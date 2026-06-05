TeamViewer Aumento de Preço - Poupa 50% ao escolher Splashtop

O TeamViewer aumentou os preços das suas licenças comerciais.
TeamViewer é conhecido há muito tempo por um dos maiores problemas para as empresas: o seu custo. Ao longo dos anos, a TeamViewer aumentou repetidamente o preço das suas licenças comerciais, tornando-se uma das soluções mais caras do mercado. Além da subscrição base, taxas adicionais para funcionalidades como monitorização de endpoints, gestão de patches ou integrações rapidamente elevam ainda mais o custo total. Esta falta de preços transparentes deixa muitos clientes surpreendidos com o quanto acabam por pagar.
Em contraste, Splashtop oferece um modelo de preços simples e previsível que torna o acesso remoto e a gestão de TI acessíveis sem custos adicionais ocultos. Quer sejas uma equipa de TI, MSP ou empresa, Splashtop oferece acesso remoto de alto desempenho e capacidades avançadas como gestão de endpoints, automação de patches e integrações de segurança a uma fração do custo do TeamViewer. Comparado com outros concorrentes também, o licenciamento do TeamViewer permanece no nível mais alto, muitas vezes forçando as empresas a reavaliar se estão realmente a obter valor pelo preço premium.
Aumento de Preço do TeamViewer
Agora, uma subscrição individual do TeamViewer Business custar-te-á R$ 1.548 por ano. Por outro lado, o Splashtop Remote Access Pro começa em R$ 390 por ano. Ao escolheres Splashtop em vez do TeamViewer, pouparias 50% ou mais no custo da tua licença a cada ano.
Da mesma forma, o plano Multi-User do TeamViewer (Licença Premium) agora começa em R$ 3.466,80 por ano. Além disso, terias de pagar um adicional de R$ 1.908 por ano para adicionar mais canais, e um extra de R$ 1.188 por ano para poderes suportar dispositivos móveis remotamente. Compara isso com o Splashtop Remote Support, que começa em R$ 780 por ano e inclui suporte para dispositivos móveis. Podes poupar milhares todos os anos com Splashtop.
A Licença Corporativa do TeamViewer está disponível a partir de R$ 6.802,80 por ano, sem contar que isso não está incluindo o adicional de R$ 3.564 por ano, você vai precisar pagar para acessar dispositivos iOS e Android remotamente, ou o valor extra de R$ 1.908 por ano, caso três canais não sejam o suficiente, você vai precisar pagar mais.
Veja a nossa comparação completa de preços no Splashtop vs TeamViewer . E saiba mais sobre por que a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer.
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Escolha uma solução de acesso remoto rápida, segura e confiável pelo melhor valor do mercado escolhendo a Splashtop! Você vai desfrutar de conexões remotas rápidas com seus dispositivos e obterá todos os principais recursos necessários para manter sua produtividade enquanto trabalha remotamente.
Além disso, podes ter uma solução que se adapta ao teu caso de uso específico. Saiba mais sobre por que a Splashtop é a melhor alternativa ao TeamViewer e descobre a solução certa de Splashtop para ti! Também podes começar uma avaliação gratuita agora para experimentar o Splashtop por ti mesmo! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar uma avaliação gratuita.
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“Eu trabalho na área de TI há mais de 20 anos, então eu conheço um bom produto quando vejo um. [Splashtop] é incrível e extremamente confiável. Depois de usar o TeamViewer, este programa deixa todo mundo de boca aberta. Eles também possuem preços razoáveis, o TeamViewer cobrava um braço e uma perna. Eu amo esse produto e o recomendo para todas as pessoas que eu conheço na indústria.” — Stuart Livingston, Nu Wave Backup
Passos Rápidos para Migrar do TeamViewer para o Splashtop
Mudar de TeamViewer para Splashtop é simples. Segue estes passos para garantir uma transição suave:
Escolha o Seu Plano Splashtop: Selecione entre Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, ou Splashtop Enterprise dependendo das suas necessidades. Cada plano oferece preços transparentes e acessíveis sem custos adicionais ocultos.
Crie a Sua Conta Splashtop: Inscreva-se para um teste gratuito ou compre a sua assinatura diretamente no site da Splashtop.
Instalar o Splashtop Streamer: Desdobre o Splashtop Streamer nos computadores e servidores que deseja aceder. Estão disponíveis opções de implementação em massa para equipas de TI e MSPs.
Configure o App Splashtop Business: Instale o app Splashtop Business no seu dispositivo local (Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook) para se conectar aos seus sistemas remotos.
Configurar Utilizadores e Permissões: Use o console de administração da Splashtop para convidar membros da equipa, atribuir funções e definir permissões de acesso.
Inicie Sessões Remotas: Inicie conexões remotas seguras e de alto desempenho com funcionalidades como transferência de ficheiros, suporte a múltiplos monitores, e impressão remota a uma fração do custo do TeamViewer.