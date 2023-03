TeamViewer Aumento de Preço - Poupa 50% ao escolher Splashtop

*Atualização 2/15/23: Em vários países, o TeamViewer mais do que triplicou o preço do plano de entrada de Acesso Remoto do TeamViewer e agora tem um preço €13.90 por mês (anteriormente era de US$ 6,95 por mês). O Splashtop Business Access ainda começa apenas €4.58 por mês e agora é um valor ainda melhor em comparação com o TeamViewer.

O TeamViewer aumentou os preços das suas licenças comerciais. Agora, uma subscrição individual TeamViewer Business custar-te-á $610.80 por ano*. Por outro lado, o Splashtop Business Access Pro começa em $99 por ano. Ao obteres o Splashtop em vez do TeamViewer, pouparias 50% ou mais no custo da tua licença todos os anos.

Da mesma forma, o plano Multi-User TeamViewer (Licença Premium) agora começa nos $1.234,80 por ano. Mais, terias de pagar mais $814.80 por ano para adicionar mais canais e $418,80 por ano extra para poder suportar dispositivos móveis remotamente. Compare-o com o Splashtop SOS, que começa nos 199 dólares por ano e inclui suporte para dispositivos móveis. Podes poupar milhares todos os anos com Splashtop.

A licença corporativa do TeamViewer começa em $2,482 por ano, e isso não inclui os $1,256.40 adicionais por ano que terás de pagar para aceder remotamente a dispositivos iOS e Android, ou os $814.80 adicionais por ano que terás de pagar para adicionar canais se três não forem suficientes.

Veja a nossa comparação completa de preços no Splashtop vs TeamViewer . E saiba mais sobre o porquê do Splashtop é a melhor alternativa do TeamViewer.

Não pague por um plano do TeamViewer — Venha para a Splashtop!

Escolha uma solução de acesso remoto rápida, segura e confiável pelo melhor valor do mercado escolhendo a Splashtop! Você vai desfrutar de conexões remotas rápidas com seus dispositivos e obterá todos os principais recursos necessários para manter sua produtividade enquanto trabalha remotamente.

Além disso, podes ter uma solução que se adapta ao teu caso de uso específico. Saiba mais sobre o porquê do Splashtop é a melhor alternativa do TeamViewer e descobre a solução certa de Splashtop para ti! Também podes começar uma avaliação gratuita agora para experimentar o Splashtop por ti mesmo! Não é necessário cartão de crédito ou compromisso para começar uma avaliação gratuita.

Já tens uma licença do TeamViewer? Ganha uma poupança garantida de 50% quando mudares para Splashtop

Não é preciso esperar até que a tua subscrição atual expire. Preencha o formulário de início cedo para começar com Splashtop agora sem nenhum custo extra!

“Eu trabalho na área de TI há mais de 20 anos, então eu conheço um bom produto quando vejo um. [Splashtop] é incrível e extremamente confiável. Depois de usar o TeamViewer, este programa deixa todo mundo de boca aberta. Eles também possuem preços razoáveis, o TeamViewer cobrava um braço e uma perna. Eu amo esse produto e o recomendo para todas as pessoas que eu conheço na indústria.” — Stuart Livingston, Nu Wave Backup

