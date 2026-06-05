Comparar Software de Acesso Remoto - Encontra a Melhor Solução

Software de acesso remoto ou software de desktop remoto é usado por indivíduos, profissionais de TI, provedores de serviços gerenciados (MSPs) e organizações de suporte para acessar remotamente computadores e dispositivos móveis. Os indivíduos podem usar o acesso remoto para acessar seus computadores em qualquer lugar. Você pode acessar seu computador de trabalho em casa usando seu computador doméstico, iPad, iPhone, telefone ou tablet Android e muito mais. O software de acesso remoto permite que os profissionais de TI gerenciem e acessem remotamente computadores em sua organização para fornecer suporte. Eles também podem criar contas para usuários em suas organizações acessarem seus computadores remotamente.
Quando você compara o software de acesso remoto para escolher o melhor, os dois principais itens a serem considerados são o conjunto de recursos e o preço. Confira as comparações abaixo para ajudá-lo a avaliar o Splashtop versus a concorrência. Você verá por que o Splashtop é a tecnologia de software de acesso remoto escolhida para mais de 20 milhões de usuários.
Splashtop vs. TeamViewer
TeamViewer é o líder de volume em acesso remoto a desktop, suporte remoto e soluções de colaboração. No entanto, o TeamViewer tem planos comerciais caros, e o seu produto de acesso remoto gratuito vem com algumas ressalvas (como conjunto de funcionalidades limitado e conexões bloqueadas devido a uso comercial suspeito).
Por outro lado, os planos de utilização comercial da Splashtop oferecem as mesmas funcionalidades de acesso remoto de topo (como a transferência de ficheiros e o suporte para vários monitores), mas numa variedade de pacotes concebidos para casos de utilização específicos. Isto significa que podes obter uma solução de acesso remoto com todas as funcionalidades que precisas e a um preço muito mais baixo.
O TeamViewer começa em R$ 1.548/ano*, enquanto o Splashtop Remote Access (para acesso remoto fácil) começa em R$ 290/ano. O Splashtop Remote Support (para suporte remoto a pedido) começa em R$ 780/ano. Você pode comparar recursos e preços aqui.
Ao escolher a Splashtop em vez do TeamViewer, pouparás 50% ou mais garantidamente no custo da tua subscrição anual.* Fonte: Preços em dólares americanos e euros do TeamViewer nos sítios Web das moedas dos EUA e do euro do TeamViewer. Os preços do TeamViewer podem variar consoante o país.
Splashtop vs. GoToAssist
O GoToAssist é uma solução popular de software de assistência remota. As soluções de assistência remota supervisionadas da Splashtop oferecem recursos de assistência remota a um preço mais baixo. Por exemplo, a Splashtop oferece acesso remoto a telas de dispositivos móveis e acesso móvel para celulares Android, ou seja, você pode ver telas iOS e Android ao vivo.
Além disso, quando você compra a Splashtop, seu preço fica bloqueado. Não precisas de te preocupar com os custos acrescidos de renovação. Recentemente, o GoToAssist aumentou os preços dos seus pacotes, mais do que triplicando o custo de renovação para muitos clientes. Obtenha os mesmos recursos principais por um valor melhor com a Splashtop.
Ver a nossa comparação completa Splashtop vs GoToAssist.
Splashtop versus LogMeIn Central
O LogMeIn Central é uma solução popular para acesso remoto e gerenciamento de usuários. Os utilizadores queixam-se muitas vezes dos grandes aumentos de preços anuais e procuram alternativas. O Splashtop Remote Support custa de 40 a 80% menos que o LogMeIn. O Splashtop Remote Support Premium inclui recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento que você precisaria adquirir três complementos com o LogMeIn Central para obter. Isso custaria milhares de dólares a mais por ano se você escolhesse o LogMeIn.
Se você precisa de uma ferramenta de acesso remoto para suportar, acessar e gerenciar em qualquer lugar de 25 a mais de 1.000 computadores, o Splashtop Remote Support é a melhor solução de software para você. Você terá acesso autônomo a qualquer momento aos seus computadores, os principais recursos, segurança robusta e um preço muito menor com o Splashtop.
Ver a nossa comparação completa de Splashtop vs LogMeIn Central.
Splashtop vs. GoToMyPC
O GoToMyPC da LogMeIn é uma solução popular de acesso remoto para acederes ao teu Mac ou PC a partir de qualquer lugar. O Splashtop Remote Access está disponível a um preço muito mais baixo, menos de metade do custo do GoToMyPC e inclui funcionalidades que não estão disponíveis na edição de nível básico do GoToMyPC. De fato, pouparás pelo menos 75% por ano se escolheres a Splashtop em vez do GoToMyPC.
Controla remotamente os teus computadores Windows e Mac com facilidade e poupa o teu orçamento escolhendo o Splashtop Remote Access. Com a plataforma de conectividade remota mais confiável, você não ficará desapontado. Trabalhe em casa ou em qualquer lugar do mundo, em qualquer um dos seus dispositivos. O Splashtop Remote Access torna mais fácil do que nunca a ligação a outros computadores remotamente. E pouparás centenas a milhares de dólares por ano em comparação com o GoToMyPC.
Ver a nossa comparação completa Splashtop vs GoToMyPC.
Splashtop versus LogMeIn Pro
O LogMeIn Pro é um dos primeiros nomes em que podes pensar quando se trata de acesso remoto para utilização empresarial, mas é muito caro. Poupa entre $250 e $6.604 por ano (dependendo do número de computadores a que precisa de aceder) quando escolhe o Splashtop Remote Access.
O Splashtop Remote Access é o software de acesso remoto com o melhor desempenho e o melhor preço. Com ele, você desfrutará de conexões de área de trabalho remota de alta definição, fácil acesso, principais recursos e controle total sobre seus computadores remotos. É multi-dispositivo e funciona em vários sistemas operativos (Windows, Mac, iOS & Android). Além disso, pode até utilizar um navegador Chrome no computador anfitrião para iniciar uma sessão remota. Vê a comparação completa entre Splashtop e LogMeIn Pro.
Splashtop vs. RemotePC
RemotePC é um produto de software para computadores de acesso remoto. O Splashtop Remote Access dá-te as mesmas capacidades de acesso remoto a computadores Windows e Mac, mas com muito mais funcionalidades e a um preço anual mais baixo.
O Splashtop Remote Access Pro oferece-te várias funcionalidades de topo não incluídas no pacote RemotePC Team, apesar de a solução Splashtop custar menos 80%. Os recursos incluem o compartilhamento de sua área de trabalho via link da web (compartilhamento de tela), reinicialização remota, dois usuários acessando remotamente o mesmo computador e vários recursos de gerenciamento de usuário / computador.
Ver a nossa comparação completa Splashtop vs RemotePC.
Splashtop vs. AnyDesk
O AnyDesk permite-te aceder remotamente a computadores. Sua função principal é o acesso remoto assistido (precisa de um usuário final presente no dispositivo remoto), mas também pode ser usado para acesso não assistido. O Splashtop Remote Support também pode ser utilizado para acesso assistido e não assistido, mas tem um preço mais baixo do que o AnyDesk quando se comparam pacotes com caraterísticas semelhantes.
Por exemplo, se tiveres uma equipa ou várias pessoas que necessitem de utilizar o teu software de acesso remoto, a Splashtop oferece-te várias funcionalidades de gestão de utilizadores/computadores e de agrupamento que não se encontram no plano básico AnyDesk. Para isso, terás de atualizar para o pacote de equipa, que é mais caro do que o Splashtop Remote Support. Vê a nossa comparação completa entre Splashtop e AnyDesk.
Splashtop vs. BeyondTrust (anteriormente Bomgar)
BeyondTrust (anteriormente Bomgar), é uma solução de acesso remoto com ênfase na segurança. Com produtos baseados em nuvem e rede empresarial, a BeyondTrust cobra um grande preço pela segurança. No entanto, o Splashtop vem equipado com recursos de segurança de ponta (como conexões criptografadas AES de 256 bits, autenticação de 2 fatores e muito mais). A Splashtop também está em conformidade com vários padrões e regulamentos da indústria para segurança.
A melhor parte é que a Splashtop pode economizar quase 90% ao ano em preço quando comparado ao BeyondTrust. Você pode economizar milhares de dólares por ano e obter um software de acesso remoto rápido com a segurança robusta que você precisa com a Splashtop.
Ver a nossa comparação completa Splashtop vs BeyondTrust.
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