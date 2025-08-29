跳至主內容
Several people working on their computers in an office.

IT 現代化：提升效率與降低成本的步驟

Robert Pleasant
閱讀時間：11 分鐘
已更新
如果你的 IT 團隊落後於時代，你的整個業務都可能受到影響。IT 現代化對於在日益數位化的世界中保持競爭力和靈活性至關重要，因為它有助於提高運營效率，並讓企業跟上最新的技術。

然而，企業往往忽視他們的 IT 部門，讓他們的舊系統停滯不前。所以，是時候來看看 IT 現代化，為什麼它很重要，以及 Splashtop 如何幫助公司保持現代化。

什麼是 IT 現代化？

IT 現代化是將舊系統、應用程式和基礎設施升級到更新、更高效技術的過程。眾所周知，任何技術最終都會過時，因此一個好的 IT 現代化策略確保組織能在基礎設施和技術堆疊過時之前進行更新。

通過適當的 IT 現代化，企業可以在不斷變化的數位世界中保持競爭力，並確保其團隊受益於最新的工具。否則，他們可能會落後，並被過時的系統拖慢。

IT 現代化的類型

IT 現代化不是 IT 團隊的單一路徑或清單。它可以採取多種形式，包括網路、應用程式和裝置的現代化。

  • 網路現代化 涉及升級企業的網路基礎設施，包括實施軟體、工具和基於雲的網路解決方案，以提高可擴展性和靈活性，同時減少對實體硬體的依賴。這也著重於網路安全，以確保企業符合其 IT 合規 要求，並具備強大的 網路安全 措施。

  • 應用程式現代化是更新和（如有必要）替換舊應用程式的過程。舊應用程式通常缺乏更現代版本的功能和效能，並且可能與新技術不兼容，因此識別需要更新或替換的內容是任何 IT 現代化策略中的關鍵步驟。

  • 裝置現代化需要更新硬體和過時的裝置。舊的電腦、行動裝置和其他周邊設備隨著時間的推移可能會磨損，並落後於更新、更快、更強大的裝置，因此知道何時更新很重要。這並不意味著一旦市場上有新版本的裝置就立即購買，而是要識別何時裝置已過時並需要更換。這通常可以與自帶設備（BYOD）政策相符，允許員工使用他們最喜歡的裝置來工作。

現代化通常還涉及 雲端遷移，即將數位資產移至雲端的過程，包括資料、應用程式和 IT 資源。這將 IT 基礎設施從內部資料中心移至託管基礎設施，從而提高可擴展性、靈活性、安全性和經濟性。

雲端遷移可以根據企業的需求，涉及遷移到單一雲端、混合雲或多雲環境。

混合雲結合了雲端和內部部署解決方案，讓企業享有兩者的優勢。雖然這仍然允許企業將數位資產移至雲端，但也通過將敏感數據存儲在內部部署來更好地控制其數據和資源。

多雲環境則在同一 IT 基礎設施中使用多個雲端供應商的服務。這使他們能夠利用不同供應商的優勢，避免依賴單一製造商，並增強運營韌性，最終更有效地滿足法規和數據主權要求。

推動 IT 現代化的關鍵原則

如果您的企業需要 IT 現代化策略，有一些關鍵原則需要記住。密切注意這些核心概念將有助於在現代化您的 IT 資源時提高效率、可擴展性和安全性：

雲端採用

雲端技術是 IT 現代化的重要元素，考慮到雲端的普及性和靈活性。雲端技術和託管解決方案提供資料安全性和可擴展性，同時讓員工更容易遠端工作。

使用託管解決方案也可以減輕 IT 團隊的負擔，因為提供商通常會管理雲端解決方案的更新和維護。無論企業使用單一雲、多雲或混合環境，雲端採用都是 IT 現代化的重要組成部分。

自動化

重複的手動任務是任何企業中最大的時間浪費者之一。自動化工具通過自動管理這些任務來幫助節省時間並減少挫折，讓員工和 IT 人員可以專注於更緊迫的問題。

這包括自動化數據輸入和提取、自動記錄通話和客戶互動，以及提供引導式自助支援工具，所有這些都可以幫助工作順利進行，同時節省在必要但耗時的任務上的時間。

數位轉型

隨著技術的進步，企業必須跟上最新的發展以保持競爭力。數位轉型是這一過程的關鍵部分，包括整合數位技術，如機器學習、物聯網 (IoT)、雲端運算等。

這些工具可以加速業務流程和創新，改善員工和客戶的互動，並提供成功的業務決策，從而帶來更大的成功和卓越的 IT 現代化策略。

實施 IT 現代化策略的 5 個步驟

如果您想成功實施 IT 現代化策略，可以遵循一些關鍵步驟。這些指導方針將有助於確保在您的業務中進行有效、完整的現代化：

  1. 評估您的系統：首先，了解您的 IT 環境並識別需要改進的地方。這將幫助您專注於最重要的現代化領域並創造最大的影響。

  2. 選擇合適的技術：研究您的團隊需要哪些技術和工具來改善日常工作，並識別出能幫助您的組織最好地實現現代化目標的技術。

  3. 規劃您的遷移過程：IT 現代化不僅僅是拔掉一個系統並用新系統替換它。確保您規劃過程，包括設定目標、測試新技術，並仔細將資料和應用程式遷移到新平台。

  4. 訓練你的團隊：切換到新技術和應用程式對員工來說可能是一個震撼的轉變，因此訓練和支援使用者是至關重要的。員工應該了解如何使用新工具以及它們提供的好處，IT 團隊應接受培訓以知識淵博地協助員工。

  5. 監控和調整：IT 現代化是一個過程，像其他過程一樣，需要監控和微調。觀察你的 KPI，監控你的安全性，並密切關注用戶效能，以識別改進的領域並相應調整，以保持高效能和員工滿意度。

有效 IT 現代化的 4 個關鍵因素

成功的 IT 現代化策略不會孤立存在。這四個因素可以幫助推動有效的現代化並使實施順利高效：

1. 將 IT 策略與業務目標對齊

從最符合你的業務目標的領域開始集中你的現代化努力。這將幫助你獲得最大的好處，並確保你專注於最重要的改進。

2. 簡化和優化 IT 環境

IT 現代化不僅僅是增加技術堆疊，還需要找出簡化系統的方法。尋找能夠簡化和簡化流程的解決方案，例如自動化工具。這將有助於確保您的流程能夠順利且高效地執行，而不會有不必要的技術雜亂影響您的網路。

3. 轉型應用程式和資料以實現現代化

考慮你的數據和應用程式在現代化 IT 環境中的位置。如果你正在遷移到雲端或遷移到新系統，你應確保所有數據正確移動和存儲，並且應用程式要么遷移要么替換。This will help 指南 your modernization process and decision-making.

4. 保護和擴展混合 IT 運營

現代混合 IT 環境使組織能夠管理其資產並擴展，獲得雲端和內部部署解決方案的好處。然而，管理混合架構可能是一個挑戰，特別是在確保雲端和內部部署工具和數據能夠協同工作時。

尋找混合 IT 運營的正確平衡並確保一切正確實施，對於成功的 IT 現代化策略大有幫助。

IT 現代化對成本降低和敏捷性的影響是什麼？

現在我們了解了 IT 現代化策略的步驟和原則，我們可以檢視適當 IT 現代化的影響。一個好的現代化策略可以幫助組織保持最新、敏捷，並對市場變化做出反應，得益於以下優勢：

  1. 增強生產力：IT 現代化帶來了提高生產力和效率的新方法，例如自動化耗時的手動任務和簡化程序。此外，更新應用程式和裝置為員工提供了最新的工具和技術，使他們能夠比以往更高效地工作。

  2. 成本降低：雖然 IT 現代化是一項投資，但它很快就能回本。過時的系統通常具有高昂的維護和升級成本，以及相關的硬體和基礎設施費用。現代化策略應包括雲端運算和託管解決方案等現代工具，這些工具將這些費用替換為可預測、可負擔的經常性成本（更不用說它們帶來的其他好處的投資回報）。

  3. 更大的可擴展性： 現代化系統，特別是託管的系統，設計得非常可擴展。能夠按需添加和移除授權席次，使公司的技術能夠輕鬆跟上其增長並防止中斷，從而提高成本節省和靈活性。

  4. 改善的安全性： 隨著技術的進步，保護技術的安全功能也在增長。現代系統包括安全功能，如端到端加密多因素驗證、實時威脅檢測等，提供對網絡攻擊的保護並保持與安全標準的合規性。

組織在 IT 現代化中面臨的主要挑戰

儘管 IT 現代化有很多好處，但也並非沒有挑戰。在現代化過程中，組織可能會面臨障礙，但可以通過適當的準備來克服。

常見的挑戰包括：

  1. 高前期成本：雖然現代解決方案通常提供高投資回報率，且持續成本低於許多舊版解決方案，但它們仍可能需要更高的前期投資。正確預算並為軟體授權、員工培訓、基礎設施升級和類似費用預留資金是很重要的。

  2. 過渡期間的複雜性：從舊系統切換到新系統可能是一個複雜的過程，尤其是在從過時技術轉移時。此外，IT 現代化通常需要與不同的製造商和服務提供商合作，因此被鎖定在單一製造商的公司在轉型時會面臨更大的困難。正確的規劃和研究是確保在現代化過程中和之後的相容性所必需的。

  3. 對變革的抵制：變革可能令人不安，即使它是一種改進。員工通常會對其流程、系統和工作流程的變更持抵制態度，因此與利益相關者溝通變革的好處並讓員工知情是至關重要的。

  4. 學習曲線：學習新技術可能需要時間，尤其是在需要填補技能差距時。必須預留時間來培訓員工和 IT 團隊，並確保有主題專家可用。

使用 Splashtop 加速 IT 現代化：自動化解決方案提升效率和安全性

如果 IT 現代化聽起來像是一個複雜的挑戰，請放心：它不必如此。投資於正確的解決方案可以幫助您更新 IT 基礎設施，並提供新工具以幫助您的員工比以往更高效地工作，而 Splashtop 是任何規模企業的絕佳選擇。

Splashtop 為企業提供 遠端存取、端點管理、IT 自動化 等功能，旨在幫助員工在任何地方使用他們選擇的設備工作。

Splashtop 的 遠端存取軟體 讓員工能從他們喜愛的裝置存取工作電腦、專案和檔案，提供前所未有的靈活性和可及性，讓他們在移動中工作時更加便利。此外，Splashtop 的 遠端支援軟體 讓 IT 人員能從任何裝置遠端連接到終端使用者的裝置進行故障排除和支援，無論他們是在家工作還是協助遠在世界另一端的員工。

使用 Splashtop AEM（自主端點管理），IT 團隊可以簡化其操作，自動化任務，並保持端點更新和安全。它賦予 IT 團隊監控端點、主動解決問題的能力，並通過以下功能減少工作量：

  • 自動修補作業系統、第三方和自訂應用程式。

  • AI 驅動的、基於 CVE 的漏洞洞察。

  • 可在整個網路中強制執行的可自訂原則框架。

  • 所有端點的詳細目錄追蹤和管理。

  • 警報和修復功能，能在小問題變成大問題之前自動解決。

所有這些都能提高業務的敏捷性、安全性和運營效率，同時保持您的 IT 基礎設施的最新和安全。

想親自體驗 Splashtop 嗎？今天就開始免費試用，看看它如何幫助您的業務現代化：

常見問題

IT 現代化如何提升組織內的網路安全性？
IT 現代化涉及哪些成本？
自動化如何增強 IT 現代化過程？

