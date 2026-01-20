LogMeIn Pro Comparação de Preços

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A person holding the money they saved by choosing Splashtop instead of settling for LogMeIn Pro's high pricing

Comparação de Preços do LogMeIn Pro: Qual Ferramenta Tem o Melhor Valor?

Trevor Jackins
4 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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O LogMeIn Pro é usado há muito tempo como uma ferramenta para permitir o acesso remoto a computadores a partir de outro dispositivo. Isso é ideal para trabalho remoto pois podes aceder ao teu computador a partir de qualquer lugar.

Mas o preço alto do LogMeIn Pro vale a pena? Ao olhar para o alto custo combinado com desempenho e funcionalidades, a resposta é não. Existem melhores ferramentas de desktop remoto por aí a uma fração do custo de LogMeIn Pro.

Dito isto, o Splashtop Remote Access Pro é a melhor solução de desktop remoto e pode poupar-te mais de 70% no custo da tua subscrição quando comparado com o LogMeIn Pro! Vamos dar uma olhada em como a Splashtop se compara ao preço do LogMeIn Pro.

Quanto Custa o LogMeIn Pro?

O LogMeIn Pro começa em R$ 593,53/ano para aceder apenas a dois computadores (o LogMeIn apresenta os preços por mês no seu sítio Web, mas a faturação é anual). Esse é um preço colossal para acesso mínimo. Por outro lado, o Splashtop Remote Access Pro começa em R$ 390/ano e permite-te aceder a até 10 computadores - ao mesmo tempo que te poupa mais de 70% no custo da licença quando comparado com o LogMeIn!

O preço alto do LogMeIn Pro faz com que seja uma opção proibitiva de custos para muitos indivíduos e pequenas empresas. Além disso, a LogMeIn tem uma história lamentável de aumentar o preço do LogMeIn Pro, tornando ainda mais caro para os clientes a renovação das suas subscrições.

LogMeIn Pro Vale o Preço?

Podes pensar que o facto de ter um preço mais de 70% superior ao da Splashtop significa que o LogMeIn Pro tem mais funcionalidades do que o Splashtop Remote Access Pro. No entanto, a Splashtop tem mais funcionalidades para te ajudar a ser produtivo enquanto trabalhas à distância. Dito isso, o LogMeIn Pro não vale o preço.

O Splashtop Remote Access Pro inclui as principais funcionalidades que esperas de uma solução de acesso remoto, incluindo transferência de ficheiros, impressão remota, chat, reinício remoto, wake-on-LAN remoto, suporte para vários monitores e muito mais.

Além disso, o Splashtop Remote Access Pro vem com esses recursos que não são encontrados no LogMeIn Pro:

  • Transferência de arquivos entre plataformas (arrastar e soltar)

  • Suporte a vários monitores (para Windows e Mac)

  • A capacidade de dois utilizadores acessarem remotamente a um computador simultaneamente

Verifica a comparação completa das caraterísticas para veres porque é que o Splashtop Remote Access Pro é a melhor alternativa ao LogMeIn Pro.

Descubra uma Alternativa Económica ao LogMeIn Pro com a Splashtop

Se estás à procura de uma solução de acesso remoto de alta qualidade que ofereça um excelente valor, a Splashtop é a alternativa perfeita ao LogMeIn Pro. A Splashtop fornece todas as funcionalidades essenciais de que necessitas, como o streaming HD, suporte para vários monitores, impressão remota e transferência de ficheiros, mas a um preço muito mais acessível. Com a Splashtop, podes poupar significativamente nos custos de subscrição sem sacrificar o desempenho ou a segurança. Quer sejas um indivíduo ou uma empresa, os planos de preços flexíveis da Splashtop fazem dele uma escolha inteligente e económica para as tuas necessidades de acesso remoto.

Preço do LogMeIn Pro vs. Custo do Splashtop Remote Access Pro

  • Preço do LogMeIn Pro (por ano): R$ 593,53

  • Preço do Splashtop Remote Access Pro (por ano) R$ 390

Ao avaliar soluções de acesso remoto, o custo é um fator crítico, especialmente para empresas que procuram maximizar o valor sem gastar demais. O LogMeIn Pro é conhecido pelos seus preços elevados, especialmente à medida que o número de utilizadores ou dispositivos aumenta. O preço do LogMeIn Pro começa com uma taxa significativamente mais alta em comparação com o Splashtop Remote Access Pro, tornando-o uma opção cara para quem precisa de várias conexões.

Por outro lado, o Splashtop Remote Access Pro oferece uma estrutura de preços muito mais competitiva. Com a Splashtop, podes aceder a até 10 computadores por utilizador por uma fração do custo do LogMeIn Pro, o que o torna a escolha ideal para empresas e indivíduos que necessitam de acesso remoto fiável sem os encargos financeiros. Além disso, apesar do seu custo mais baixo, a Splashtop não compromete as suas funcionalidades. Você ainda recebe streaming de alta definição, suporte a vários monitores, transferência de arquivos e impressão remota, tudo incluído no plano.

As poupanças com a Splashtop podem ser substanciais ao longo do tempo, especialmente para empresas que gerem várias ligações remotas. Estas poupanças podem então ser recolocadas para outras áreas críticas do teu negócio, tornando a Splashtop não só uma opção mais acessível, mas também um investimento mais inteligente para necessidades de acesso remoto a longo prazo.

Em resumo, ao comparar o LogMeIn Pro e o Splashtop Remote Access Pro, a Splashtop destaca-se como a solução mais económica, oferecendo o mesmo nível de qualidade e segurança a um preço significativamente reduzido.

Processo Passo a Passo para Mudar do LogMeIn para a Splashtop

Mudar do LogMeIn para a Splashtop é um processo simples que pode ser concluído em apenas algumas etapas, garantindo uma transição suave com o mínimo de interrupção do seu fluxo de trabalho.

Passo 1: Avalie as Suas Necessidades

  • Determine o número de dispositivos e usuários que exigem acesso remoto. Analisa os planos da Splashtop para escolher o que melhor se adapta às tuas necessidades, como o Splashtop Remote Access Pro para equipas ou indivíduos.

Passo 2: Inscreva-se na Splashtop

  • Visite site da Splashtop e subscreve o plano que se adequa às tuas necessidades. A Splashtop oferece um teste gratuito, para que possas testar as suas funcionalidades antes de te comprometeres.

Passo 3: Instala o Splashtop Streamer nos Teus Dispositivos

  • Baixe e instala o Splashtop Streamer nos computadores a que pretendes aceder remotamente. Este software permite conexões remotas e deve ser instalado em cada máquina host.

Passo 4: Instala a Splashtop Business App nos Teus Dispositivos de Acesso

  • Nos dispositivos que vais utilizar para te ligares remotamente, baixa e instala a aplicação Splashtop Business. Este aplicativo permitirá que você gerencie e controle suas sessões remotas perfeitamente.

Etapa 5: Configurar e Testar

  • Inicia sessão na aplicação Splashtop utilizando as credenciais da tua conta e liga-te aos teus dispositivos anfitriões. Teste a conexão para garantir que tudo esteja funcionando sem problemas. Configure quaisquer configurações adicionais, como suporte a vários monitores ou opções de transferência de arquivos.

Etapa 6: Cancelar a Assinatura do LogMeIn

  • Quando estiveres satisfeito com a Splashtop e tudo estiver configurado corretamente, cancela a tua subscrição LogMeIn para evitar custos sobrepostos. A relação custo-benefício da Splashtop tornar-se-á evidente à medida que fores poupando significativamente em comparação com a tua subscrição anterior.

Passo 7: Explore as Funcionalidades da Splashtop

  • Tira partido das funcionalidades abrangentes que a Splashtop oferece, tais como impressão remota, gravação de sessões e opções de segurança melhoradas. Esses recursos garantem que você aproveite ao máximo sua nova solução de acesso remoto.

Seguindo estas etapas, podes fazer a transição facilmente do LogMeIn para a Splashtop, desfrutando de uma solução de acesso remoto mais económica e rica em funcionalidades.

Experimenta o Splashtop Remote Access Pro gratuitamente

Terás uma plataforma de desktop remoto com melhor desempenho, com as principais funcionalidades e a segurança líder do sector ao escolher o Splashtop em vez do LogMeIn Pro. E como comentamos, pouparás mais de 70% no custo da tua licença, quando comparado com o LogMeIn Pro!

Curioso sobre o que os utilizadores têm a dizer? Os utilizadores TrustRadius designaram uma pontuação maior para a Splashtop em relação ao LogMeIn Pro. A Splashtop pontua mais alto por proporcionar uma melhor experiência de utilização, ser mais fácil de usar e prestar um melhor serviço ao cliente.

Começa hoje com uma avaliação gratuita do Splashtop Remote Access Pro para que possas ver por ti próprio porque é que é a melhor ferramenta de acesso remoto - e aproveita para poupar mais de 70% na tua subscrição quando comparado com o preço do LogMeIn Pro!

Comece agora!
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Perguntas Frequentes

Quais são as limitações dos recursos da versão gratuita do LogMeIn Pro?
Posso experimentar a Splashtop Business Access Pro antes de me comprometer com uma assinatura?
O Splashtop Remote Access Pro oferece mais recursos do que o LogMeIn Pro?
Que medidas de segurança oferece o Splashtop Business Access Pro?
Como é que a Splashtop oferece melhor valor em comparação com o LogMeIn Pro para acesso remoto?

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