Logmein Central Aumento de Preços e Comparação

A LogMeIn aumentou o seu preço e alterou o modelo de preços do seu produto LogMeIn Central. Este novo modelo tornará o LogMeIn Central muito caro em comparação com o Splashtop Remote Support. Vê a nossa Splashtop Remote Support LogMeIn Central comparação completa de preços vs para ver como Splashtop pode poupar 50% ou mais.
Como assim os preços do LogMeIn Central mudaram?
A LogMeIn se livrou de três pacotes do LogMeIn Central (Basic, Plus e Premier) e os substituiu por um “Plano Base” com três complementos opcionais que os usuários podem comprar separadamente. O plano base começa custando R$ 1.524/ano para 25 computadores.
Ao comparar recursos, o novo plano básico inclui os recursos encontrados nos pacotes antigos do LogMeIn Central Basic e Plus. Isso significa que este novo modelo aumentou o preço para os clientes que usavam o pacote básico antigo.
Os recursos encontrados no antigo pacote LogMeIn Central Premier foram divididos em três complementos separados que os clientes precisam comprar separadamente. Cada pacote começa custando R$ 852/ano ou R$ 888/ano para 25 computadores com preços adicionais mais altos caso o cliente precise de muitos computadores. Trata-se de um aumento significativo para alguém que precise de todos os recursos que podiam ser encontrados no antigo pacote LogMeIn Central Premier.
Comparação de custos do LogMeIn Central com o Splashtop Remote Support
Ao comparar opções com recursos semelhantes, o Splashtop Remote Support poupa-te entre 50% a mais de 80% em comparação com o LogMeIn Central. Na maior parte dos casos, isso significa que pouparemos milhares de dólares por ano ao escolher a Splashtop em vez do LogMeIn.
Para não mencionar que o Splashtop Remote Support fornece acesso remoto de alto desempenho com conexões consistentemente rápidas, e é constantemente classificado como uma das melhores ferramentas de suporte remoto.
Veja a nossa comparação sobre por que a Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn Central.
Se você deseja usar os mesmos recursos principais do plano base do LogMeIn Central
Com Splashtop Remote Support, vais ter todas as mesmas funcionalidades de topo encontradas no Plano Base, incluindo transferência de ficheiros, chat, impressão remota, despertar remoto, reiniciar remoto, gestão de utilizadores, agrupamento, monitor multi-to-multi, e muito mais. No entanto, pouparás até mais de 40% quando escolheres Splashtop em vez de LogMeIn Central.
Assim como o LogMeIn Central, o Splashtop Remote Support baseia seu preço de acordo com o número de computadores aos quais você precisa ter acesso. Confira a tabela abaixo para saber quanto isso custaria na Splashtop se você deseja obter os mesmos recursos encontrados no plano base do LogMeIn Central:
Não importa quantos computadores você precisa suportar, você vai economizar muito com a Splashtop ao invés do LogMeIn. Você pode experimentar o Splashtop Remote Support agora mesmo em uma avaliação gratuita.
Splashtop Remote Support: Simplificar as Operações de TI para MSPs e as Equipas de TI
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Como Splashtop Remote Support Proporciona um Elevado Valor a um Custo Mais Baixo
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