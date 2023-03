Impressão remota com a splashtop

Como imprimir qualquer documento do seu computador remoto na sua impressora local com as soluções de acesso remoto da Splashtop.

Você já esqueceu de imprimir algo muito importante e lembrou disso bem em cima da hora, depois de já ter saído de casa? Com a funcionalidade de Impressão Remota da Splashtop, isso nunca mais vai acontecer.

Não é necessário voltar correndo para sua casa para imprimir ou enviar documentos por e-mail de um computador para outro.

As soluções de acesso a desktop remoto da Splashtop permitem que você controle o seu computador independentemente de onde você estiver. Com a Impressão Remota, você pode imprimir qualquer coisa usando seu computador remoto e imprimir em uma impressora local.

Quais soluções Splashtop incluem o recurso de Impressão Remota?

O recurso Remote Print está disponível no Splashtop Business Access (pacote Pro) e no Splashtop Remote Support (pacotes Plus e Premium).

O Splashtop Business Access é a solução ideal para profissionais de negócios e equipes que precisam acessar seus computadores de trabalho remotamente. Com a Impressão Remota, você pode usar computador desejado, que pode estar muito distante, e imprimir qualquer coisa em uma impressora local.

O Splashtop Remote Support é ideal para profissionais de TI que precisam fornecer suporte remoto a vários computadores. O Splashtop Remote Support permite que você conceda acesso remoto aos seus usuários para que eles possam acessar seus computadores mesmo quando estiverem ausentes. Com os pacotes Plus e Premium do Splashtop Remote Support, seus usuários poderão aproveitar o recurso Impressão Remota e usá-lo da mesma maneira que os usuários do Splashtop Business Access fariam.

Como realizar uma impressão remota usando a Splashtop?

A funcionalidade de Impressão Remota da Splashtop permite que você imprima documentos usando um computador Mac ou Windows remoto. Você também pode realizar o acesso usando um computador Mac ou Windows.

Após já possuir acesso ao Splashtop Business Access ou o Remote Support instalado, baixe o Splashtop Streamer no computador que você deseja acessar remotamente (você precisa fazer isso para poder acessar esse dispositivo remotamente).

Depois de instalado, abra as configurações do streamer e clique no botão “Instalar Driver da Impressora”. Depois disso, você já poderá acessar esse computador e imprimirtudo o que você precisar!

Ao se conectar remotamente no computador usando outro dispositivo, você pode abrir qualquer aplicativo e optar por realizar a impressão normalmente. Quando a caixa de diálogo da impressora for aberta, selecione a opção que diz “Impressora Remota Splashtop”.

Depois de fazer isso, uma caixa de diálogo de impressão será aberta no computador local e encontrará automaticamente todas as impressoras disponíveis para o computador local. Selecione a impressora desejada e pronto! A partir daí, seus arquivos serão impressos no seu computador local.

Leia mais sobre como realizar impressões remotas com a Splashtop.

Além de imprimir remotamente, o Splashtop Business Access e o Splashtop Remote Support oferecem vários recursos de acesso remoto para qualquer profissional de negócios ou técnico de TI. Inicie uma avaliação gratuita e descubra como a Splashtop pode tornar a sua vida mais fácil.