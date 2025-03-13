Recursos de Segurança de Acesso Remoto da Splashtop
Acesso Remoto Seguro
Os produtos empresariais da Splashtop foram criados para oferecer às equipes de TI o controle total sobre a proteção de dados, ao mesmo tempo em que oferecem aos funcionários a flexibilidade para acessá-los de qualquer lugar. Os recursos de segurança da Splashtop são especialmente aplicáveis a organizações que operam em setores com regulamentações legislativas e de conformidade rigorosas, onde os controles de privacidade de dados e segurança de sistemas são obrigatórios.
Os recursos de segurança da Splashtop também ajudam a oferecer suporte à conformidade com HIPAA, FERPA e ISO 27001.
Recursos de segurança Splashtop
- TLS 1.2 padrão do setor com criptografia AES de 256 bits
- Autenticação de dispositivo
- Segurança de senha de vários níveis
- Verificação em duas passos/autenticação de dois fatores
- Tela em branco
- Bloqueio automático da tela
- Tempo limite de inatividade da sessão
- Notificação de conexão remota
- Copiar/colar controle Controle de transferência de arquivos
- Controle de impressão remoto
- Configuração do Streamer de bloqueio
- Autenticação do servidor proxy
- Aplicações assinadas digitalmente
- Registros da sessão, transferência de arquivos e histórico
Recursos Exclusivos do Splashtop Enterprise
Provisionamento automático de usuários
Sistema de Alavancagem para Gestão de Identidade de Domínios Cruzados (SCIM) para facilitar o provisionamento e desprovisionamento automático de contas de usuários.
Permissões Granulares
Os administradores de TI podem especificar permissões granulares baseadas em funções e em utilizadores para características como acesso assistido, transferência de ficheiros, impressão remota, aplicação 2FA, e mais.
Integração SSO/SAML
Autentique-se com Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite e muito mais para simplificar o gerenciamento de acesso.
Acesso de Usuário e Gerenciamento de Grupo
Atribua funções de usuário, organize pontos de extremidade em grupos e defina permissões de acesso em níveis individuais ou de grupo.
Módulo de acesso agendado
Gerencia horários e políticas para quando utilizadores e grupos de utilizadores podem aceder a determinados pontos finais.
Splashtop Enterprise
Uma Ferramenta de Solução de Acesso e Suporte Remotos ao Computador de Classe Empresarial
Recursos de Segurança de Monitoramento e Gerenciamento de Computadores Remotos
STATUS DE SEGURANÇA DO ENDPOINT
Veja o estado da proteção de segurança dos terminais para computadores Windows com Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky, e muito mais. Certifique-se de que seus endpoints estejam protegidos.
Alertas configuráveis
Configure alertas para monitorar o status do computador, a instalação do software, o uso da memória e muito mais. Receba alertas através do console web Splashtop e/ou por e-mail.
Inventário do sistema
Visualize e compare instantâneos do inventário de hardware e software do Windows/Mac. Exibir logs de alteração. Baixe listas de inventário de hardware e software do sistema.
Gerenciamento de atualizações
Manter o Windows atualizado é essencial para a segurança e o desempenho. Visualize, instale e agende atualizações. Disponível como Scripts e Tarefas.
Exibir logs de eventos
Obtenha acesso rápido aos logs de eventos do Windows clicando no ícone de engrenagem ao lado de um computador no console da Web. Não é necessário usar o controle remoto no computador para exibir e solucionar problemas.