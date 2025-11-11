Como o Strobel Energy Group poupou pelo dumping LogMeIn Central

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Strobel Energy Group facility at night

Como o Strobel Energy Group Economizou no Orçamento Saindo do LogMeIn Central

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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O Strobel Energy Group, uma das principais empresas de EPC de midstream nos EUA, mudou recentemente do LogMeIn Central para o Splashtop Remote Support. Os resultados estão dentro e a mudança teve um impacto positivo em vários níveis.

Neste estudo de caso, você vai descobrir os desafios que a Strobel Energy Group enfrentou e como o fato de mudar para a Splashtop os ajudou a superar esses desafios com facilidade.

Sobre o estudo de caso

Com uma infraestrutura de TI composta por vários servidores virtuais, centenas de computadores e uma força de trabalho espalhada por vários países, as demandas pela equipe de TI do Strobel Energy Group são muito altas. Depois de usar o LogMeIn Central e ver o preço da sua solução continuar aumentando, o Strobel Energy Group decidiu dar uma chance à Splashtop.

O Splashtop Remote Support provou cumprir os elevados padrões que o Strobel Energy Group exige. Além disso, mudar para Splashtop reduziu o custo de suporte remoto do Strobel Energy Group em mais de 80% (em comparação com os preços do LogMeIn Central) e deu-lhes acesso a mais do dobro da quantidade de dispositivos com os quais eles inicialmente podiam suportar LogMeIn.

Você pode ler e baixar o estudo de caso:

A case study document for Splashtop featuring Strobel Energy Group, with a blue and white color scheme, company logos, a summary sidebar, and a photo of an industrial facility at night.

Splashtop - Estudo de Caso Strobel Energy Group

Descobre porque é que milhares de outros já mudaram para Splashtop

A história do Strobel Energy Group não é nada de novo. Na comparação do LogMeIn Central com o Splashtop Remote Support, não há dúvida que a Splashtop oferece todas as ferramentas e recursos de que precisas e a um valor muito melhor (fazendo da Splashtop a melhor alternativa ao LogMeIn Central). Experimente Splashtop Remote Support por si mesmo e comece a tua versão de teste grátis hoje.

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