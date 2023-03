Velocidade é Importante no Acesso e Suporte Remotos

A velocidade e o desempenho se tornaram componentes críticos de um local de trabalho distribuído com sucesso. Os trabalhadores precisam ter a mesma experiência tecnológica onde quer que estejam trabalhando em qualquer dispositivo em que estão trabalhando — como fariam no escritório. Como resultado, a velocidade e o desempenho são cruciais para soluções de suporte e acesso remoto.

Existem dois aspectos para criar com sucesso um local de trabalho distribuído com alto desempenho e velocidade.

As equipes de TI precisam fornecer suporte remoto em tempo real a estudantes, funcionários, empreiteiros ou parceiros. Os funcionários que trabalham com uma variedade de conteúdos e apps ricos, em vários dispositivos, precisam de um acesso remoto altamente eficiente.

Trabalhe remotamente como se estivesse lá

Com acesso remoto, os usuários acessam às suas estações de trabalho remotas ou computadores para trabalhar com uma vasta gama de aplicações, conteúdos, serviços, etc. que podem diminuir o desempenho. Isso incluo coisas como conteúdo digital rico em mídia e servido em alta definição, softwares complexos como para produção de vídeo e ferramentas CAD (design assistido por computador), plug-ins e aplicações especializadas que se integram em vários sistemas.

Para proporcionar aos seus usuários uma experiência remota igual à sua experiência no local, a sua solução de acesso remoto precisa encriptar, transmitir, desencriptar e sincronizar de forma consistente os elementos de aplicação e conteúdos. Ao mesmo tempo que minimiza a perda de pacotes, os tempos de atualização da tela e o atraso.

A necessidade de acesso remoto de alto desempenho abrange todos os setores. Você pode ver isso nestes casos de uso comum:

Designers de produtos que manipulam modelos CAD 3D em telas 4K de alta resolução

Editores de filmes estudantes ou profissionais que trabalham remotamente em estações de trabalho cheias de software de pós-produção

Pacientes e cuidadores que acessam simultaneamente ao mesmo tela do computador a partir de diferentes locais

Qualquer indústria com processos remotos de colaboração e trabalho

Em todos os cenários, o desempenho constitui o coração de uma experiência remota produtiva.

Satisfaça as exigências de velocidade e resultados instantâneos com suporte remoto

Dar acesso remoto rápido aos seus usuários é apenas metade da batalha. Quando, de repente, as pessoas enfrentam um problema com o seu hardware ou software, elas querem ajuda imediatamente. O seu serviço de atendimento deve estar pronto para responder em tempo real, a todas as horas do dia e da noite.

Estudantes e profissionais usam uma grande variedade de tipos de dispositivos. Na verdade, o seu centro de assistência pode esperar que os usuários remotos exijam suporte para até quatro dispositivos diferentes por pessoa, de acordo com a Gartner. Para dar suporte, os seus técnicos de suporte remoto devem prestar serviços sobre conexões a desktops, computadores portáteis, dispositivos móveis (iOS, Android), e até máquinas virtuais.

Desfrute de acesso remoto e suporte de alto desempenho com a Splashtop

A Splashtop respondeu à chamada de acesso remoto de alto desempenho combinado com suporte remoto instantâneo e em tempo real para organizações de todos os setores. A nossa solução mais abrangente, o Splashtop Enterprise, é uma única aplicação para acesso remoto e suporte.

A sua facilidade de utilização faz com que seja rapidamente implementada e ainda mais rápida de usar. Com o computador sem assistência da Enterprise, o acesso dos seus funcionários e os estudantes podem facilmente trabalhar/aprender a partir de casa e a sua equipe de TI pode gerir remotamente computadores e fornecer suporte. Tudo com uma única ferramenta.

A velocidade é parte integral de múltiplos aspectos das funcionalidades de acesso remoto do Splashtop Enterprise. Estes incluem:

Streaming 4K a até 60 quadros por segundo (fps)

iMac Pro Retina streaming 5K a baixa latência

Redução na utilização da CPU, proporcionando mais espaço de CPU para processar aplicações

Ajuste fino das capacidades com as definições do Splashtop para um desempenho ideal

Motor de codificação e descodificação otimizado para tirar proveito da aceleração de hardware mais recente da AMD, Intel e NVIDIA

O acesso remoto de alto desempenho garante que os usuários são consistentemente produtivos ao realizarem tarefas como edição de vídeo, design gráfico, animação, programação e muito mais. Além disso, podem esperar e contar com baixa latência e um atraso mínimo. Com a Splashtop, eles podem acessar os computadores de trabalho, aplicações e dados da mesma forma que fariam pessoalmente. Podem até acessar às máquinas virtuais que executam GPUs na nuvem para computação em nuvem de alto desempenho.

Suporte remoto otimizado para a velocidade

O suporte remoto do Splashtop Enterprise também foi otimizado para a velocidade em uma variedade de frentes. Qualquer usuário em qualquer dispositivo pode ganhar suporte remoto instantâneo através da aplicação Splashtop SOS. O técnico simplesmente gera um link de suporte e envia-o para o usuário final. O usuário final segue o link para baixar e executar a aplicação. Quando isso terminar, o técnico pode iniciar a sessão remota. Quer precisem de suporte em uma empresa ou em um dispositivo pessoal, o suporte em tempo real da Splashtop funciona da mesma forma.

Caso a sua equipe de serviço tenha um pico imprevisto nos pedidos de suporte, a Splashtop segura a barra. O Splashtop Enterprise simplesmente age como software de serviço, fornecendo uma funcionalidade de fila, gestão de técnicos, escalada de vários níveis e até mesmo colaboração multi-técnica. Os usuários também podem solicitar uma sessão de suporte diretamente a partir de uma aplicação de desktop chamada SOS Call, e obter ajuda técnica em poucos minutos.

A Warner Bros. aproveita o alto desempenho e a implementação rápida

Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nova Zelândia precisava permitir que os editores utilizassem remotamente as estações de trabalho Windows e Mac baseadas no escritório, mantendo a produtividade. Estavam preocupados porque a solução atual de acesso remoto era muito lenta para dar suporte às atividades pós-produção.

A sua equipe precisava de uma solução que pudesse lidar com software especializado como AVID e atividades como edição de som e vídeo, efeitos visuais, mixagem de som, classificação de cores e dublagem. Depois de mudar para Splashtop, os editores da Warner Bros foram capazes de manter a produtividade enquanto trabalhavam remotamente.

"Depois de utilizarem o Splashtop, o feedback dos usuários foi que a taxa de quadros era muito melhor e tinham uma experiência mais responsiva. Os nossos editores experimentam pouco ou nenhum atraso, como se estivessem no escritório." – Mike Marsh, Gestor de TI (Tecnologias de Informação) na WBITVP Nova Zelândia

A implementação rápida do acesso remoto também faz parte da equação de desempenho. É por isso que o WBITVP ficou extremamente satisfeito por ter o Splashtop instalado e a funcionando em apenas 5 horas.

“Desde a introdução inicial até dar acesso aos usuários, fiquei muito impressionado com a configuração simples mas segura. A rápida reviravolta manteve os nossos fluxos de trabalho funcionando sem problemas.” — Mike Marsh, Gestor de TI (Tecnologias de Informação) na WBITVP Nova Zelândia

Distrito Escolar de Ridley oferece o estilo de suporte escolar a alunos remotos

Ridley School District é um grande distrito escolar público do ensino básico e suburbano, no sudeste de Delaware County, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles precisavam de um processo de suporte remoto que se assemelhasse muito ao modelo de suporte escolar. Havia muita discrepância entre os alunos em relação à consciência e competências tecnológicas.

Isto significava que a equipe de TI do Distrito Escolar de Ridley precisava de uma ferramenta de suporte fácil de usar. "É quase impossível instruir uma criança a fazer resets manuais e corrigir outros problemas tecnológicos sem ver o dispositivo", disse Tracy Dilossi, Administradora de Sistemas/Suporte à Tecnologia no Distrito Escolar de Ridley.

O Diretor de Tecnologia da Ridley comprou três licenças splashtop para o departamento compartilhar como solução para suporte remoto estudantil.

"Não teríamos sido capazes de suportar tantos dispositivos sem a Splashtop. Fez com que as nossas sessões de suporte avançassem muito mais rapidamente. Tem sido inestimável! – Tracy Dilossi, Administradora de Sistemas/Suporte tecnológico no Distrito Escolar de Ridley

“A Splashtop proporciona um excelente desempenho nos nossos Macs, bem como nos dispositivos móveis.” — Tracy Dilossi, Administrador de Sistemas e Suporte Tecnológico no Distrito Escolar de Ridley

Comece hoje com o Splashtop Enterprise

Para saber mais sobre todas as capacidades do Splashtop Enterprise para acesso remoto e suporte remoto de alto desempenho, visite a página do Splashtop Enterprise. Você pode até organizar uma demonstração ou teste gratuito a partir da página.

Agendar uma demonstração