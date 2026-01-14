Por que a Splashtop é a melhor alternativa ao Back to My Mac

Depois da Apple finalizar o Back to My Mac, certifique-se de possuir o melhor software para transferência de arquivos e acesso remoto a Macs. Estas são as razões pelas quais a Splashtop é a melhor alternativa ao Back to My Mac, você pode começar a usar em pouquíssimo tempo.
Lançado em 2007, o Back to My Mac era um recurso gratuito que permitia ao usuário pessoal configurar uma rede usando seus próprios computadores Mac para possibilitar o acesso remoto. Desde que cada computador Mac estivesse usando a mesma conta do iCloud, o usuário poderia acessar remotamente um desses Macs usando outro Mac. Eles também podiam transferir arquivos entre Macs.
No entanto, com o lançamento do macOS Mojave, os usuários de Mac ficaram surpresos ao saber que o Back to My Mac não iria mais estar disponível. Isso forçaria esses usuários a encontrar outra maneira de acessar seus computadores Mac remotamente.
Se você está procurando um substituto para o Back to My Mac, junte-se às 30 milhões de pessoas em todo o mundo que usam a Splashtop para acessar seus Macs (e computadores Windows) remotamente!
Por quê escolher a Splashtop para substituir o Back to My Mac?
Se pretendes um acesso remoto rápido, capacidades de transferência de ficheiros e não queres gastar uma fortuna, então o Splashtop Remote Access é a tua melhor aposta. A Splashtop está bem cotada e tem um preço mais baixo do que outros produtos de acesso remoto. Aqui estão as razões pelas quais deves experimentar a Splashtop hoje:
Uma ferramenta de acesso remoto rápida e confi�ável
A Splashtop é alimentado por seu premiado motor de acesso remoto que proporciona conexões rápidas em tempo real, com qualidade de imagem e som HD. Ao comparar as avaliações do iTunes entre o Splashtop Business e o Apple Remote Desktop, o Splashtop possui avaliações muito melhores.
Você pode fazer mais do que apenas transferir arquivos. Impressão remota, bate-papo, compartilhamento de tela via link e muito mais
A Splashtop oferece mais recursos do que apenas acesso remoto e transferência de arquivos. Com recursos de produtividade adicionais, você poderá concluir qualquer tarefa com mais facilidade.
Não só para Macs. Você pode acessar seus computadores Windows e Mac usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook
Você quer acessar o seu Mac, mas só está com seu smartphone ou tablet em mãos? Sem problemas! Com a Splashtop, você pode acessar seus computadores Windows e Mac usando um número ilimitado de outros computadores, tablets ou smartphones.
Você terá o melhor valor em uma solução de acesso remoto
O Splashtop Remote Access começa apenas em R$ 25/mês. Em comparação com outros produtos de acesso remoto com as mesmas caraterísticas de topo, a Splashtop custa até 80% menos!
Podes experimentar de graça por7 dias
Não tens a certeza se a Splashtop é adequado para ti? Em seguida, experimente-o com a nossa versão experimental gratuita de 7dias. Sem cartões de crédito e sem obrigações! Tem acesso total ao Splashtop Remote Access Pro durante uma semana e experimenta porque é que 30 milhões de pessoas já o utilizam atualmente.