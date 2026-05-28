Impressão remota com a splashtop

Você já esqueceu de imprimir algo muito importante e lembrou disso bem em cima da hora, depois de já ter saído de casa? Com a funcionalidade de Impressão Remota da Splashtop, isso nunca mais vai acontecer.
Não é necessário voltar correndo para sua casa para imprimir ou enviar documentos por e-mail de um computador para outro.
As soluções de escrita remota da Splashtop permitem que acedas ao teu computador de qualquer lugar. Com a nossa funcionalidade de impressão remota, serás capaz de imprimir qualquer coisa do computador remoto que estás a aceder na tua impressora local.
O que é a Impressão Remota?
A impressão remota é um recurso que permite aos usuários imprimir documentos de um computador remoto para uma impressora local, mesmo que eles não estejam fisicamente presentes no computador. Esta funcionalidade é particularmente útil para profissionais que necessitam de aceder e gerir documentos a partir de diferentes locais sem terem de estar perto da sua impressora física. A impressão remota simplifica os fluxos de trabalho e elimina a necessidade de métodos complicados, como enviar documentos por e-mail para si mesmo ou voltar correndo para o escritório.
Como Funciona a Impressão Remota?
A impressão remota funciona através de um programa de acesso remoto que liga o dispositivo local de um utilizador a um computador remoto. Aqui está uma visão geral básica de como funciona:
Instalar Software de Acesso Remoto: Primeiro, precisa instalar uma ferramenta de acesso remoto como Splashtop em ambos os computadores, local e remoto.
Configurar Drivers de Impressora: No computador remoto, você instalará drivers de impressora que permitem que ele se comunique com a impressora local.
Iniciar uma Sessão Remota: Uma vez conectado ao computador remoto através do software de acesso remoto, você pode abrir e gerenciar arquivos como se estivesse fisicamente presente na máquina remota.
Enviar Comandos de Impressão: Quando precisar imprimir um documento, envie o comando de impressão do computador remoto para a impressora local através do recurso de impressão do software de acesso remoto.
Este processo permite uma impressão perfeita e conveniente, mesmo à distância, garantindo que os trabalhos de impressão são enviados diretamente para a sua impressora local sem necessidade de acesso físico à máquina remota.
Principais Benefícios da Impressão Remota
A impressão remota oferece várias vantagens, incluindo:
Conveniência: Imprima documentos de qualquer lugar sem precisar estar fisicamente presente no seu computador, economizando tempo e aumentando a eficiência.
Produtividade: Evite interrupções imprimindo documentos remotamente, garantindo que os materiais urgentes sejam manuseados prontamente.
Flexibilidade: Aceda e imprima documentos a partir de vários dispositivos, incluindo computadores de secretária, portáteis, tablets e smartphones, permitindo uma maior flexibilidade na gestão do trabalho.
Redução de Erros: Minimize o risco de erros associados ao envio de documentos por e-mail ou outros métodos, imprimindo diretamente do sistema remoto.
Fluxo de Trabalho Aprimorado: Simplifique seu fluxo de trabalho integrando a impressão remota em sua configuração de acesso remoto, fornecendo uma solução coesa para gerenciar documentos e tarefas.
Esses benefícios tornam a impressão remota um recurso valioso para qualquer pessoa que precise de acesso confiável e eficiente a recursos de impressão de diferentes locais.
Como realizar uma impressão remota usando a Splashtop?
A funcionalidade de Impressão Remota da Splashtop permite que você imprima documentos usando um computador Mac ou Windows remoto. Você também pode realizar o acesso usando um computador Mac ou Windows.
Depois de instalar a Splashtop, baixe o Splashtop Streamer no computador para o qual deseja fazer o controle remoto (você precisará fazer isso para poder acessar remotamente o dispositivo).
Depois de instalado, abra as configurações do streamer e clique no botão “Instalar Driver da Impressora”. Depois disso, você já poderá acessar esse computador e imprimirtudo o que você precisar!
Ao se conectar remotamente no computador usando outro dispositivo, você pode abrir qualquer aplicativo e optar por realizar a impressão normalmente. Quando a caixa de diálogo da impressora for aberta, selecione a opção que diz “Impressora Remota Splashtop”.
Depois de fazer isso, uma caixa de diálogo de impressão será aberta no computador local e encontrará automaticamente todas as impressoras disponíveis para o computador local. Selecione a impressora desejada e pronto! A partir daí, seus arquivos serão impressos no seu computador local.
Leia mais sobre como realizar impressões remotas com a Splashtop.
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