多合一遠端支援，根據您的要求量身定製
Splashtop
BeyondTrust
價格
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與那些轉換的人具有成本效益，節省高達50%
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沉重而高昂的訂閱或安裝費
遠端存取 + 支援功能
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多合一解決方案，提供遠端存取和遠端支援功能
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為 IT 團隊量身定制的功能可提供遠端支援
用戶教育訓練
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易於設定，無需事先培訓
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需要大量培訓的複雜功能
維護費
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無維護費
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需要維護費
詳細對比表
正在尋找 BeyondTrust Jumpoint 替代方案？歡迎使用 Splashtop Connector 存取沒有 VPN 或安裝遠端存取代理程式的電腦。請參閱我們 Splashtop 與 BeyondTrust Jumpoint 的完整比較。
來自我們滿意的客戶
“儘管電器堅如磐石，但 BeyondTrust 的溢價標籤以及他們在需要報價或續訂時缺乏回應能力是可怕的。 在使用 Splashtop 並看到它有多大好處之後，我們決定進行轉換。 我們節省了幾千美元。
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
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