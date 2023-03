Como Operar um Dispositivo Móvel a Partir do PC

Saiba como você pode acessar remotamente dispositivos móveis, incluindo tablets, smartphones, dispositivos robustos, IoT, e muito mais a partir de um PC com a Splashtop.

Posso operar um dispositivo móvel a partir de um PC?

Sim, você pode! Com as soluções de suporte remoto da Splashtop, você pode usar o seu PC para acessar remotamente a dispositivos móveis Windows, Android e iOS. Você também pode controlar remotamente dispositivos móveis Windows e Android a partir do seu PC.

Isto é ideal para o suporte de TI e técnicos de help desk. Utilizando a Splashtop, você pode fornecer suporte prático a dispositivos móveis sem estar na frente deles. Basta utilizar o seu PC para se conectar rapidamente ao dispositivo móvel e, em seguida, utilizar a interface do seu PC para operar o dispositivo móvel em tempo real.

Como você pode operar um dispositivo móvel a partir de PC com a Splashtop

A Splashtop te permite acessar dispositivos móveis através de sessões remotas com ou sem assistência.

Sem assistência significa que você pode acessar ao dispositivo móvel sempre que quiser, sem precisar de um usuário final no dispositivo para iniciar a ligação remota. Isto é ideal para acessar os seus dispositivos móveis geridos para manutenção e suporte a qualquer hora.

O atendimento é excelente para serviços de help desk e reparação de avarias. Sempre que um usuário final precisar de suporte, pode acessar remotamente ao seu dispositivo móvel para fornecer suporte. O acesso com assistência da Splashtop funciona para qualquer dispositivo, não apenas para aqueles que você gerencia. Isto significa que também pode suportar os dispositivos pessoais dos seus usuários.

Seja como for, uma vez estabelecida uma ligação remota, você verá a tela do dispositivo móvel no seu PC. Você poderá utilizar o teclado e o mouse locais para operar o dispositivo móvel para executar qualquer tarefa que deseje.

Porque você deve tentar a Splashtop

São muitas as razões pelas quais a Splashtop é uma das principais soluções de acesso remoto — especialmente para acessar remotamente a um dispositivo móvel a partir de um PC. Aqui estão alguns:

A Splashtop é segura — Todas as sessões remotas estão protegidas com TLS (incluindo TLS 1.2) e encriptação AES de 256 bits. Funcionalidades de segurança avançadas, incluindo verificação do dispositivo e autenticação de dois fatores, estão incluídas na Splashtop.

A Splashtop é fácil de usar para técnicos e usuários finais — A Splashtop é intuitiva, fácil de utilizar e oferece um desempenho de qualidade HD. Poderá controlar remotamente qualquer dispositivo móvel a partir do seu PC com facilidade.

A Splashtop é fácil de gerenciar — Todos os seus dispositivos, usuários e definições de segurança são fáceis de gerenciar a partir do console Web Splashtop.

Comece agora gratuitamente

A Splashtop é gratuita para testar (não é necessário cartão de crédito ou compromisso). Comece a usar o Splashtop SOS agora para ver por você mesmo por que os profissionais de TI adoram a Splashtop.

Iniciar avaliação gratuita

Confira todas as soluções de suporte informático remoto da Splashtop para encontrar a solução certa para ti.