TrustRadius fala: como a Splashtop supera o LogMeIn

No panorama cada vez mais digital de hoje, o acesso remoto e as ferramentas de suporte remoto não são apenas convenientes — são cruciais. Quer se trate de profissionais a trabalhar nos seus escritórios domésticos ou de especialistas de TI a prestar apoio à distância, a capacidade de aceder a sistemas remotos com segurança e eficiência tornou-se uma base nas nossas rotinas orientadas pela tecnologia.

Splashtop e LogMeIn se destacam como dois dos líderes neste domínio, cada um com seu próprio conjunto de méritos. Mas como é que se empilham uns contra os outros? As avaliações da TrusTradius oferecem informações valiosas sobre esta comparação, lançam luz sobre experiências e preferências reais dos utilizadores. À medida que nos aprofundamos, pretendemos traçar uma imagem clara de como a Splashtop se compara ao LogMeIn com base no feedback em primeira mão daqueles que mais importam: os usuários.

1. Custo e Preços

Na escolha das ferramentas de acesso remoto, o custo é invariavelmente um dos primeiros fatores a considerar. Através das análises do TrustRadius, surge uma tendência discernível: o Splashtop é frequentemente elogiado por sua acessibilidade, especialmente quando comparado ao LogMeIn. Muitos usuários expressaram preocupações em relação ao aumento dos preços do LogMeIn ao longo do tempo, com alguns sugerindo que viram aumentos significativos.

Por exemplo, de 2019 a 2020, vários usuários relataram aumentos de preços variando de 40% a mais de 100% para planos específicos do LogMeIn. Estas mudanças de preço nem sempre receberam uma adição equivalente de recursos valiosos, levando à frustração do cliente.

A Splashtop, por outro lado, foi aclamada por manter preços estáveis e razoáveis sem comprometer a qualidade dos recursos.

Um revisor do TrustRadius observa apropriadamente: “Dependemos muito do LogMeIn por vários anos, mas seu preço continuou aumentando e seu nível de suporte estava diminuindo cada vez mais a cada ano. Começamos a substituir alguns dos agentes do LogMeIn pelo TeamViewer, mas rapidamente percebemos o quanto uma mudança completa para o TeamViewer custaria quase o mesmo que o LogMeIn. Quando descobrimos o Splashtop, rapidamente percebemos que custaria menos da metade do preço e ofereceria todas as funcionalidades que procurávamos em uma ferramenta de área de trabalho remota."

Outro revisor do TrustRadius diz: "Há três anos, a estratégia de negócios da LogMeIn mudou radicalmente, assim como os preços. O sistema não se adequava mais à nossa forma de trabalhar e o custo tornou-se exorbitante. Então procurei uma ferramenta com recursos equivalentes ou até melhores. e encontrei a Splashtop. Depois de alguns testes de funcionamento, fiquei bastante convencido. Ela até superou minhas expectativas."

No domínio das ferramentas de acesso remoto, onde a relação custo-benefício é fundamental, a Splashtop evidentemente encontra um equilíbrio entre economia e ofertas ricas em recursos, como repetido por muitos de seus usuários.

Por fim, este usuário do TrustRadius escreve: “O LogMeIn foi substituído porque o produto está superfaturado e os enormes aumentos de preços ano após ano os tornam um parceiro não confiável. Splashtop é estável e acessível.”

Aqui está uma tabela de comparação de preços entre Splashtop e LogMeIn para dois de seus produtos de acesso remoto:

Funcionalidade Splashtop Business Access Pro LogMeIn Pro Preço inicial €90 €349.99 Número de computadores suportados Até 10 Até 2 Suporte a dispositivos móveis Incluído GRATUITAMENTE Adicionais por €379 /ano Recursos de segurança adicionais Incluído GRATUITAMENTE Adicionais por €480 /ano Desconto de preços anuais Sim Não Teste gratuito Sim Sim

Como você pode ver, o Splashtop é significativamente mais barato que o LogMeIn, especialmente para pequenas empresas e indivíduos. Os preços iniciais da Splashtop economizarão de 50% a mais de 80% ao ano em comparação com os preços iniciais da LogMeIn. Além disso, a Splashtop oferece um desconto anual no preço, economizando ainda mais dinheiro.

2. Características e Funções

Ao selecionar as ferramentas de acesso remotoe suporte remoto, a funcionalidade é tão crucial como o preço acessível. Afinal, uma ferramenta pode ser acessível, mas se não atender aos requisitos necessários, pode acabar por custar mais a longo prazo em termos de produtividade e eficiência.

Tanto o Splashtop quanto o LogMeIn são excelentes em suas ofertas. Eles satisfazem as necessidades básicas: acesso remoto fácil, capacidades de transferência de ficheiros e gravação de sessão. No entanto, com base nas análises do TrustRadius, parece que a Splashtop tem uma vantagem quando se trata de recursos e funções.

Um revisor observou : “Estávamos usando o LogMeIn antes do Splashtop. Descobrimos que o Splashtop oferecia uma experiência remota mais rápida, custava menos e tinha recursos mais robustos do que o LogMeIn.”

Outro usuário destaca o suporte a vários monitores da Splashtop: “Já usei TeamViewer, LogMeIn e outros produtos de acesso remoto no passado. O que diferencia a Splashtop de todos eles, na minha opinião, é o suporte a vários monitores, a facilidade de uso e o valor.“

Além do suporte a vários monitores, a Splashtop é frequentemente reconhecida por suas fáceis atualizações de software e pela capacidade de reinicializar computadores remotos sem problemas. Podem parecer suplementos menores, mas num ambiente de trabalho remoto, tais recursos podem ser inestimáveis.

Outro usuário enfatiza: “Eu estava usando o LogMeIn. Estava "ok", mas nada de bom - tinha recursos com os quais eu não me importava. Quando eles triplicaram o preço, procurei em outro lugar e encontrei a Splashtop. Experimentei e adorei.”

Por outro lado, embora o LogMeIn ofereça um rico conjunto de recursos, alguns usuários descobriram que, ao longo dos anos, podem estar pagando mais por funcionalidades que não usam ou que podem ser encontradas na Splashtop por um preço menor.

Concluindo, embora ambas as ferramentas atendam sem dúvida ao seu propósito e público, a Splashtop oferece uma combinação de preço acessível e funcionalidade que muitos usuários passaram a apreciar.

3. A Experiência do Utilizador

Numa era em que a eficiência de uma ferramenta é tão crucial quanto o seu poder, a experiência do utilizador (UX) desempenha um papel crucial.

Splashtop se destaca por sua interface intuitiva. Concebido para ser simples, garante que até os utilizadores menos experientes em tecnologia possam navegar facilmente as suas funcionalidades. Em comparação, alguns usuários que estão migrando do LogMeIn notaram a facilidade de adotar o Splashtop, sugerindo que este último oferece uma experiência mais amigável.

Um revisor do TrustRadius aponta: “Acho que o SOS de emergência é fácil para os clientes executarem e me fornecerem o código. E acho que o aplicativo instalado é bastante confiável e muito mais simples e fácil de usar do que o LogMeIn, e não é tão caro."

Além disso, a transição de outras plataformas, especialmente LogMeIn, para Splashtop parece ser fácil. Uma razão significativa é o design da ferramenta, que ressoa com a familiaridade de outras soluções populares de acesso remoto.

Outro utilizador enfatiza a interface simples: "Oferece uma experiência de acesso remoto muito responsiva com uma interface clara e simples. Há muito pouca curva de aprendizagem uma vez que a barra de ferramentas imita outra interface gráfica popular de soluções de acesso remoto. Dá-te acesso ao teu computador remoto rapidamente e fica fora do teu caminho.”

Além disso, o processo de instalação e configuração do Splashtop é frequentemente citado como mais simples do que seus equivalentes, incluindo o LogMeIn. Esta facilidade de configuração não só poupa tempo como também reduz frustrações potenciais. Um utilizador notou:” É bom para clientes que não estão tão avançados com o seu uso tecnológico e como uma aplicação simples para ligar-se remotamente. Também é fácil de instalar.”

Em suma, embora ambas as ferramentas ofereçam recursos robustos de acesso remoto, a Splashtop avança com uma abordagem mais centrada no usuário, garantindo uma experiência intuitiva e contínua, especialmente quando comparada ao LogMeIn.

4. Desempenho, Fiabilidade e Velocidade

A análise das análises do TrustRadius revela um padrão consistente: o Splashtop oferece uma vantagem notável em termos de estabilidade e velocidade de conexão em comparação ao LogMeIn.

Embora a LogMeIn seja um player de longa data na área, alguns usuários levantaram preocupações sobre sua consistência de desempenho. Por outro lado, os usuários da Splashtop descrevem rotineiramente sua experiência de acesso remoto como ágil e clara. Essa distinção é fundamental, especialmente quando gerencia tarefas críticas ou quando garante a colaboração perfeita.

Um revisor da TrustRadius observa: "Eu estava usando o LogMeIn, mas achei que não era uma transição tão suave do meu computador doméstico para o local remoto. Além disso, uma vez no local remoto, às vezes era difícil funcionar e permanecer conectado. A tela às vezes congelava e era difícil concluir o trabalho.”

A vantagem de desempenho da Splashtop não se limita apenas à confiabilidade. A velocidade é outra área onde parece brilhar. Aceder a ficheiros, software ou simplesmente navegar num ambiente de trabalho remoto deve ser tão rápido como se estivéssemos a utilizar a sua máquina local.

Um analista simplesmente escreve: “Descobrimos que a experiência é muito rápida enquanto trabalhamos remotamente. "

Splashtop oferece velocidades de conexão mais rápidas que o LogMeIn, de acordo com o feedback de vários usuários.

As análises do TrustRadius mostram uma imagem clara: embora ambas as plataformas sejam competentes, a Splashtop se destaca por garantir conexões remotas consistentes, de alta velocidade e confiáveis em comparação com o LogMeIn.

5. Apoio ao Cliente

Tanto a Splashtop quanto a LogMeIn entendem a importância de um suporte robusto ao cliente. Construíram sistemas e equipas dedicadas a ajudar os seus utilizadores e garantir que a sua experiência se mantém tranquila.

A Splashtop, em particular, recebe elogios não apenas pela qualidade de seu suporte, mas por um motivo inesperado. Um sentimento digno de nota entre as avaliações do TrustRadius é que, embora os usuários considerem o suporte ao cliente da Splashtop rápido e útil, muitos mencionam que raramente encontram a necessidade de aproveitar esse recurso. O raciocínio? A confiabilidade e a natureza intuitiva da plataforma Splashtop significam que os problemas são poucos e raros.

Um usuário disse de forma sucinta: “Até este momento, não tive necessidade de entrar em contato com o suporte da Splashtop, pois o produto sempre foi estável e não tive problemas que exigissem entrar em contato com o suporte. .”

Outro utilizador nota: “Nunca tive de contactar o suporte deles porque o produto é tão bom, mas para as poucas perguntas que tive, pude encontrar respostas online para as resolver rápida e correctamente. “

Isso diz muito não apenas sobre a eficácia da equipe de suporte da Splashtop, mas também sobre a qualidade e confiabilidade inerentes do próprio produto. Uma ferramenta que minimiza perturbações e reduz a necessidade de intervenção de suporte aumenta inerentemente a produtividade e a satisfação dos utilizadores.

Conclusão: Splashtop x LogMeIn

Tanto Splashtop quanto LogMeIn se destacam no domínio das soluções de acesso remoto, com usuários do TrustRadius fornecendo feedback positivo para cada um. No entanto, quando aprofundamos as especificidades, emergem preferências claras. Com base nas avaliações fornecidas, os usuários recorrem à Splashtop ao avaliar fatores críticos como custo, recursos, desempenho e experiência geral do usuário.

O preço é um fator crucial para muitos, com a Splashtop oferecendo um valor inegável sem comprometer a qualidade ou funcionalidade. Seus recursos atendem ou excedem os do LogMeIn, tornando-o uma escolha atraente para quem deseja recursos abrangentes sem o alto preço.

O desempenho e a confiabilidade continuam sendo cruciais para ferramentas de acesso remoto e, também nessa área, a Splashtop tem recebido elogios. E quando se trata de experiência do usuário, a natureza intuitiva da Splashtop, combinada com seu processo de transição fácil, parece ter deixado uma impressão duradoura em seus usuários.

Resumindo, embora ambas as plataformas tenham seus méritos e recebam elogios no TrustRadius, a Splashtop tem uma vantagem distinta em áreas-chave de acordo com as avaliações dos usuários, tornando-a uma forte concorrente para aqueles que buscam uma solução de acesso remoto eficaz.

Não tome apenas a nossa palavra por isso. Saiba mais sobre nosso software de acesso remoto e suporte remoto e descubra você mesmo o diferencial da Splashtop. Comece o teu teste gratuito hoje!