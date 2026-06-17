Como configurar o acesso remoto e o suporte remoto

Porque o Acesso Remoto Seguro é Importante?
Possuir uma solução segura de acesso remoto e seguir as práticas recomendadas para garantir que seus dados estejam seguros é uma atitude vital. Como o acesso remoto permite o acesso a um dispositivo da empresa de qualquer lugar do mundo através da internet, a segurança é um fator extremamente importante.
Além disso, se você estiver usando o acesso remoto para oferecer suporte aos computadores e dispositivos do seus clientes, você também poderá colocar os dados dos seus clientes em risco, o que pode causar um enorme problema de segurança. Isso pode causar danos irreparáveis à sua reputação e empresa.
Há duas maneiras garantir que você esteja seguindo as práticas recomendadas para proteger o seu acesso remoto.
Certifique-se de que seu provedor de acesso remoto possui padrões de segurança de alto nível.
Use corretamente os recursos de segurança e defina uma política para todos os seus usuários seguirem ao fazerem uso do acesso remoto.
Saiba como você pode ter certeza de que seu software de acesso remoto é seguro e o que você pode fazer para manter seus dados seguros abaixo.
Selecionando a Solução de Acesso Remoto Mais Segura
Nem todas as soluções de ambiente de trabalho remoto são iguais no que toca à segurança. Na verdade, há algumas que deve evitar a todo o custo e outras que são o padrão de excelência em segurança de acesso remoto (como a Splashtop).
Quando o assunto é provedores de software de acesso remoto, dê uma olhada no que eles fazem para manter sua infraestrutura segura e quais são os recursos de segurança que eles oferecem aos seus usuários.
É altamente importante que os provedores de acesso remoto mantenham a sua infraestrutura segura. Caso contrário, os usuários da empresa de acesso remoto e os próprios clientes desses usuários podem ser comprometidos!
Isso torna os provedores de acesso remoto um alvo popular para ataques cibernéticos. Por exemplo, o LastPass do LogMeIn, algum tempo atrás, teve uma vulnerabilidade explorada. Em 2016, os usuários do TeamViewer inundaram os fóruns da internet com reclamações de que suas contas estavam sendo comprometidas. Também em 2016, os usuários do GotoMyPC foram obrigados a redefinir suas senhas depois que a empresa disse que foi alvo de um “ataque de reutilização de senhas”.
No que diz respeito às funcionalidades, muitas soluções de desktop remoto oferecem funcionalidades que podem ser utilizadas para manter a sua conta segura e para ajudar a seguir políticas que mantêm os dados da sua empresa seguros.
A Splashtop é segura?
Sim, as soluções de acesso e suporte remoto da Splashtop são altamente seguras. Todas as conexões são protegidas com uma criptografia TLS e AES de 256 bits. A Splashtop também vem com os principais recursos de segurança, incluindo autenticação de dispositivos e autenticação de dois fatores. Além disso, a infraestrutura de ponta da Splashtop oferece um ambiente de computação seguro com proteção avançada contra invasões e firewalls em várias camadas.
A Splashtop também oferece uma solução no local, Splashtop On-Prem, para aqueles que desejam hospedar a Splashtop em seus próprios servidores para proteção adicional. Com o Enterprise e o Enterprise Remote Support, você pode integrar Splashtop com o Active Directory.
Finalmente, a segurança do acesso remoto da Splashtop também ajuda empresas que operam em setores com regulamentações e padrões rígidos (HIPAA, GDPR, PCI e muito mais). Você pode saber mais sobre questões de conformidade com a Splashtop.
Leia mais sobre as soluções de acesso remoto seguro da Splashtop.
Como Proteger o Acesso Remoto: Etapas para uma Configuração Segura
Determine uma política de segurança para sua empresa que inclua o nível de acesso que determinados grupos de funcionários terão e qual será o nível de verificação ativado ou aplicado. Esses são os recursos de segurança que você pode ativar na Splashtop:
Ao criares pacotes de deployment na Consola Splashtop, podes activar ou desactivar:
Início de sessão no Windows ou Mac ao se conectar remotamente
Solicitação de permissão para se conectar ao computador do usuário
Quando conectado, deixar a tela remota totalmente em branco
Bloqueio automático do computador remoto quando a conexão acabar
Bloqueio do teclado e do mouse do computador remoto durante a sessão
Bloqueio das configurações do streamer usando as credenciais de administrador da Splashtop
Na aba Configurações da sua conta Splashtop, você pode ativar a verificação em duas etapas
Na aba Configurações de equipe da sua conta do Splashtop, você pode ativar ou desativar os seguintes recursos:
Transferência de ficheiros em sessão
Transferência de ficheiros fora de sessão
Impressão remota
Copiar/colar texto
Despertar remoto
Reinicialização remota
Conversa fora de sessão
Gravação de sessão
Sessões remotas simultâneas
Comando remoto
Funções administrativas específicas do grupo
Acesso de usuário secundário à aba de Gerenciamento no console Splashtop
Permissão de usuário secundário para ver grupos
Permitir que utilizadores secundários confiem nos dispositivos durante o processo de verificação em duas etapas
Exigir aos administradores que usem verificação em dois passos
Exige que os utilizadores secundários usem verificação em dois passos
Personaliza quem recebe os emails de autenticação do dispositivo
Como pode ver, tem várias opções que o ajudarão a configurar políticas de acesso remoto seguro para a sua equipa.
Ao configurar seus usuários e dispositivos, certifique-se de agrupá-los adequadamente e de oferecer aos usuários somente as permissão de acesso necessárias.
Mais uma dica importante: depois que um dispositivo for autenticado em sua conta, ele poderá acessar os dispositivos de acordo com as suas permissões de conexão. Se esse dispositivo não estiver mais em uso ou caso ele tiver sido perdido, certifique-se de excluir esse dispositivo da sua conta.
Seja qual for a sua política, verifique se ela está definida claramente e acessível a todos os seus usuários.
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