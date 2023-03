Por que a Splashtop é a melhor alternativa ao Back to My Mac

Depois da Apple finalizar o Back to My Mac, certifique-se de possuir o melhor software para transferência de arquivos e acesso remoto a Macs. Estas são as razões pelas quais a Splashtop é a melhor alternativa ao Back to My Mac, você pode começar a usar em pouquíssimo tempo.

Lançado em 2007, o Back to My Mac era um recurso gratuito que permitia ao usuário pessoal configurar uma rede usando seus próprios computadores Mac para possibilitar o acesso remoto. Desde que cada computador Mac estivesse usando a mesma conta do iCloud, o usuário poderia acessar remotamente um desses Macs usando outro Mac. Eles também podiam transferir arquivos entre Macs.

No entanto, com o lançamento do macOS Mojave, os usuários de Mac ficaram surpresos ao saber que o Back to My Mac não iria mais estar disponível. Isso forçaria esses usuários a encontrar outra maneira de acessar seus computadores Mac remotamente.

Se você está procurando um substituto para o Back to My Mac, junte-se às 30 milhões de pessoas em todo o mundo que usam a Splashtop para acessar seus Macs (e computadores Windows) remotamente!

Por quê escolher a Splashtop para substituir o Back to My Mac?

Se você quer um acesso remoto rápido, recursos de transferência de arquivos mas não quer gastar uma fortuna, então o Splashtop Business Access é a sua melhor aposta. A Splashtop possui um preço muito menor do que outros produtos de acesso remoto. Essas são as razões pelas quais você deve experimentar a Splashtop hoje mesmo:

Uma ferramenta de acesso remoto rápida e confiável

A Splashtop é alimentado por seu premiado motor de acesso remoto que proporciona conexões rápidas em tempo real, com qualidade de imagem e som HD. Ao comparar as avaliações do iTunes entre o Splashtop Business e o Apple Remote Desktop, o Splashtop possui avaliações muito melhores.

Você pode fazer mais do que apenas transferir arquivos. Impressão remota, bate-papo, compartilhamento de tela via link e muito mais

A Splashtop oferece mais recursos do que apenas acesso remoto e transferência de arquivos. Com recursos de produtividade adicionais, você poderá concluir qualquer tarefa com mais facilidade.

Não só para Macs. Você pode acessar seus computadores Windows e Mac usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook

Você quer acessar o seu Mac, mas só está com seu smartphone ou tablet em mãos? Sem problemas! Com a Splashtop, você pode acessar seus computadores Windows e Mac usando um número ilimitado de outros computadores, tablets ou smartphones.

Você terá o melhor valor em uma solução de acesso remoto

O Splashtop Business Access começa apenas €4.58 /mês. Em comparação com outros produtos de acesso remoto com os mesmos recursos de topo, o Splashtop custa até 80% menos!

Podes experimentar de graça por 14 dias

Não sabe se o Splashtop será o certo para ti? Depois experimente com o nosso teste 14 de dias gratuito. Sem cartões de crédito e sem obrigações! Tenha acesso total ao Splashtop Business Access Pro por uma semana para experimentar o porquê de outros 30 milhões já o utilizarem hoje.

