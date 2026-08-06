當裝置無法啟動、更新或正常運作時，IT 團隊需要有可靠的方法來診斷問題，並讓裝置恢復到可用狀態。
在某些情況下，這代表需要使用復原模式：這是內建的疑難排解環境，當無法進行標準疑難排解時，可協助修復、還原、重設或重新安裝系統。
隨著遠端與混合辦公日益普及，當 IT 代理程式無法實際接觸端點時，裝置復原可能會變得更加複雜。接著就來看看什麼是 recovery mode、何時該使用，以及 IT 團隊在依賴它之前需要了解哪些事項。
什麼是復原模式？
Recovery mode 是裝置內建的疑難排解環境，當裝置無法正常啟動或運作時，讓使用者執行系統層級的工作，包括修復、還原、重設或重新安裝。
讓復原模式能在裝置故障時仍可運作的關鍵，在於它是獨立且可開機的環境，會在標準使用者連線之外執行。因此，它可用來修復開機問題、作業系統問題、受損的啟動磁碟，以及其他無法在一般桌面環境中解決的問題。
請記住，復原模式不是萬用工具。每種類型的裝置都有不同的選項和步驟，因此在 Android 裝置上使用復原模式，會與在 Mac 電腦上使用有很大差異。
復原模式是用來做什麼的？
Recovery mode 是很實用的疑難排解功能，就算裝置出狀況時也能派上用場，但具體來說它包含哪些內容呢？需要使用 recovery mode 的常見原因有幾個，包括：
修復啟動或開機問題。
從失敗的作業系統更新中復原。
當一般疑難排解無效時，可重設裝置。
重新安裝作業系統。
修復或清除啟動磁碟。
從備份還原裝置。
移除造成問題的系統變更。
為裝置重新部署或汰換做準備。
不過，恢復模式不應該是疑難排解時的第一選擇。恢復模式中的某些操作可能會影響資料、設定或已安裝的應用程式，雖然問題不至於那麼嚴重，但仍可能令人困擾。因此，恢復模式通常是在其他選項都已用盡後，才會採取的較後期疑難排解步驟。
恢復模式在不同裝置上的運作方式
雖然幾乎所有裝置都有復原模式，但其運作方式會因平台不同而有顯著差異。考量到這一點，接著來看看復原模式在不同常見裝置上的運作方式：
Windows 復原模式
在 Windows 電腦中，Windows Recovery Environment 用於復原模式。它提供 Startup Repair、System Restore、Uninstall Updates 和 Command Prompt 等工具，可用來排除軟體問題、執行進階命令，並將裝置還原到先前的狀態。這通常用於 Windows 裝置無法開機、更新後卡住，或需要重設系統時。
macOS 復原模式
在 Mac 裝置上，macOS 復原模式可存取多種工具，例如磁碟工具程式、Time Machine 備份、重新安裝 macOS，以及啟動安全性選項。請注意，這些步驟會因裝置的處理器（Apple silicon 或 Intel）而有所不同，因此使用者應確認自己遵循的是適用於其裝置的正確流程。
iPhone 和 iPad 回復模式
在 iPad 和 iPhone 裝置上，當裝置無法正常更新、還原或啟動時，通常會使用復原模式。這通常需��要將裝置連接到電腦。透過復原模式更新可能會保留資料，但還原裝置可能會清除資料，因此定期備份很重要。
Android 復原模式
在 Android 裝置上，復原模式可能包含重新啟動裝置、套用更新、清除快取，或執行原廠重設等選項。請注意，實際可用的選項會因製造商而異，因此在某一台裝置上可行的方法，未必適用於另一台裝置。
復原模式 vs 安全模式 vs 恢復原廠設定
請注意，復原模式與 Safe Mode 並不相同，而兩者也都不同於恢復原廠設定。這些選項經常被混淆或混為一談，但它們的用途其實非常不同。
安全模式是一種低風險的疑難排解步驟，只會載入必要的驅動程式和服務，以協助進行疑難排解。另一方面，恢復原廠設定會將一切徹底清除，移除所有資料和應用程式，讓裝置從頭開始。
我們可以這樣拆解其中的差異：
疑難排解選項
作用說明
何時使用
資料影響
復原模式
提供在正常作業系統環境之外使用進階疑難排解與復原工具的存取。
當裝置無法正常啟動、卡在開機迴圈中，或需要存取修復與還原工具時。
通常沒有，但如果選擇會修改或重設系統的動作，資料可能會受到影響。
安全模式
僅以必要的驅動程式和服務啟動裝置，停用大多數第三方軟體，以便進行疑難排解。
用於排解軟體問題、驅動程式錯誤、惡意軟體或啟動問題時。
不影響個人資料。檔案與設定維持不變。
恢復原廠設定
將裝置還原為原始出廠狀態。
當嚴重的系統問題無法解決時，或在出售或贈送裝置之前。
影響很大。應用程式和個人檔案都會被刪除。
系統還原
將系統檔案、設定、驅動程式�與已安裝的程式還原到先前的還原點。
當最近的更新、驅動程式安裝或軟體變更導致問題時。
影響較小。不會影響個人檔案，但最近安裝的應用程式和驅動程式可能會遭到移除。
啟動修復
自動掃描並修復會導致裝置無法正常啟動的輕微問題。
當裝置無法開機、顯示啟動錯誤，或在啟動期間反覆當機時。
幾乎沒有或完全沒有。個人檔案和大多數設定不受影響。
IT 團隊應該何時使用回復模式？
如前所述，復原模式不該是 IT 團隊進行疑難排解時第一個使用的工具，那麼應該在什麼時候使用呢？
復原模式在標準疑難排解方法無法運作或無法使用時特別實用，因為它可以在一般環境之外另行啟動。在許多情況下都可能需要這麼做，包括：
裝置無法開機進入作業系統。
遠端疑難排解工具無法連接到端點。
更新失敗會導致無法正常存取。
必須進行啟動修復。
作業系統需要重設或重新安裝。
裝置必須先做好重複使用的準備。
不過，應謹慎使用復原模式。為了在透過復原模式排解問題後正確還原裝置，通常需要使用者在場、本機存取、資料備份，以及可依循的清楚文件。
IT 團隊在使用恢復模式前應檢查的事項
為裝置進行疑難排解時，有時可能需要使用復原模式。不過，在採取行動之前，請務必先確認幾個關鍵因素：
確認裝置是否有最近的備份（必要時請建立新的備份）
確認是否需要加密或回復金鑰。
記錄裝置、使用者和問題，以便參考並提高可見性。
確認哪些資料可能會受到影響，並確認已妥善備份。
檢查使用者是否可以在本機執行操作。
判斷修復、還原、重設或重新安裝，哪一種才是正確做法。
記錄結果，以利日後疑難排解。
為什麼復原模式會讓 IT 遠端支援變得困難
復原模式不是一鍵立即修復的按鈕。事實上，它本身也有一些挑戰，尤其是在 遠端支援 情境中。由於復原模式會啟動特殊的開機環境，因此基於多種原因（包括以下幾點），很難進行遠端管理：
1.作業系統可能無法完全使用
由於復原模式是在一般桌面環境之外執行，依賴完整作業系統連線的工具可能難以像在正常遠端支援連線中那樣順利連接並運作。
2. 可能需要使用者在場
復原模式通常無法透過遠端存取，且需要附近的使用者操作實體裝置。這可能包括管理裝置本身（例如按下硬體按鈕或確認已連接電源），或管理復原模式中的選項（例如選擇啟動選項和核准修復步驟）。
3. 必須管理資料遺失風險
雖然大多數復原選項風險都很低，但有些可能會清除檔案、設定或應用程式。因此，IT 團隊需要針對復原模式建立清楚的工作流程，先了解處理程序，再重設或重新安裝任何內容，以降低資料遺失的風險。
4. 復原步驟可能會因裝置而異
如前所述，不同裝置（即使是使用相同作業系統的裝置）也可能有截然不同的復原步驟。這可能會因機型、OS 版本、處理器類型，甚至製造商而異，導致每次都有不同的復原選項，並讓 IT 遠端支援更加複雜。因此，完善的文件記錄與清楚的資產可視性至關重要，讓 IT 團隊能妥善管理每一台裝置。
IT 團隊如何降低需要使用恢復模式的情況
雖然復原模式是強大的疑難排解工具，但最好還是在一開始就避免落入需要用到它的情況。透過良好且主動的端點監控與遠端管理，IT 團隊可提升整個網路中端點的健康狀態與安全性，減少疑難排解與使用復原模式的需求。
相關功能包括：
讓作業系統與第三方應用程式維持完整修補並保持最新狀態。
監控端點健康狀態與修補程式狀態，及早發現並處理問題。
識別更新失敗情況，以便在問題升級前先行處理。
維護準確的硬體與軟體詳細目錄。
使用自動化處理可重複執行的修復工作。
為常見裝置類型記錄回復工作流程。
將備份與復原金鑰納入端點管理流程的一部分。
當然，仍然會有需要使用復原模式的情況。但維持端點可視性並主動處理問題，有助於提升效能並防止問題惡化，進而減少可避免的停機時間，以及對復原模式的需求。
Splashtop 如何協助 IT 團隊支援與管理端點
有了合適的端點管理和遠端支援工作流程，IT 團隊就能改善端點健康狀態、減少可避免的停機時間，並在問題需要採�取更具干擾性的回復步驟之前解決許多問題。Splashtop 透過遠端支援和自主端點管理讓這一切成真，協助 IT 團隊更快排除故障、主動管理裝置，並減少可避免的事件。
1. 遠端支援，加快疑難排解
Splashtop Remote Support 工具可協助 IT 團隊在作業系統可用時遠端存取裝置，讓技術人員能從任何地方為端點進行疑難排解，並在問題擴大成更大的支援問題之前先行處理。這同時包含臨機存取與主動存取選項，讓遠端疑難排解更快速，也能輕鬆融入任何 IT 工作流程。
2. 透過 Splashtop AEM 掌握端點可視性
有了 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management），IT 團隊還能從單一集中式控制台查看端點狀態、修補程式、詳細目錄和系統資訊。這可協助團隊主動確保端點維持最新狀態，並識別潛在問題，進而加快診斷速度並改善優先順序判定。
3. 使用 Splashtop AEM 進行自動化與修復
Splashtop AEM 提供自動化工具，協助 IT 團隊執行指令碼、為端點修補程式，並在無須人工操作的情況下執行可重複的修復工作。這讓端點支援與問題處理變得更快速、更輕鬆，能在問題演變成重大狀況前先行解決，同時也讓 IT 人員騰出時間，專注處理更緊急的任務。
4. 更完善的支援文件與後續追蹤
遠端支援與端點管理不該各自分開。將兩者納入同一個工作流程，有助於 IT 團隊更有效追蹤跨裝置的工作、標準化疑難排解，並建立可重複使用的支援流程。有了 Splashtop AEM，IT 團隊就能監控、管理並支援其網路中的遠端裝置，同時以更清楚的記錄支援疑難排解、後續追蹤與報告。
IT 團隊的復原模式最佳實務
當然，當確實需要使用復原模式時，請務必確保使用方式正確。幸好，IT 團隊在使用復原模式時，可以遵循一些最佳做法。請記住以下幾點，當裝置發生問題時，就能做好準備，更有效地進行疑難排解：
請先使用干擾最小的疑難排解方式，在不打斷使用者的情況下解決問題。
在重設或重新安裝前，請先確認備份狀態，如此一來，即使資料遺失也能還原。
請讓授權的 IT 人員可存取 recovery keys。
維護裝置專屬的復原文件，以維持順暢的疑難排解流程。
訓練服務台團隊了解 Windows 與 macOS 復原作業的差異，做好準備以支援任何裝置。
追蹤反覆發生的 recovery mode 事件，以找出可加以處理的更大端點問題。
使用端點監控與修補，更早發現問題；預防問題比在問題發生後再進行疑難排解更有效。
將復原納入更完善的端點支援策略
雖然復原模式是實用的疑難排解選項，但不該成為處理端點問題的第一個、也是唯一的方案。更好的端點支援策略，應從可視性、文件紀錄、備份、修復工作流程，以及能協助 IT 團隊從任何地方有效管理裝置的遠端支援軟體開始。
透過 Splashtop Remote Support 和 Splashtop AEM，IT 團隊可從任何地方疑難排解裝置、自動化修補程式部署、監控端點健康狀態，並在許多問題需要採取更具干擾性的復原步驟之前先行處理。這有助於團隊減少可避免的停機時間，並建立更可靠的端點支援工作流程。
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