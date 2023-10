TrustRadius Insights: Por que a Splashtop supera o TeamViewer nas avaliações dos usuários

No domínio do software de acesso remoto, Splashtop e TeamViewer emergem consistentemente como soluções proeminentes. Embora ambas as plataformas prevejam uma gama de capacidades e benefícios, é crucial entender as experiências práticas dos utilizadores reais. Examinámos meticulosamente as avaliações da TruStradius para fornecer uma comparação objetiva entre essas ferramentas, abrangendo aspetos desde o preço à experiência do utilizador. Junte-se a nós enquanto revelamos percepções orientadas pelos utilizadores para determinar qual o software realmente satisfaz as necessidades dos negócios modernos.

1. Preços

"Costumávamos usar o TeamViewer, mas o principal motivo da mudança foram os custos mensais exorbitantes."

Esse sentimento ressoa em muitos usuários que fizeram a transição para a Splashtop. O preço competitivo da Splashtop se tornou um fator decisivo significativo para as empresas, sendo a escolha preferida em relação ao TeamViewer para muitos.



“O TeamViewer custa tanto por ano que posso pagar a Splashtop por 25 anos e ainda não perder dinheiro.” Um utilizador sugere.

Uma parcela significativa dos usuários expressou seu descontentamento com a estrutura de preços do TeamViewer, notando especialmente um aumento inesperado nos custos durante a pandemia. Esse aumento abrupto nos preços fez com que muitos buscassem alternativas mais econômicas, e foi aí que a Splashtop entrou em cena. Muitos usuários encontraram consolo nos preços competitivos da Splashtop, muitas vezes descrevendo-os como uma lufada de ar fresco depois de lidar com os “custos mensais exorbitantes” do TeamViewer.

Um usuário observou: "Primeiro, é o melhor negócio em termos de custo do mercado. Eu usei o TeamViewer no passado antes de aderir ao Splashtop Enterprise, e o Splashtop Enterprise economiza muito dinheiro para minha empresa."

Mas o preço acessível não é o único ponto da Splashtop. Os usuários frequentemente enfatizam que, apesar do custo mais baixo, a Splashtop não compromete o alcance ou a qualidade de seus recursos. Comentários como “O Splashtop Enterprise economiza muito dinheiro para minha empresa” e “tem melhor desempenho” do que opções mais caras como o TeamViewer solidificam sua posição como uma escolha econômica e confiável.

Alguns usuários também enfrentaram desafios com os serviços de assinatura do TeamViewer, enfatizando a importância de práticas de cobrança transparentes e amigáveis ao cliente.

Um revisor aponta: “Não desligavam a função de renovação automática e eu acabei por ter de envolver o meu banco. Foi uma experiência muito ruim."

Concluindo, as análises detalhadas sublinham um sentimento predominante: a Splashtop oferece uma solução acessível e rica em recursos, provando que a qualidade nem sempre vem com um preço alto. No debate contínuo entre Splashtop e TeamViewer, pelo menos em termos de preço e valor, a Splashtop parece ter uma clara vantagem.

2. Desempenho e Fiabilidade

Quando se trata de desempenho e confiabilidade, as análises do TrustRadius destacam alguns contrastes marcantes entre a Splashtop e seus concorrentes, especialmente o TeamViewer. Muitos usuários enfatizaram o desempenho consistente que a Splashtop oferece, com um usuário observando como “a conexão com os clientes tem sido sólida e quase como se eu estivesse sentado na frente do computador remoto”. Isso reforça a noção da capacidade da Splashtop de fornecer conexões estáveis e confiáveis.

A qualidade da conexão e os tempos de atraso reduzidos são frequentemente mencionados, acrescentando peso à afirmação de desempenho superior da Splashtop. Como disse um revisor: “A Splashtop tem menos tempo de atraso – se é que isso é possível”. A latência reduzida garante operações remotas mais suaves, o que pode ser essencial para tarefas que exigem precisão e resposta atempada.

O TeamViewer, em comparação, não se saiu tão bem em alguns depoimentos de usuários. Um problema gritante em destaque foi a sua tendência para se desligar sem nenhuma causa aparente. Um usuário compartilhou sua experiência, dizendo: “O TeamViewer também se desconectava sem motivo, o que tornava impossível trabalhar em casa e exigia que eu fosse para o escritório”. Tais interrupções imprevisíveis não só impedem o trabalho como também podem comprometer a confiança na fiabilidade de uma ferramenta.

3. Facilidade de utilização e configuração

A Splashtop brilha em termos de facilidade de uso e processo de configuração. Muitos usuários consideram a Splashtop mais intuitiva e direta do que o TeamViewer.

Várias análises mencionaram explicitamente a facilidade de navegação na interface da Splashtop. Um usuário comentou : “A Splashtop é muito razoável e, na verdade, é mais fácil de usar do que o TeamViewer, e posso me conectar sem que o usuário precise fazer nada”.

Esta simplicidade parece estender-se para além da interface para a experiência geral do utilizador. Outro revisor apreciou os processos de login descomplicados, afirmando : “Mudamos do TeamViewer para a Splashtop porque ela permitia alternar entre desktops remotos com mais facilidade e o processo de login era muito mais razoável”.

O TeamViewer, por outro lado, recebeu críticas nesta questão. Alguns utilizadores encontraram obstáculos ao tentarem iniciar sessão. Um desses comentários dizia: "Os recursos que eles ofereciam eram praticamente os mesmos, mas eu sempre teria problemas para fazer login no TeamViewer e teria que entrar em contato constante com meu cliente para obter acesso. Nunca tive esse problema com a Splashtop."

Para aqueles que estão configurando o acesso remoto pela primeira vez, o processo de configuração da Splashtop foi uma vantagem. Um depoimento dizia: "A Splashtop é um salva-vidas. É muito fácil de usar. Podemos fazer login e escolher o computador cliente que precisamos acessar. Também é muito fácil de configurar pela primeira vez."

Resumindo, a Splashtop, como evidenciado pelas análises, parece priorizar tornar seu software o mais fácil de usar e descomplicado possível, garantindo que os usuários possam se concentrar em suas tarefas em vez de lidar com as nuances do software.

4. Segurança e Confiança

A reputação da Splashtop como uma solução de acesso remoto segura e confiável é refletida nas análises do TrustRadius. Os utilizadores destacaram os seus protocolos de segurança robustos que cumprem os padrões da indústria. Um avaliador mencionou. "Têm grande segurança como é padrão da indústria. Estou muito confiante nisso versus alguns outros que tiveram segurança ruim (como o VNC)."

Além de se contentar com as configurações de segurança padrão, a Splashtop também oferece aos usuários a flexibilidade para reforçar ainda mais sua segurança. Este aspeto foi capturado por um utilizador que afirmou que "O cliente é seguro e deixa-te reforçar a segurança se quiseres uma camada extra para as pessoas se conectarem."

Além dessas medidas de proteção, a capacidade da Splashtop de manter registros detalhados foi aplaudida. A avaliação enfatizou. "Também tem um bom registo" sugerindo que esse recurso adiciona outro nível de responsabilização e rastreabilidade.

No entanto, embora muitos usuários tenham encontrado conforto nos recursos de segurança da Splashtop, o TeamViewer não foi poupado de alguns comentários críticos. Uma nota particularmente preocupante veio de um utilizador que partilhou, o "Team Viewer. [Eu] deixei de usá-lo depois [...] um associado de negócios de outra empresa teve o computador sequestrado por um burlão que usa esse software." Tais incidentes podem corroer profundamente a confiança numa plataforma, especialmente quando os utilizadores confiam a ela acesso a informações e sistemas confidenciais.

Concluindo, com base nas análises do TrustRadius, a Splashtop se destaca como uma plataforma segura e confiável. Embora nenhum software seja imune a ameaças de segurança, a dedicação da Splashtop em manter altos padrões de segurança e oferecer recursos avançados dá aos seus usuários uma sensação de segurança e confiança. Por outro lado, casos como o incidente de sequestro com o TeamViewer servem como um lembrete da importância de medidas de segurança robustas em ferramentas de acesso remoto.

5. Características e Flexibilidade

Uma análise profunda das análises da TrustRadius revela uma rica variedade de comentários que destacam o amplo conjunto de recursos da Splashtop e sua vantagem sobre concorrentes como o TeamViewer. Uma das características de destaque mencionadas é a capacidade para reprodução de áudio em tempo real. Um revisor que trabalha na indústria cinematográfica enfatizou sua importância, afirmando: "O Splashtop [Enterprise] substituiu o TeamViewer como nosso software de desktop remoto preferido. TeamViewer carece de muitos recursos que o Splashtop [Enterprise] possui, como reprodução de áudio ao vivo, que é crucial ao trabalhar em filmes."

A Splashtop não para no áudio. A plataforma abordou desafios comuns, como a impressão remota e colunas remotas, onde outras plataformas ficam aquém. Isso fica evidente no comentário de um usuário: “Eu usei outros programas como LogMeIn, Go To My PC e Team Viewer e todos eles tinham deficiências semelhantes, como impressão remota e falantes remotos. A Splashtop faz um trabalho muito melhor que do que os outros por uma fração do custo."

O recurso "Iniciar" na Splashtop é outro aspecto que ganhou destaque. Um usuário apontou a superioridade da Splashtop dizendo, "A Splashtop é muito melhor que o TeamViewer em todos os sentidos. A interface é melhor, os recursos são melhores (como o recurso de 'Iniciar'), o preço é melhor."

Além disso, a capacidade da Splashtop de se conectar perfeitamente a vários computadores e até mesmo de se estender a dispositivos móveis o diferencia. Uma análise destacou essa flexibilidade: "Eu costumava usar o TeamViewer e a conexão nem sempre funcionava e eu só conseguia fazer login em um computador. Com a Splashtop consigo fazer login em qualquer computador do meu escritório e sempre funcionou sem problemas."

Outro usuário apreciou o valor agregado de poder se conectar a dispositivos móveis através do Splashtop SOS, chamando-o de “valor agregado real”.

Resumindo, as análises da TrustRadius deixam bem claro que a Splashtop traz um conjunto de recursos robusto e versátil para a mesa. Seja pela inclusão de funcionalidades específicas, como reprodução de áudio ao vivo, ou pela flexibilidade geral de conexão com diversos dispositivos, a Splashtop surge como uma solução abrangente que atende a uma ampla gama de necessidades do usuário, muitas vezes superando seus concorrentes no processo.

6. Interface e Experiência de Utilizador

No domínio do software de acesso remoto, a interface de uma plataforma pode ser um determinante significativo da sua usabilidade e eficiência. Refletindo sobre os insights das análises da TrustRadius, fica claro que os usuários têm preferência ao comparar as interfaces da Splashtop e do TeamViewer.

Um sentimento proeminente que emerge das avaliações é a apreciação pelo design intuitivo da Splashtop. Um revisor compartilhou: “A Splashtop é muito melhor que o TeamViewer em todos os aspectos. A interface é melhor, permitindo-me realizar minhas tarefas sem complicações desnecessárias”. A ênfase na simplicidade e facilidade de uso no design da Splashtop parece ressoar entre os usuários que procuram uma experiência de acesso remoto sem complicações.

Por outro lado, embora o TeamViewer seja reconhecido por sua gama de recursos, alguns usuários sentiram que ele ficou um pouco atrasado em termos de interface de usuário. Um revisor observou: “Embora o TeamViewer tenha seus pontos fortes, achei a interface da Splashtop mais fácil de usar e menos confusa”.

Concluindo, a interface do usuário desempenha um papel crucial ao moldar a experiência do usuário com o software. A partir do feedback coletado, a Splashtop parece ter vantagem ao oferecer uma interface mais simplificada e centrada no usuário, tornando o processo de conexão remota mais suave e intuitivo para seus usuários.

Conclusão: Splashtop vs. TeamViewer

No domínio do software de acesso remoto, as escolhas variam. No entanto, como revela nossa análise detalhada das avaliações da TrustRadius, a Splashtop emerge como um líder consistente quando comparado ao TeamViewer. Os utilizadores sublinharam as suas vantagens em termos de preços, facilidade de utilização, desempenho e muito mais. Embora ambas as ferramentas possuam seus próprios pontos fortes, a opinião coletiva das avaliações aponta para uma clara preferência pela Splashtop. Para empresas que buscam uma solução que seja ao mesmo tempo econômica e confiável, os insights obtidos nessas análises constituem um argumento convincente para a Splashtop ser a escolha superior.



