote Support讓您存取無限數量的設備，因此您可以為所有使用者的電腦、平板電腦或行動裝置甚至個人裝置提供支援。
類似產品包括TeamViewer *、 LogMeIn Rescue和GoToAssist ，儘管具有相同的功能，但價格卻比 Splashtop Remote Support 高出 50% 或更多。此外， Splashtop Remote Support還包括存取行動設備，而上面列出的替代方案則需要額外收費。
適合終端管理和遠端 IT 營運的最佳選擇
IT 團隊和 MSP 需要的不只是遠端存取。他們需要一種方法來監控受控端點、保持系統更新、識別風險並解決問題，而無需不斷切換工具。
Splashtop AEM 專為需要終端可見性、即時修補管理、主動警報、清單報告及在受管理的電腦上自動化的團隊而建。這有助於IT團隊減少手動工作，更快速地響應端點問題，並在分散的環境中保持設備健康。
結合 Splashtop 遠端存取和支援後，Splashtop AEM 為 IT 團隊提供了一個實用的方法，讓他們能從一個精簡的平台支援用戶、管理端點及採取行動。
關鍵細節
網站: https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management
價格：從NT$4,300/月開始
即時作業系統和第三方補丁管理
端點監控和警示
硬體和軟體詳細目錄報告
基於原則的自動化
背景操作和遠端命令工具
基於 CVE 的漏洞見解
它與替代解決方案的比較
Splashtop AEM 讓 IT 團隊能以更輕量、更聚焦的方式管理端點健康狀態、修補程式和修復作業，無需承受完整 RMM 平台的複雜性。團隊可使用 Splashtop AEM 自動執行作業系統與第三方軟體更新、監控端點狀態、查看詳細目錄資料，並在裝置需要處理時採取行動。
對於已經使用 Splashtop 進行遠端存取或遠端支援的組織，Splashtop AEM 在同一個更廣泛的工作流程中增加了端點管理功能。這意味著 IT 團隊可以更快速地從識別問題到解決問題，無論是需要套用補丁、執行命令、查看裝置詳細資料，或是開始遠端支援連線。
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* 資料來源：TeamViewer 美國網站 49 美元/月（588 美元/年）單用戶計劃的標價，2019 年 12 月。