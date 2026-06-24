AnyDesk 的價格變動，已讓先前以較早期費率購買的客戶在續約時面臨問題。原本符合預算的方案，在納入新版定價後，成本看起來可能大不相同。
對於即將續約的團隊來說，這會帶來一個很實際的問題：AnyDesk 還是合適的選擇嗎？在承諾再續訂一年之前，值得先檢視方案包含哪些內容、團隊實際需要什麼，以及目前使用的遠端存取工具是否仍能提供預期的價值。
AnyDesk 目前在美國的定價
AnyDesk 目前在美國的定價採年繳方式，即使方案頁面顯示的是月費價格。以下是 AnyDesk 目前列出的主要商業方案價格：
AnyDesk 方案
目前列出的價格
年度成本
帳單詳細資料
Solo
每月 $28.90
每年 $346.80
按年收費
標準
每月 $49.90
每年 $598.80
1 個連接，按年計費
進階
每月 US$111.90
每年 $1,342.80
2 個連接，按年計費
Ultimate
自訂
自訂
必須聯絡銷售團隊
AnyDesk 定價歷年來的變化
AnyDesk 的價格變動不是小幅調整。對長期使用 AnyDesk 的客戶來說，目前的費率可能會讓續約感覺像是一次與當初截然不同的採購決策。
以下是 AnyDesk 各方案近期的美元價格歷史：
日期
Solo
標準
進階
2024 年 1 月
每月 $14.90
每月 $22.90
每月 $79.90
2025 年 1 月
每月 $22.90
每月 $35.90
每月 $79.90
2026 年 1 月
每月 $28.90
每月 $49.90
每月 US$111.90
比較 2024 年與 2026 年的 AnyDesk 定價時，漲幅之大令人咋舌：
方案
2024 年美元價格
2026 USD 價格
增加
Solo
$14.90
$28.90
約 94%
標準
$22.90
$49.90
約 118%
進階
$79.90
$111.90
約 40%
這樣的漲幅，會改變 AnyDesk 在續約時與其他遠端存取工具相比的競爭力。當初以較早期定價選擇方案的客戶，現在可能正重新評估高出許多的年度支出，尤其是當團隊還需要超過內含的連接數、裝置容量或基礎層級功能組合時。
為什麼列出的最低價格可能無法反映實際成本
所列方案價格只是遠端存取軟體總成本的一部分。對於正在比較 AnyDesk 定價或檢視即將到來續約的團隊而言，實際成本取決於方案如何計費、需要存取的人數、所需的同時連線數量，以及所選層級包含哪些功能。
同時連接數
同時連接數會影響遠端存取方案的實際成本。方案可能包含特定數量使用者的存取權，但這不一定代表每位使用者都能同時執行遠端連線。
對於擁有多位技術人員、支援人員或管理員的團隊來說，這點很重要。Standard 預設包含 1 個連接，而 Advanced 包含 2 個連接。如果有多個人員需要同時支援使用者或存取裝置，內含的連接數可能會成為限制因素。
在續約前，團隊應比較方案包含的連接數是否符合實際的支援工作流程。
受管裝置數量上限
受管理裝置數量上限是另一個需要檢視的因素。Solo 最多支援 100 台受管理裝置，Standard 最多支援 500 台受管理裝置，而 Advanced 最多支援 1,000 台受管理裝置。
對某些使用者來說，這些限制可能已經相當足夠，但仍會影響哪個方案最合適。自由工作者可能更在意成本和基本存取功能。小型 IT 團隊可能需要更全面的裝置管理、使用者控制和支援功能。MSPs 或較大的支援團隊�可能需要評估，隨著新增更多端點，這種方案架構是否能順利擴充。
功能需求
最低的標示價格可能不包含團隊所需的全部功能。部署選項、進階管理控制、安全功能、使用者管理和支援工作流程，可能會因方案層級而異。
因此，買家在續約前應先檢視實際使用的功能。較低階的方案一開始看似更划算，但如果關鍵功能需要升級到更高階方案，實際成本就會改變。
續約 AnyDesk 前該檢視哪些項目
如果即將進行 AnyDesk 續約，除了方案名稱和月費價格之外，也要檢視更多面向。應根據團隊日常實際使用遠端存取的方式，評估續約成本。
續訂前，請先確認：
目前的續約價格與原始合約價格的比較
取消或續約通知期限
需要遠端存取的使用者數量有多少
需要同時進行連線的技術人員數量
方案包含多少個受管理裝置
您的團隊是否接近受管裝置上限
關鍵功能是否需要升級到更高階方案
是否需要附加元件或自訂授權
無論團隊是否正在為用不到的功能付費
其他遠端存取解決方案是否更符合實際工作流程的價值需求
何時改用 AnyDesk 替代方案會更合理
如果符合以下情況，就值得評估 AnyDesk 替代方案：
續約費用大幅提高
團隊需要更多同時連接數
技術人員或使用者需要更簡單的授權方式
想要遠端存取與遠端支援工具，但不想為不必要的複雜功能買單
隨著團隊成長，需要可預測的定價
需要結合遠端支援的端點管理功能
Splashtop 作為 AnyDesk 的替代方案
如果 AnyDesk 的續約費用已不再符合預算或支援需求，Splashtop 就是最佳的 AnyDesk 替代方案。Splashtop 協助團隊支援遠端存取和 IT 支援工作流程，具備以下優勢：
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當終端使用者在場時提供的臨機支援
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適用於企業、IT 團隊、MSPs 和支援組織的方案
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談到定價時，相較於 AnyDesk，Splashtop 最多可協助節省 70% 以上的成本。例如，Splashtop Remote Access 每月最低只要 $8.25，相較於 AnyDesk Solo 的每月 $28.90，價格約低 71%。對支援團隊來說，Splashtop Remote Support 每月最低只要 $22，相較於 AnyDesk Standard 的每月 $49.90，價格約低 56%。
請參閱我們的Splashtop 與 AnyDesk 價格比較。
選擇符合預算與工作流程的遠端存取解決方案
AnyDesk 的價格調整，讓客戶在承諾續訂下一個年度方案前，有明確理由先重新檢視續約成本。如果目前的方案費用比預期更高，或團隊需要更符合遠端存取與遠端支援需求的方案，現在正是比較替代方案的好時機。
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