2026 年 BeyondTrust Remote Support 最佳替代產品
捨棄 BeyondTrust 而改用 Splashtop 可省高達 50% 費用
尋找取代 BeyondTrust 的完美方案：比較功能與優勢
Splashtop Enterprise 是安全遠端存取和支援解決方案，可加強安全性、簡化管理作業，並實現最佳遠端支援，所有功能都是根據您的具體需求量身打造。
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
價格
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更換人士可節省高達 50% 的成本效益
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沉重而高昂的訂閱或安裝費
遠端存取 + 支援
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授權方式靈活的全方位工具，可提供適用於 IT 的使用者安全遠端存取及遠端支援工具
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為 IT 團隊量身定制的功能可提供遠端支援
安全措施
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進階安全功能，例如 SSO/SAML、256 位元加密、SIEM 記錄、IP 白名單、雲端連線錄製、浮水印等
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合規與認證
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符合 ISO 27001、GDPR、SOC 2 標準，支援 HIPAA、FERPA、PCI 和其他產業合規要求
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自主端點管理
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透過原則執行、作業系統與第三方修補程式管理、警示、透過智慧動作進行自動修復、詳細目錄報告等功能，簡化並自動執行端點管理
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隨具備原則控制與報告功能的「端點權限管理」提供
端點安全
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整合 Splashtop AV 與 Bitdefender，透過 GravityZone EDR 落實端點防護
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缺乏原生端點安全機制或技術整合 (如 AV 和 EDR)
生產力功能
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USB 裝置重新導向、麥克風直入、高逼真度音訊等
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缺乏生產力功能
擴增實境
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Splashtop AR 允許搭配註釋進行虛擬遠端支援
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BeyondTrust InSights
易於使用
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輕鬆使用現代化介面即可完成設定，供主動和臨機存取之用
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介面複雜，需要大量培訓
詳細對比表
正在尋找 BeyondTrust Jumpoint 替代方案？歡迎使用 Splashtop Connector 存取沒有 VPN 或安裝遠端存取代理程式的電腦。請參閱我們 Splashtop 與 BeyondTrust Jumpoint 的完整比較。
Splashtop 與 BeyondTrust 價格比較：選擇 Splashtop，花得更少、享受更多
Splashtop 與 BeyondTrust 其中一個最大差異就是費用。眾所皆知，BeyondTrust 解決方案價格高昂，許多 SMB、甚至是想掌控支出的大型 IT 團隊都無法負擔。
Splashtop 大幅壓低了訂閱成本，同時仍提供完整的遠端存取與支援功能套件。Splashtop 可以為您帶來：
可預測且較低價的訂閱方案，專為可擴充而設計
整合式功能組合，將遠端存取、主動支援及修補程式管理集中在單一平台，減少對多款昂貴工具的需求
企業級效能與安全性，包括 4K/60fps 串流、採用 256 位元 AES 加密的 TLS，以及符合 SOC 2 Type 2、ISO 27001 與 HIPAA 的合規標準
透過將遠端存取與 IT 管理需求整合至 Splashtop，各組織不僅可以省下購買 BeyondTrust 高價授權的成本，還能降低作業複雜度與整體 IT 開銷。
客戶推薦
我們選擇 Splashtop 是因為它以更實惠的價格提供了更好的體驗。Splashtop 擁有最好的客戶支持，我們與我們的客戶經理保持著良好的直接關係。
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
客戶推薦
儘管設備非常堅固，但 BeyondTrust 的高昂價格以及在需要報價或續約時缺乏回應的情況非常糟糕。在使用 Splashtop 並了解其好處後，我們決定進行切換。我們已經節省了幾千美元。
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
為何 Splashtop 是最能取代 BeyondTrust 進行遠端支援的方案？
- 效能優異，連接快速
- 易於設定，無需事先培訓！
- 輕鬆支援超過 100,000 個端點
- 強大的安全功能
- 以及更多意想不到的功能！