Impressão remota com a splashtop

Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
A local printer printing a document from a remote computer by using Splashtop.

Como Configurar a Impressão Remota com Splashtop Remote Access

Trevor Jackins
4 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

Você já esqueceu de imprimir algo muito importante e lembrou disso bem em cima da hora, depois de já ter saído de casa? Com a funcionalidade de Impressão Remota da Splashtop, isso nunca mais vai acontecer.

Não é necessário voltar correndo para sua casa para imprimir ou enviar documentos por e-mail de um computador para outro.

As soluções de escrita remota da Splashtop permitem que acedas ao teu computador de qualquer lugar. Com a nossa funcionalidade de impressão remota, serás capaz de imprimir qualquer coisa do computador remoto que estás a aceder na tua impressora local.

O que é a Impressão Remota?

A impressão remota é um recurso que permite aos usuários imprimir documentos de um computador remoto para uma impressora local, mesmo que eles não estejam fisicamente presentes no computador. Esta funcionalidade é particularmente útil para profissionais que necessitam de aceder e gerir documentos a partir de diferentes locais sem terem de estar perto da sua impressora física. A impressão remota simplifica os fluxos de trabalho e elimina a necessidade de métodos complicados, como enviar documentos por e-mail para si mesmo ou voltar correndo para o escritório.

Como Funciona a Impressão Remota?

A impressão remota funciona através de um programa de acesso remoto que liga o dispositivo local de um utilizador a um computador remoto. Aqui está uma visão geral básica de como funciona:

  1. Instalar Software de Acesso Remoto: Primeiro, precisa instalar uma ferramenta de acesso remoto como Splashtop em ambos os computadores, local e remoto.

  2. Configurar Drivers de Impressora: No computador remoto, você instalará drivers de impressora que permitem que ele se comunique com a impressora local.

  3. Iniciar uma Sessão Remota: Uma vez conectado ao computador remoto através do software de acesso remoto, você pode abrir e gerenciar arquivos como se estivesse fisicamente presente na máquina remota.

  4. Enviar Comandos de Impressão: Quando precisar imprimir um documento, envie o comando de impressão do computador remoto para a impressora local através do recurso de impressão do software de acesso remoto.

Este processo permite uma impressão perfeita e conveniente, mesmo à distância, garantindo que os trabalhos de impressão são enviados diretamente para a sua impressora local sem necessidade de acesso físico à máquina remota.

Principais Benefícios da Impressão Remota

A impressão remota oferece várias vantagens, incluindo:

  • Conveniência: Imprima documentos de qualquer lugar sem precisar estar fisicamente presente no seu computador, economizando tempo e aumentando a eficiência.

  • Produtividade: Evite interrupções imprimindo documentos remotamente, garantindo que os materiais urgentes sejam manuseados prontamente.

  • Flexibilidade: Aceda e imprima documentos a partir de vários dispositivos, incluindo computadores de secretária, portáteis, tablets e smartphones, permitindo uma maior flexibilidade na gestão do trabalho.

  • Redução de Erros: Minimize o risco de erros associados ao envio de documentos por e-mail ou outros métodos, imprimindo diretamente do sistema remoto.

  • Fluxo de Trabalho Aprimorado: Simplifique seu fluxo de trabalho integrando a impressão remota em sua configuração de acesso remoto, fornecendo uma solução coesa para gerenciar documentos e tarefas.

Esses benefícios tornam a impressão remota um recurso valioso para qualquer pessoa que precise de acesso confiável e eficiente a recursos de impressão de diferentes locais.

Como realizar uma impressão remota usando a Splashtop?

A funcionalidade de Impressão Remota da Splashtop permite que você imprima documentos usando um computador Mac ou Windows remoto. Você também pode realizar o acesso usando um computador Mac ou Windows.

Depois de instalar a Splashtop, baixe o Splashtop Streamer no computador para o qual deseja fazer o controle remoto (você precisará fazer isso para poder acessar remotamente o dispositivo).

Depois de instalado, abra as configurações do streamer e clique no botão “Instalar Driver da Impressora”. Depois disso, você já poderá acessar esse computador e imprimirtudo o que você precisar!

Ao se conectar remotamente no computador usando outro dispositivo, você pode abrir qualquer aplicativo e optar por realizar a impressão normalmente. Quando a caixa de diálogo da impressora for aberta, selecione a opção que diz “Impressora Remota Splashtop”.

Print dialog box with options to select a printer, including Fax, Microsoft XPS Document Writer, and Splashtop Remote Printer. Additional settings for status, preferences, page range, and number of copies are visible.

Depois de fazer isso, uma caixa de diálogo de impressão será aberta no computador local e encontrará automaticamente todas as impressoras disponíveis para o computador local. Selecione a impressora desejada e pronto! A partir daí, seus arquivos serão impressos no seu computador local.

Leia mais sobre como realizar impressões remotas com a Splashtop.

Começa a Usar a Splashtop: Impressão Remota Sem Esforço a partir de Qualquer Lugar

A Splashtop vem equipado com uma infinidade de funcionalidades avançadas de acesso remoto, feitas à medida para profissionais de negócios e técnicos de TI. Embarca numa viagem de avaliação gratuita e experimenta em primeira mão como o Splashtop pode simplificar as tuas tarefas.

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Perguntas Frequentes

O que é a impressão remota?
Como faço para ativar a impressão remota?
A impressão remota é segura?

Conteúdo Relacionado

Several devices next to each other.
Insights de acesso remoto

O que é um Dispositivo Remoto? Exemplos, Benefícios e Dicas de Segurança

Saiba mais
A woman in an office using remote maintenance software.
Suporte de TI e Help Desk

Dominando o Software de Manutenção Remota em 2026: Um Guia Completo

Saiba mais
An iPad tablet
Insights de acesso remoto

Acede Remotamente a um iPad a partir do Chromebook com a Splashtop

Saiba mais
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Insights de acesso remoto

Melhor Software de Acesso Remoto a PC 2026: Com Base no Seu Caso de Uso

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog