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AnyDesk 漲價：該知道的事

Trevor Jackins
閱讀時間：7 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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AnyDesk 的價格變動，已讓先前以較早期費率購買的客戶在續約時面臨問題。原本符合預算的方案，在納入新版定價後，成本看起來可能大不相同。

對於即將續約的團隊來說，這會帶來一個很實際的問題：AnyDesk 還是合適的選擇嗎？在承諾再續訂一年之前，值得先檢視方案包含哪些內容、團隊實際需要什麼，以及目前使用的遠端存取工具是否仍能提供預期的價值。

AnyDesk 目前在美國的定價

AnyDesk 目前在美國的定價採年繳方式，即使方案頁面顯示的是月費價格。以下是 AnyDesk 目前列出的主要商業方案價格：

AnyDesk 方案

目前列出的價格

年度成本

帳單詳細資料

Solo

每月 $28.90

每年 $346.80

按年收費

標準

每月 $49.90

每年 $598.80

1 個連接，按年計費

進階

每月 US$111.90

每年 $1,342.80

2 個連接，按年計費

Ultimate

自訂

自訂

必須聯絡銷售團隊

AnyDesk 定價歷年來的變化

AnyDesk 的價格變動不是小幅調整。對長期使用 AnyDesk 的客戶來說，目前的費率可能會讓續約感覺像是一次與當初截然不同的採購決策。

以下是 AnyDesk 各方案近期的美元價格歷史：

日期

Solo

標準

進階

2024 年 1 月

每月 $14.90

每月 $22.90

每月 $79.90

2025 年 1 月

每月 $22.90

每月 $35.90

每月 $79.90

2026 年 1 月

每月 $28.90

每月 $49.90

每月 US$111.90

比較 2024 年與 2026 年的 AnyDesk 定價時，漲幅之大令人咋舌：

方案

2024 年美元價格

2026 USD 價格

增加

Solo

$14.90

$28.90

約 94%

標準

$22.90

$49.90

約 118%

進階

$79.90

$111.90

約 40%

這樣的漲幅，會改變 AnyDesk 在續約時與其他遠端存取工具相比的競爭力。當初以較早期定價選擇方案的客戶，現在可能正重新評估高出許多的年度支出，尤其是當團隊還需要超過內含的連接數、裝置容量或基礎層級功能組合時。

為什麼列出的最低價格可能無法反映實際成本

所列方案價格只是遠端存取軟體總成本的一部分。對於正在比較 AnyDesk 定價或檢視即將到來續約的團隊而言，實際成本取決於方案如何計費、需要存取的人數、所需的同時連線數量，以及所選層級包含哪些功能。

同時連接數

同時連接數會影響遠端存取方案的實際成本。方案可能包含特定數量使用者的存取權，但這不一定代表每位使用者都能同時執行遠端連線。

對於擁有多位技術人員、支援人員或管理員的團隊來說，這點很重要。Standard 預設包含 1 個連接，而 Advanced 包含 2 個連接。如果有多個人員需要同時支援使用者或存取裝置，內含的連接數可能會成為限制因素。

在續約前，團隊應比較方案包含的連接數是否符合實際的支援工作流程。

受管裝置數量上限

受管理裝置數量上限是另一個需要檢視的因素。Solo 最多支援 100 台受管理裝置，Standard 最多支援 500 台受管理裝置，而 Advanced 最多支援 1,000 台受管理裝置。

對某些使用者來說，這些限制可能已經相當足夠，但仍會影響哪個方案最合適。自由工作者可能更在意成本和基本存取功能。小型 IT 團隊可能需要更全面的裝置管理、使用者控制和支援功能。MSPs 或較大的支援團隊可能需要評估，隨著新增更多端點，這種方案架構是否能順利擴充。

功能需求

最低的標示價格可能不包含團隊所需的全部功能。部署選項、進階管理控制、安全功能、使用者管理和支援工作流程，可能會因方案層級而異。

因此，買家在續約前應先檢視實際使用的功能。較低階的方案一開始看似更划算，但如果關鍵功能需要升級到更高階方案，實際成本就會改變。

續約 AnyDesk 前該檢視哪些項目

如果即將進行 AnyDesk 續約，除了方案名稱和月費價格之外，也要檢視更多面向。應根據團隊日常實際使用遠端存取的方式，評估續約成本。

續訂前，請先確認：

  • 目前的續約價格與原始合約價格的比較

  • 取消或續約通知期限

  • 需要遠端存取的使用者數量有多少

  • 需要同時進行連線的技術人員數量

  • 方案包含多少個受管理裝置

  • 您的團隊是否接近受管裝置上限

  • 關鍵功能是否需要升級到更高階方案

  • 是否需要附加元件或自訂授權

  • 無論團隊是否正在為用不到的功能付費

  • 其他遠端存取解決方案是否更符合實際工作流程的價值需求

何時改用 AnyDesk 替代方案會更合理

如果符合以下情況，就值得評估 AnyDesk 替代方案：

  • 續約費用大幅提高

  • 團隊需要更多同時連接數

  • 技術人員或使用者需要更簡單的授權方式

  • 想要遠端存取與遠端支援工具，但不想為不必要的複雜功能買單

  • 隨著團隊成長，需要可預測的定價

  • 需要結合遠端支援的端點管理功能

Splashtop 作為 AnyDesk 的替代方案

如果 AnyDesk 的續約費用已不再符合預算或支援需求，Splashtop 就是最佳的 AnyDesk 替代方案。Splashtop 協助團隊支援遠端存取和 IT 支援工作流程，具備以下優勢：

  • 安全存取遠端電腦

  • 當終端使用者在場時提供的臨機支援

  • 受管理電腦的主動存取

  • 檔案傳輸、多螢幕支援、連線工具，以及更多頂尖功能

  • 集中化的使用者、權限與安全性控制

  • 適用於企業、IT 團隊、MSPs 和支援組織的方案

對於不只需要遠端存取的團隊，Splashtop AEM 可新增端點管理功能，例如修補程式管理、軟體詳細目錄、警示和自動化動作。這讓 IT 團隊能將遠端支援與更完善的端點可視性和控制能力結合。

談到定價時，相較於 AnyDesk，Splashtop 最多可協助節省 70% 以上的成本。例如，Splashtop Remote Access 每月最低只要 $8.25，相較於 AnyDesk Solo 的每月 $28.90，價格約低 71%。對支援團隊來說，Splashtop Remote Support 每月最低只要 $22，相較於 AnyDesk Standard 的每月 $49.90，價格約低 56%。

請參閱我們的Splashtop 與 AnyDesk 價格比較

選擇符合預算與工作流程的遠端存取解決方案

AnyDesk 的價格調整，讓客戶在承諾續訂下一個年度方案前，有明確理由先重新檢視續約成本。如果目前的方案費用比預期更高，或團隊需要更符合遠端存取與遠端支援需求的方案，現在正是比較替代方案的好時機。

Splashtop 以比同級 AnyDesk 方案更低的起始價格，為個人、企業和 IT 團隊提供安全、高效能的方式來存取電腦、支援使用者，並管理遠端工作。在決定是否續約之前，可以直接評估實際體驗、比較團隊真正會用到的功能，並了解 Splashtop 如何融入現有工作流程。

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所有價格皆截至 2026 年 6 月所示

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