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MSP is seen sitting at a desk and reviewing Splashtop's remote access security features

Recursos de Segurança de Acesso Remoto da Splashtop

Acesso Remoto Seguro

Os produtos empresariais da Splashtop foram criados para oferecer às equipes de TI o controle total sobre a proteção de dados, ao mesmo tempo em que oferecem aos funcionários a flexibilidade para acessá-los de qualquer lugar. Os recursos de segurança da Splashtop são especialmente aplicáveis a organizações que operam em setores com regulamentações legislativas e de conformidade rigorosas, onde os controles de privacidade de dados e segurança de sistemas são obrigatórios.

Os recursos de segurança da Splashtop também ajudam a oferecer suporte à conformidade com HIPAA, FERPA e ISO 27001.

Recursos de segurança Splashtop

  • TLS 1.2 padrão do setor com criptografia AES de 256 bits
  • Autenticação de dispositivo
  • Segurança de senha de vários níveis
  • Verificação em duas passos/autenticação de dois fatores
  • Tela em branco
  • Bloqueio automático da tela
  • Tempo limite de inatividade da sessão
  • Notificação de conexão remota
  • Copiar/colar controle Controle de transferência de arquivos
  • Controle de impressão remoto
  • Configuração do Streamer de bloqueio
  • Autenticação do servidor proxy
  • Aplicações assinadas digitalmente
  • Registros da sessão, transferência de arquivos e histórico

Recursos Exclusivos do Splashtop Enterprise

User management icon

Provisionamento automático de usuários

Sistema de Alavancagem para Gestão de Identidade de Domínios Cruzados (SCIM) para facilitar o provisionamento e desprovisionamento automático de contas de usuários.

Remote computer management icon

Permissões Granulares

Os administradores de TI podem especificar permissões granulares baseadas em funções e em utilizadores para características como acesso assistido, transferência de ficheiros, impressão remota, aplicação 2FA, e mais.


SSO and SAML integration key icon

Integração SSO/SAML

Autentique-se com Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e muito mais para simplificar o gerenciamento de acesso.

Secure remote access management icon

Acesso de Usuário e Gerenciamento de Grupo

Atribua funções de usuário, organize pontos de extremidade em grupos e defina permissões de acesso em níveis individuais ou de grupo.

Scheduled Access icon

Módulo de acesso agendado

Gerencia horários e políticas para quando utilizadores e grupos de utilizadores podem aceder a determinados pontos finais.

Splashtop Enterprise

Uma Ferramenta de Solução de Acesso e Suporte Remotos ao Computador de Classe Empresarial

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Recursos de Segurança de Monitoramento e Gerenciamento de Computadores Remotos

Security icon

STATUS DE SEGURANÇA DO ENDPOINT

Veja o estado da proteção de segurança dos terminais para computadores Windows com Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, e muito mais. Certifique-se de que seus endpoints estejam protegidos.

Configurable Alerts icon

Alertas configuráveis

Configure alertas para monitorar o status do computador, a instalação do software, o uso da memória e muito mais. Receba alertas através do console web Splashtop e/ou por e-mail.

Info icon

Inventário do sistema

Visualize e compare instantâneos do inventário de hardware e software do Windows/Mac. Exibir logs de alteração. Baixe listas de inventário de hardware e software do sistema.

Update Management icon

Gerenciamento de atualizações

Manter o Windows atualizado é essencial para a segurança e o desempenho. Visualize, instale e agende atualizações. Disponível como Scripts e Tarefas.

Computer alert icon

Exibir logs de eventos

Obtenha acesso rápido aos logs de eventos do Windows clicando no ícone de engrenagem ao lado de um computador no console da Web. Não é necessário usar o controle remoto no computador para exibir e solucionar problemas.

SRS Premium

A Solução de Monitoramento e Gerenciamento Seguro

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