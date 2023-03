Comparar Software de Acesso Remoto - Encontra a Melhor Solução

Software de acesso remoto ou software de desktop remoto é usado por indivíduos, profissionais de TI, provedores de serviços gerenciados (MSPs) e organizações de suporte para acessar remotamente computadores e dispositivos móveis. Os indivíduos podem usar o acesso remoto para acessar seus computadores em qualquer lugar. Você pode acessar seu computador de trabalho em casa usando seu computador doméstico, iPad, iPhone, telefone ou tablet Android e muito mais. O software de acesso remoto permite que os profissionais de TI gerenciem e acessem remotamente computadores em sua organização para fornecer suporte. Eles também podem criar contas para usuários em suas organizações acessarem seus computadores remotamente.

Quando você compara o software de acesso remoto para escolher o melhor, os dois principais itens a serem considerados são o conjunto de recursos e o preço. Confira as comparações abaixo para ajudá-lo a avaliar o Splashtop versus a concorrência. Você verá por que o Splashtop é a tecnologia de software de acesso remoto escolhida para mais de 20 milhões de usuários.

O TeamViewer é o líder de volume em acesso remoto a desktops, suporte remoto e soluções de colaboração. No entanto, o TeamViewer tem planos comerciais caros e o seu produto de acesso remoto gratuito vem com algumas advertências (tais como um conjunto de recursos limitados e conexões bloqueadas devido a suspeita de uso comercial) Por outro lado, o Splashtop oferece os mesmos recursos de acesso remoto topo (como suporte para transferência de arquivos e suporte a vários monitores), mas em uma variedade de pacotes projetados para casos de uso específicos. Isso significa que podes ter uma solução de acesso remoto com todos os recursos de que precisas e a um preço muito mais baixo. O TeamViewer começa €394.80 no/ano*, enquanto o Splashtop Business Access (para acesso remoto fácil) começa €55 no/ano. SOS Splashtop (para suporte remoto sob demanda) começa em €189 /ano. Podes comparar características e preços aqui. Ao escolher o Splashtop em vez do TeamViewer, pouparás 50% ou mais garantido no custo anual da tua subscrição. * Fonte: TeamViewer US Dólar e preços do euro dos sites TeamViewer EUA e Euro, julho de 2020. Os preços do TeamViewer podem variar consoante o país.

O GoToAssist é uma solução popular de software de suporte remoto. As soluções de suporte assistido e não assistido de Splashtop fornecem funcionalidades de suporte remoto a um preço mais baixo. Por exemplo, Splashtop dá-te acesso remoto aos ecrãs dos dispositivos móveis e acesso de telemóvel para telemóvel a partir do Android para computadores e visualização ao vivo dos ecrãs iOS e Android. Não precisarás de te preocupar com o aumento dos custos de renovação. Recentemente, a GoToAssist aumentou os preços dos seus pacotes, mais do que triplicando o custo de renovação para muitos clientes. Obtém as mesmas características de topo a um melhor preço com o Splashtop.

O LogMeIn Central é uma solução popular para acesso remoto e gestão de utilizadores. Os utilizadores queixam-se frequentemente de grandes aumentos anuais de preços e procuram alternativas. Splashtop Remote Support custa 40-80% menos do que o LogMeIn. O Splashtop Remote Support Premium inclui recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento que você precisaria comprar três complementos com o LogMeIn Central para obter. Isso custar-te-ia milhares de dólares por ano se escolhesses LogMeIn. Se precisas de uma ferramenta de acesso remoto para suportar, aceder e gerir entre 25 a mais de 1.000 computadores, então o Splashtop Remote Support é a melhor solução de software para ti. Terás acesso sem vigilância aos teus computadores em qualquer altura, as melhores características, segurança robusta e um preço muito mais baixo com o Splashtop.

GoToMyPC da LogMeIn é uma solução popular de acesso remoto para acederes ao teu Mac ou PC a partir de qualquer lugar. Splashtop Business Access está disponível a um preço muito mais baixo, menos de metade do custo do GoToMyPC e inclui funcionalidades que não estão disponíveis no nível base da edição GoToMyPC. De facto, vais poupar pelo menos 75% por ano quando escolheres Splashtop em vez de GoToMyPC.Controla remotamente os teus computadores Windows e Mac com facilidade e poupa o teu orçamento escolhendo Splashtop Business Access. Com a plataforma de conectividade remota mais fiável, não ficarás desapontado. Trabalha a partir de casa ou de qualquer parte do mundo, em qualquer um dos teus dispositivos. Splashtop Business Access facilita mais do que nunca a ligação remota a outros computadores. E vais poupar centenas a milhares de dólares por ano quando comparado com o GoToMyPC.

LogMeIn Pro é um dos primeiros nomes em que podes pensar quando se trata de acesso remoto para uso comercial, mas é muito caro. Poupa $250-$6,604 por ano (dependendo do número de computadores que precisas de aceder) quando escolheres Splashtop Business Access em vez disso. Splashtop Business Access é o software de acesso remoto com melhor desempenho e melhor valor. Com ele, vais desfrutar de ligações remotas de alta definição, acesso fácil, funcionalidades de topo e controlo total sobre os teus computadores remotos. É um dispositivo cruzado e funciona em múltiplos sistemas operativos (Windows, Mac, iOS & Android). Além disso, podes até usar um navegador Chrome no computador anfitrião para iniciar uma sessão remota.Vê a comparação completa de Splashtop vs LogMeIn Pro.

O RemotePC é um produto de software para acesso remoto a computadores. O Splashtop Business Access Pro dá-te as mesmas capacidades de acesso remoto ao computador Windows e Mac, mas com muito mais funcionalidades e a um preço anual mais baixo. O Splashtop Business Access Pro dá-te várias funcionalidades de topo não incluídas no pacote RemotePC Team, apesar de a solução Splashtop custar 80% menos. As características incluem a partilha do teu ambiente de trabalho através de um link web (partilha de ecrã), reinício remoto, dois utilizadores a aceder remotamente ao mesmo computador, e várias funcionalidades de gestão de utilizadores/computadores.

AnyDesk permite-te o acesso remoto a computadores. A sua função principal é o acesso remoto assistido (necessita de um utilizador final presente no dispositivo remoto), mas também pode ser usado para acesso não assistido. O Splashtop SOS também pode ser usado para acesso assistido e não assistido, mas tem um preço inferior ao de AnyDesk quando comparas pacotes com funcionalidades semelhantes. Por exemplo, se tiveres uma equipa ou múltiplas pessoas que precisem de usar o teu software de acesso remoto, o Splashtop dá-te várias funcionalidades de gestão de utilizadores/computadores e de agrupamento não encontradas no plano básico de AnyDesk. Para isso terás de actualizar para o pacote da equipa, que é mais caro do que o Splashtop SOS.Vê a nossa comparação completa de Splashtop vs AnyDesk.

BeyondTrust (anteriormente Bomgar), é uma solução de acesso remoto com ênfase na segurança. Com produtos baseados em nuvens e redes empresariais, BeyondTrust cobra um grande preço pela segurança. Contudo, o Splashtop vem equipado com funcionalidades de segurança de ponta (tais como ligações encriptadas AES de 256 bit, autenticação de 2 factores, e mais). Splashtop também cumpre vários padrões e regulamentos de segurança da indústria. A melhor parte é que Splashtop pode poupar-te quase 90% por ano no preço quando comparado com o BeyondTrust. Podes poupar milhares de dólares por ano e obter um software de acesso remoto rápido com a segurança robusta que precisas com o Splashtop.

