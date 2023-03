LogMeIn Pro Comparação de Preços

LogMeIn Pro há muito que é usado como uma ferramenta para permitir o acesso remoto a computadores a partir de outro dispositivo. Isso é ideal para trabalho remoto pois podes aceder ao teu computador a partir de qualquer lugar.

Mas LogMeIn Proo preço alto vale a pena? Ao olhar para o alto custo combinado com desempenho e funcionalidades, a resposta é não. Existem melhores ferramentas de desktop remoto por aí a uma fração do custo de LogMeIn Pro.

Dito isto, o Splashtop Business Access Pro é a melhor solução de desktop remoto e pode poupar-te mais de 70% no custo da tua subscrição em comparação com LogMeIn Pro! Vamos dar uma olhadela em como o Splashtop empilha LogMeIn Proo preço.

O que LogMeIn Pro Custa?

LogMeIn Pro começa em €349.99 /ano para apenas aceder a dois computadores (o LogMein exibe os preços por mês no seu site mas é faturado anualmente). Isso é um preço gritante para um acesso mínimo. Por outro lado, o Splashtop Business Access Pro começa em €90 /ano e permite-lhe aceder a até 10 computadores — tudo enquanto te poupa mais de 70% no custo da tua licença em comparação com LogMeIn!

LogMeIn Proo preço alto faz com que seja uma opção proibitiva de custos para muitos indivíduos e pequenas empresas. Além disso, LogMeIn tem uma história lamentável de aumentar o preço do LogMeIn Pro, tornando ainda mais caro para os clientes a renovação das suas subscrições.

LogMeIn Pro Vale o Preço?

Podias pensar que ter um preço mais 70% maior que o Splashtop significará que LogMeIn Pro tem mais recursos do que o Splashtop Business Access Pro. No entanto, o Splashtop vem com mais recursos para te ajudar a ser produtivo enquanto trabalha remotamente. Com isso dito, não LogMeIn Pro vale o preço.

O Splashtop Business Access Pro vem com as melhores funcionalidades que esperaria numa solução de acesso remoto, incluindo transferência de ficheiros, impressão remota, bate-papo, reinício remoto, Wake-on-LAN, suporte a vários monitores e muito mais.

Além disso, o Splashtop Business Access Pro vem com estes recursos que não são encontrados em LogMeIn Pro:

Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)

Suporte a vários monitores (para Windows& Mac)

A capacidade de dois utilizadores remotarem-se num computador simultaneamente

Confira a comparação completa de recursos, para ver o porquê do Splashtop Business Access Pro é a melhor LogMeIn Pro alternativa.

Experimente o Splashtop Business Access Pro gratuitamente

Terás uma plataforma de desktop remoto com melhor desempenho, com as principais funcionalidades e a segurança líder do sector quando escolhermos o Splashtop em cima LogMeIn Pro. E como assinalámos, pouparás mais de 70% no custo da tua licença, quando comparado com LogMeIn Pro!

Curioso sobre o que os utilizadores têm a dizer? Os utilizadores TrusTradius têm uma pontuação no Splashtop maior que LogMeIn Pro. Splashtop pontua mais alto para proporcionar uma melhor experiência de utilização, ser mais fácil de usar e prestar um melhor serviço ao cliente.

Comece hoje com uma avaliação gratuita do Splashtop Business Access Pro para que possas ver por ti próprio porque é a melhor ferramenta de acesso remoto — e goste de poupar mais de 70% na tua subscrição quando comparado com LogMeIn Proo preço de!

