Here's How to Cancel TeamViewer

Você pode ter ouvido falar das notícias ruins do TeamViewer relacionada com a política de cancelamento deles. Acontece que os problemas deles foram tão profundos que os usuários começaram a comunicá-los ao Better Business Bureau. Se você passou por isso também, e não pode cancelar a sua assinatura com rapidez suficiente, o que você deveria fazer?

Antes de mais nada, cobriremos o motivo pelo qual o TeamViewer é tão difícil de cancelar, para que você compreenda a sua situação. Depois, vamos mostrar os passos que você precisa dar para cancelar completamente a sua assinatura do TeamViewer. Quando fizer isso, apresentaremos uma opção melhor, algo que vai te fazer se perguntar porque sequer você começou usando o TeamViewer em primeiro lugar.

Como eu cancelo a minha assinatura do TeamViewer?

O TeamViewer não permite que você cancele a sua assinatura de software para computador remoto online. Esse é o cerne da razão por que têm tantas queixas contra eles.

Embora você pode esperar clicar num botão e pausar a sua assinatura sem problemas, na verdade você precisa enviar uma mensagem por escrito dizendo que tem certeza de que deseja cancelar a sua assinatura pelo menos 28 dias antes da sua data de renovação .

Se não fizer isso, o TeamViewer cobra uma renovação a mais da sua licença. Este processo de cancelamento torna tudo mais difícil para o cliente e menos provável que você cancele a sua assinatura.

Para enviar um bilhete através do site do TeamViewer, você precisa entrar na sua conta do TeamViewer (a mesma conta que você usou para comprar inicialmente a sua licença) em www.teamviewer.com/support. A partir daí, clique em Abrir um pedido de suporte e, em seguida, clique em Novo Tíquete de Suporte.

Você pode ver as instruções completas sobre os métodos de enviar um bilhete para o TeamViewer neste artigo de suporte.

Depois de abrir um bilhete, você tem que incluir informações sobre como quer cancelar. Importante: certifique-se de NÃO excluir a sua conta do TeamViewer antes de cancelar a sua assinatura. Segundo o site da Comunidade TeamViewer:

“Em relação ao cancelamento, saiba que a eliminação de uma conta do TeamViewer não é um cancelamento de uma licença. O envio de bilhetes antes da renovação é necessário para cancelar uma licença.”

Se você excluir a sua conta do TeamViewer sem cancelar a sua licença, o TeamViewer ainda vai cobrar pela sua taxa de renovação.

Não Compactue com a Política de Cancelamento do TeamViewer, Experimente a Splashtop

Construímos a Splashtop do zero pensando na satisfação do cliente. Entendemos que no mundo moderno as coisas podem mudar com um estalar de dedos e você pode precisar da capacidade de mudar junto disso. Assim, à medida que construímos a nossa plataforma, queríamos facilitar aos clientes o início de sessão e alterar a sua assinatura a qualquer hora que precisassem.

Quando você entra na sua conta da Splashtop, você tem uma seção inteira dedicada às suas configurações de assinatura. Nesta área, você pode alterar ou cancelar a sua assinatura facilmente.

Além da gestão de assinaturas sem complicações, a Splashtop oferece uma equipe de suporte ao cliente facilmente acessível, profissional e rápida. Não você precisa esperar semanas para resolver um problema, e a ideia de precisar nos enviar uma mensagem pessoal para alterar a sua conta é abominável para nós.

Todo o processo está livre de complicações e você pode ter a garantia de que levaremos os seus problemas a sério. Na Splashtop, a nossa missão é estar lá para você quando você precisar.

Histórias de Atendimento ao Cliente do TeamViewer

A internet está cheia de histórias relacionadas com as dificuldades que os clientes do TeamViewer tiveram. Tudo o que você precisa fazer é fazer uma pesquisa breve e encontrará páginas e páginas de pessoas que respondem às suas práticas sombrias.

Outras histórias falam de desilusão com o serviço (ou a falta dele) oferecido pelo suporte ao cliente do TeamViewer. Os clientes relataram que as suas tentativas de interagir com a equipe de suporte não estão respondidas. Alguns mencionaram passar vários meses, bem como muitos bilhetes online e chamadas telefônicas diretas, sem resolução para os seus problemas.

Em vez disso, mude para a Splashtop!

Em vez de lidar com o mau serviço de atendimento ao cliente do TeamViewer, é claro que recomendamos você tentar a Splashtop ao invés.

Há muitas razões por que isso é uma escolha muito melhor, incluindo:

Renovação automática fácil de desativar: Se decidir que talvez não quer a Splashtop depois de um determinado período, você pode configurar a assinatura para que não seja mais renovada automaticamente. Isto retira toda a preocupação de escolher o momento perfeito para cancelar um contrato e dá a você todo o controle em vez disso.

Melhor atendimento ao cliente: A Splashtop tem uma taxa de resposta rápida para consultas de atendimento ao cliente. Tenha os seus problemas ouvidos e resolvidos rapidamente. Consideramos o investimento a longo prazo e a construção de relações um objetivo que vale a pena por si só.

Melhor valor: A Splashtop oferece as mesmas ferramentas e recursos de topo encontrados no TeamViewer enquanto poupa os usuários até 50% ou mais quando se compara os preços da Splashtop com o TeamViewer.

Uma alternativa melhor ao TeamViewer: A Splashtop é, de longe, a melhor Alternativa ao TeamViewer. Na verdade, a Splashtop ganha consistentemente pontuações mais altas de satisfação dos usuários de revisores de terceiros e sites de avaliações ponto a ponto.

Experimente a Splashtop gratuitamente

Parece você tem que encontrar uma solução alternativa para as suas necessidades de acesso remoto. Se está tendo problemas para cancelar a sua assinatura do TeamViewer, em vez disso, deveria estar atento a uma empresa mais confiável. É aqui que a Splashtop se prova como o melhor software de desktop remoto.

Temos uma vasta gama de ferramentas, recursos de segurança robustos e uma equipe de atendimento ao cliente fantástica, então você pode apostar que a Splashtop será muito melhor. Ainda não tem certeza? Experimente a Splashtop de graça e veja o que podemos fazer por você hoje.

