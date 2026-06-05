Programs Like TeamViewer – Which TeamViewer Competitor is Best?

O TeamViewer é uma ferramenta de desktop remoto normalmente usada por indivíduos e organizações. No entanto, nem toda a gente é fã. Muitos antigos utilizadores do TeamViewer mudaram para outras soluções de desktop remoto por várias razões. Algumas das queixas mais comuns que os antigos utilizadores têm contra o TeamViewer são:
Preço Elevado: As licenças comerciais do TeamViewer estão entre as mais caras da indústria de desktop remoto.
Preocupações com a Segurança: Houve relatos de problemas de segurança com as ofertas do TeamViewer, incluindo vulnerabilidades de alto risco e outros problemas.
Problemas de Desempenho: Alguns utilizadores relataram velocidades de ligação lentas ou atrasos quando utilizam o TeamViewer.
Mau Atendimento ao Cliente: Muitos antigos utilizadores informaram que não sabiam como cancelar o TeamViewer e que é quase impossível entrar em contacto com alguém da equipa de apoio ao cliente do TeamViewer. Para ser preciso, a política de cancelamento pouco amigável do TeamViewer exige que os utilizadores enviem uma notificação por escrito 30 dias antes da data de renovação para cancelar a sua subscrição. Caso contrário, o TeamViewer cobrará automaticamente do utilizador uma renovação automática. Não existe outra forma de desativar a renovação automática com o TeamViewer.
Melhores Alternativas ao TeamViewer
Então, qual é a melhor alternativa ao TeamViewer? Eis uma lista de algumas apps populares como o TeamViewer e como elas se comparam:
Splashtop
Logmein
AnyDesk
GotomyPC
Chrome Remote Desktop
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust Remote Support
WebEx Remote
Zoho Assist
Desktop Remoto da Microsoft
ConnectWise ScreenConnect
Splashtop
A Splashtop destaca-se como a melhor alternativa ao TeamViewer, pois oferece vários pacotes de acesso remoto concebidos para atender às necessidades únicas de cada utilizador. Por exemplo, a Splashtop oferece um plano para indivíduos e pequenas equipas acederem aos seus computadores remotos e um plano para a TI prestar suporte remoto a qualquer dispositivo. A Splashtop até tem soluções empresariais para grandes organizações com muitas necessidades.
Estas opções ajudam a aumentar o valor agregado da Splashtop muito mais quando comparado com o TeamViewer. O TeamViewer agrupa todas as suas funcionalidades, tornando-o caro para todos, enquanto o software de acesso remoto do Splashtop garante que você poupará 50% por ano no custo da tua subscrição, quando comparado com o TeamViewer. Confira esta comparação de preços da Splashtop vs TeamViewer para ver a diferença.
Ao contrário do TeamViewer, a Splashtop faz do atendimento ao cliente uma prioridade. É muito mais fácil entrar em contacto com um representante de suporte ou serviço de atendimento ao cliente na Splashtop do que no TeamViewer, garantindo que os utilizadores da Splashtop possam resolver os seus problemas rapidamente, caso surjam.
No que diz respeito ao produto, a Splashtop é consistentemente classificada mais alta do que o TeamViewer em sites como o G2. As razões para isso incluem:
A Splashtop suporta qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel executado nos sistemas operacionais Windows, Mac, iOS, Android e Chrome.
A Splashtop dá aos utilizadores conexões remotas de alta qualidade com velocidades de raios, fazendo com que sinta que estavas sentado em frente do dispositivo que estás a controlar remotamente.
A Splashtop tem os mesmos recursos principais encontrados no TeamViewer, incluindo transferência de arquivos, bate-papo, impressão remota, compartilhamento de tela e muito mais.
A Splashtop é fácil de configurar e usar.
Por todos os motivos listados acima, a Splashtop é a melhor alternativa para o TeamViewer.
Logmein
O LogMeIn oferece soluções de desktop remoto para uma variedade de casos de uso. Enquanto o criador da LogMein, GoTo oferece uma variedade de pacotes que se adaptam a diferentes necessidades, a LogMeIn também é conhecida por ter alguns dos produtos de acesso remoto com o preço mais elevado da indústria.
Se buscas afastar-se do TeamViewer devido ao alto custo, talvez queira ficar longe LogMeIn. O que significa preços altos não LogMeIn é uma solução ideal para pequenas equipas e indivíduos.
Se procuras uma plataforma de controlo remoto para ti ou para a tua equipa, estarás melhor com a Splashtop. De facto, a Splashtop pode poupar-te até 70% ao ano ou mais no custo da tua subscrição, em comparação com LogMeIn.
AnyDesk
AnyDesk é outra plataforma de ambiente de trabalho remoto comumente usada. No entanto, os preços do AnyDesk são uma preocupação.
Embora o AnyDesk ofereça pacotes de acesso remoto que vão de uso individual a organizações inteiras, é definitivamente caro; por exemplo, os indivíduos podem poupar mais de 50% escolhendo a Splashtop em vez do AnyDesk.
Para grandes organizações que precisam de acesso remoto, o AnyDesk não oferece descontos em volume. Por outro lado, a Splashtop oferece, ou seja, as grandes equipas e as empresas podem poupar ainda mais escolhendo a Splashtop em vez do AnyDesk ou do TeamViewer.
GotomyPC
Como o TeamViewer, o GoToMyPC permite o controlo remoto a computadores de outro dispositivo e vem com a maioria dos recursos que esperariam numa ferramenta de desktop remoto.
No entanto, como muitos dos outros concorrentes do TeamViewer e o próprio TeamViewer, o GoToMyPC é caro. Se estás à procura de software como o TeamViewer que não vai afundar o teu orçamento, procure em outro lugar. A Splashtop pode poupar-te 75% com garantia em comparação com GoToMyPC.
Chrome Remote Desktop
O Desktop Remoto do Chrome do Google pode ser uma solução potencial se procura software simples, direto e gratuito. Você não precisa baixar nenhum outro software para começar, pois ele opera dentro do seu navegador. Você só precisa clicar no link, distribuí-lo onde e com quem você escolher, e você está pronto para ir.
Mas tenha em conta que o Chrome Remote Desktop não tem nenhum recurso de vídeo, áudio ou conversa, e não há transferência de ficheiros. Quando comparado com o TeamViewer (ou o melhor programa como o TeamViewer, a Splashtop), não é uma comparação de "maçãs com maçãs" devido aos recursos que faltam.
Embora ser grátis para usar possa ser um atrativo, existem muitas desvantagens no Chrome Remote Desktop:
Ele requer que todos os computadores estejam conectados à mesma Conta do Google, exigindo que os usuários compartilhem contas do Google, o que pode ser um problema de segurança
Requer que introduza um pin único antes de te conectar a um computador remoto
Não permite o acesso a dispositivos móveis
Sem consola de gestão
Dameware Remote Everywhere
Para os utilizadores que procuram ligações especialmente seguras e rápidas, a Dameware Remote Everywhere faz muito do seu uso do módulo avançado de criptografia BSAFE Crypto-C Micro Edition e é compatível com as normas federais de processamento de informação dos Estados Unidos. Também há suporte para chamadas VoIP, videochamadas e conversas na sessão.
Mas o principal inconveniente da Dameware Remote Everywhere é que é uma solução incrivelmente cara; os seus planos pagos começam aproximadamente em nove vezes o custo do Splashtop. Como tal, destina-se a grandes empresas com muitos utilizadores.
A Splashtop vem com as mesmas características principais necessárias aos profissionais de suporte de TI e help desk para fornecer suporte remoto a clientes e dispositivos gerenciados. Além disso, vem com recursos de segurança líderes do setor e conexões encriptadas, para garantir que os teus dados estão seguros.
BeyondTrust Remote Support
Se o teu caso de uso é mais voltado para o suporte informático, então podes ter considerado BeyondTrust Remote Support. Enquanto o BeyondTrust, TeamViewer e a Splashtop oferecem todos os mesmos recursos principais para suporte remoto, as principais diferenças são os preços.
Se não tens um orçamento ilimitado, a Splashtop pode poupar-te 50% ou mais quando comparado com o TeamViewer, mas sabias que o BeyondTrust Remote Support é ainda mais caro do que o TeamViewer?
Ao considerar o teu orçamento, certamente podes fazer melhor que o BeyondTrust Remote Support enquanto ainda tens os recursos, a funcionalidade e a segurança de que precisas escolhendo a Splashtop.
WebEx Remote
O WebEx Remote foi concebido para ser uma ferramenta de suporte digital que pode ser ativada por um botão ou link num website, dentro de um produto, ou mesmo dentro de um e-mail. A funcionalidade inclui impressão remota, reinicialização remota com a reconexão e transferência de arquivos. Também existem serviços integrados de vídeo, voz e conversa.
Infelizmente, a interface de usuário do WebEx Remote não é tão amigável e muitos usuários relataram problemas de áudio em plataformas que não são WebEx. E fazer a transição de sistemas WebEx antigos para a nova plataforma baseada em cloud também é complicado.
Zoho Assist
Com uma vasta gama de ferramentas, o Zoho Assist permite-lhe criar acesso assistido e sem acompanhamento (tanto fora como dentro da tua LAN) a servidores, PCs, computadores portáteis e dispositivos móveis.
As conexões seguras são estabelecidas rapidamente, portanto, tem vantagens em relação ao TeamViewer a este respeito. O Zoho Assist também suporta vários monitores e pode detetar automaticamente monitores ativos, permitindo-te navegar entre diferentes desktops e controlá-los remotamente. Mas, em termos de negativos, o software é caro e há uma curva de aprendizagem bastante acentuada. Em contrapartida, a Splashtop é mais fácil de usar e agrega muito mais valor também.
Desktop Remoto da Microsoft
Se lidares apenas com dispositivos Windows, esse pode ser um argumento forte para usar o Desktop Remoto da Microsoft, que é o participante da Microsoft nesta categoria de software. O Ambiente de Trabalho Remoto da Microsoft é uma solução atraente para PCs com Windows 10 Professional ou Enterprise.
O Microsoft Remote Desktop suporta teclas de função, bem como entradas de toque e gestos do Windows para dispositivos de ecrã táctil. As conexões seguras estão garantidas, no entanto, não faltam recursos avançados de que as empresas possam precisar e o software está longe de ser simples. No lado positivo, é gratuito, mas dada a sua aplicabilidade a apenas um SO, é uma comparação de “maçãs com laranjas” com um software como Splashtop.
No mundo de hoje, em que indivíduos e empresas dependem de computadores, tablets e dispositivos móveis, muitos funcionando com sistemas operacionais separados, é melhor escolher uma ferramenta de desktop remoto que permita o acesso entre plataformas.
ConnectWise ScreenConnect
Em 2015, a ConnectWise adquiriu o produto de controlo remoto ScreenConnect e mudou o nome para ConnectWise ScreenConnect (anteriormente ConnectWise Control). Embora o software possa ser utilizado por indivíduos, o ScreenConnect foi concebido para ser ampliado (a um custo) para utilização em equipa e é comercializado especificamente para empresas que pretendam prestar assistência remota a clientes. O ScreenConnect integra-se com o Google Analytics, o Slack, o FreshDesk e outras aplicações, mas custa quase cinco vezes mais do que a Splashtop e, por isso, é comparativamente mais caro.
Qual Programa Como o TeamViewer Deves Obter?
Para concluir as coisas, muitas das apps, como o TeamViewer desta lista, darão os mesmos recursos principais. No entanto, as grandes diferenças são preço, desempenho, segurança e serviço de atendimento ao cliente.
A Splashtop destaca-se como o melhor valor de todos os concorrentes ao mesmo tempo que oferece segurança líder do setor, uma experiência à primeira do cliente e uma plataforma de acesso remoto de alto desempenho.
A Splashtop garante 50% de poupança vs TeamViewer e tem um programa de início antecipado para os clientes do TeamViewer que querem mudar para a Splashtop antes que a licença do TeamViewer termine sem nenhum custo extra!
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