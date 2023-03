Logmein Central Aumento de Preços e Comparação

LogMeIn aumentou o seu preço e mudou o modelo de preços LogMeIn Central do produto deles. Este novo modelo vai sair LogMeIn Central muito caro em comparação com Splashtop Remote Support. Veja o nosso Suporte Remoto Splashtop completo vs comparação deLogMeIn Central preços , para ver como o Splashtop te pode poupar 50% ou mais.

Como assim os preços do LogMeIn Central mudaram?

A LogMeIn se livrou de três pacotes do LogMeIn Central (Basic, Plus e Premier) e os substituiu por um “Plano Base” com três complementos opcionais que os usuários podem comprar separadamente. O plano base começa custando €840 /ano para 25 computadores.

Ao comparar recursos, o novo plano básico inclui os recursos encontrados nos pacotes antigos do LogMeIn Central Basic e Plus. Isso significa que este novo modelo aumentou o preço para os clientes que usavam o pacote básico antigo.

Os recursos encontrados no antigo pacote LogMeIn Central Premier foram divididos em três complementos separados que os clientes precisam comprar separadamente. Cada pacote começa custando €468 /ano ou €480 /ano para 25 computadores com preços adicionais mais altos caso o cliente precise de muitos computadores. Trata-se de um aumento significativo para alguém que precise de todos os recursos que podiam ser encontrados no antigo pacote LogMeIn Central Premier.

Comparação de custos do LogMeIn Central com o Splashtop Remote Support

Ao comparar opções com recursos semelhantes, Splashtop Remote Support poupa-te em qualquer lugar de 50% a mais de 80% em comparação LogMeIn Centralcom Na maior parte dos casos, isso significa que pouparemos milhares de dólares por ano quando escolhes o Splashtop mais LogMeIn.

Isso sem mencionar que o Splashtop Remote Support oferece acesso remoto de alto desempenho com conexões rápidas, é uma solução constantemente classificada como uma das melhores ferramentas de suporte remoto do mercado.

Veja a nossa comparação sobre o porquê do Splashtop é a melhor LogMeIn Central alternativa.

Se você deseja usar os mesmos recursos principais do plano base do LogMeIn Central

Com Splashtop Remote Support, vais ter todas as mesmas funcionalidades de topo encontradas no Plano Base, incluindo transferência de ficheiros, chat, impressão remota, despertar remoto, reiniciar remoto, gestão de utilizadores, agrupamento, monitor multi-to-multi, e muito mais. No entanto, pouparás até mais de 40% quando escolheres Splashtop em vez de LogMeIn Central.

Assim como o LogMeIn Central, o Splashtop Remote Support baseia seu preço de acordo com o número de computadores aos quais você precisa ter acesso. Confira a tabela abaixo para saber quanto isso custaria na Splashtop se você deseja obter os mesmos recursos encontrados no plano base do LogMeIn Central:

Não importa quantos computadores você precisa suportar, você vai economizar muito com a Splashtop ao invés do LogMeIn. Você pode experimentar o Splashtop Remote Support agora mesmo em uma avaliação gratuita.

Caso você também precise dos principais recursos dos complementos do LogMeIn Central

Se você precisa de uma solução de suporte remoto que também inclua os principais recursos de monitoramento e gerenciamento dos complementos do LogMeIn Central, o Splashtop Remote Support Premium é a melhor alternativa para você. O Splashtop Remote Support Premium inclui todos os principais recursos encontrados no Plano Base Central do LogMeIn e inclui atualizações do Windows, alertas/ações configuráveis, comando remoto, logs de eventos e inventário do sistema.

Para obter esses mesmos recursos adicionais com o LogMeIn, você teria que comprar todos os três complementos disponíveis. Para ver quanto isso custaria em comparação com a Splashtop, confira a tabela abaixo:

Mais uma vez, vais poupar até 80% escolhendo Splashtop em vez de LogMeIn, poupando-te potencialmente milhares de dólares por ano. Queres levar o Splashtop Remote Support Premium para um test-drive? Podes começar o teu teste grátis agora mesmo. Não são necessários cartões de crédito ou compromissos.

Sobre o Splashtop Remote Support

O Splashtop Remote Support é a solução perfeita para MSPs e profissionais de TI que precisam de acesso não supervisionado aos computadores dos seus clientes para fornecer manutenção e suporte. Ele vem com os principais recursos necessários em uma ferramenta de suporte remoto e inclui ferramentas adicionais de gerenciamento de usuários e computadores.

Porque é que Splashtop Remote Support tem um preço tão baixo?

Nós temos uma equipe trabalhadora que se esforça para criar as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto a um preço justo. Nossas soluções custam menos porque gastamos menos em marketing e confiamos em nossos clientes satisfeitos para ajudar a espalhar a notícia. Agradecemos o seu apoio.

