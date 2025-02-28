使用 Splashtop 從 Chromebook 遠端存取 iPad

工作不是一個你要去的地方；這就是你所做的事情。 如今的遠端和混合式員工經常在旅途中工作，伴隨這種移動性而來的是使用他們所選擇的設備進行工作的靈活性。
然而，這給IT支援團隊帶來了新的障礙：遠端支援各種設備和作業系統。 例如，如果使用 iPad 的員工需要使用 Chromebook 的 IT 代理提供技術支援，該怎麼辦？
幸運的是，Splashtop 等遠端支援解決方案提供了答案。 有了 Splashtop，從 Chromebook 遠端存取 iPad 變得輕而易舉，無論 IT 代理或終端使用者身在何處，都能直接提供支援。
它是如何運作的？ 讓我們來探索一下…
可以從 Chromebook 存取 iPad 嗎？
雖然 iPad 和 Chromebook 使用不同的作業系統，但還是可以從 Chromebook 遠端存取 iPad。
使用遠端支援解決方案 (如Splashtop) ，IT 代理可以連接到iPad 來檢視螢幕，並指導終端使用者排除故障和進行維護，無論他們裝設在何處。
這使 IT 團隊能夠在需要時提供支持，而無需親自前往協助。 因此，速度和生產力得到提高，每個人都可以隨時隨地高效工作。
如何在 4 個快速步驟中啟用 Chromebook 至 iPad 遠端存取功能
如果您想要從 Chromebook遠端存取 iPad以獲得 IT 支援，這是一個快速簡單的過程。 您可以使用 Splashtop SOS 以四個快速步驟連接 iPad：
�在 IT 代理的 Chromebook 上安裝 Splashtop Business 應用程式
讓終端使用者在 iPad 上安裝 Splashtop SOS
終端使用者開啟 Splashtop SOS 並產生一個 9 位數的代碼，然後與 IT 代理分享該代碼。
IT 代理商在 Splashtop 中輸入代碼並連接
就這些！ 從那裡，iPad的螢幕會與 IT 代理的 Chromebook 共用，讓代理可以檢視所有內容，並指南終端使用者進行診斷和故障排除。
請注意，由於 iOS 指南，對 iPad 的遠端存取僅限於查看。 因此，雖然 IT 代理可以查看螢幕，但最終用戶仍必須遵循代理的指示。
保護 Chromebook-iPad 遠端存取會話的關鍵提示
如果您對 iPad 和其他裝置可遠端存取的想法感到擔心安全性，那麼這是可以理解的反應。 任何人都不希望看到設備和帳戶受到駭客和其他不良分子的攻擊。 幸運的是，在使用遠端支援時，只要遵循一些最佳實務，就有辦法確保裝置的安全：
使用可信賴的安全遠端支援解決方案，例如 Splashtop
啟用雙重身份驗證，在使用者登入時驗證使用者身份
定期更新設備和應用程序，以確保您擁有最新的安全補丁
遵循密碼安全最佳實踐，包括使用獨特而複雜的密碼
確保裝置連接安全可靠的網路，而非不安全的公共無線網路
使用 Splashtop，您可以確保獲得所需的安全性，以維護裝置、資料和帳戶的安全。 Splashtop 完全符合各種業界和政府標準，包括 GDPR、SOC 2 和 CCPA。 此外，Splashtop 提供多種進階安全功能，包括雙因素驗證、多層密碼安全、連線登錄等。
是什麼讓 Splashtop 成為安全 Chromebook 至 iPad 遠端存取的理想選擇？
當您需要從 Chromebook (或任何其他裝置) 遠端存取 iPad 的解決方案時，Splashtop 能滿足您的需求。 Splashtop 可讓您輕鬆快速連接到遠端裝置以進行故障診斷和支援，提高遠端工作人員和 IT 代理的生產力和效率。
Splashtop 憑藉其高解析度音訊、螢幕分享和直覺式介面，可讓 IT 支援人員快速、無縫地連接至終端使用者裝置。 此外，透過Splashtop強大的安全性，您的代理商和終端使用者可以放心連線。
透過免費試用，瞭解 Splashtop 如何讓您輕鬆地從 Chromebook 遠端存取 iPad：