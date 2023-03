Descontos Splashtop

Curioso se a Splashtop oferece descontos, promoções de vendas ou códigos promocionais? Geralmente, não oferecemos preços de venda com desconto ou promoções porque oferecemos preços baixos diários que podem ser 50% ou até 80% mais baixos do que outras soluções de acesso remoto comparáveis. Dito isto, oferecemos várias maneiras de poupar com as assinaturas da Splashtop.

Desconto por Volume Splashtop Business Access Pró até 25% de Desconto Descontos em Planos Maiores Splashtop Remote Support até 75% de desconto Suplemento A/R gratuito com Splashtop Enterprise Software de Espelhamento e Compartilhamento de Tela até 40% de desconto Desconto para organizações sem fins lucrativos O melhor preço todos os dias

Desconto de Volume Splashtop Business Access Pro até 25% de Desconto

O Splashtop Business Access Pro é um excelente valor de acesso remoto ao computador para equipes pequenas a médias. Se você comprar uma assinatura do Splashtop Business Access Pro para quatro ou mais usuários, você pode ter um desconto de volume. Os descontos de volume são:

Desconto de 20% numa assinatura de 4-9 licenças

Desconto de 25% numa assinatura de 10 ou mais licenças

Como conseguir o desconto?

Compre o Splashtop Business Access online e o desconto será aplicado automaticamente quando selecionar 4 ou mais licenças do Business Access Pro. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe de vendas se tiver dúvidas sobre licenças de volume maior. O desconto da licença em volume não se aplica ao plano Business Access Solo que é limitado a um usuário e tem menos recursos.

Se atualmente você é um assinante com menos de 4 licenças e quer aproveitar o plano de licenças de volume, você pode visitar a aba de assinatura no seu console Web my.splashtop e adicionar licenças ao seu plano a qualquer momento a um preço proporcional com base no preço normal. Então, se você tem 4 ou mais licenças na conta no momento da renovação, o seu plano renovará ao preço com desconto no volume.

Ferramentas de Suporte Remoto e Gestão de Endpoint Splashtop Desconto até 75% de desconto

Se és um prestador de serviços geridos ou uma equipa de suporte de TI que procura gerir um grande número de computadores, oferecemos dois planos. Splashtop SOS é licenciado pelo número de técnicos e Splashtop Remote Support é licenciado pelo número de utilizadores.

Com o Splashtop Remote Support, você pode pagar significativamente menos por computador gerenciado ao gerenciar um número maior de computadores.

$1,60 por computador, por mês para o plano de base de 25 computadores do Splashtop Remote Support

$1,20 por computador, por mês para o plano de 50 computadores — Economize 25% em comparação com o plano base

$0,80 por computador e por mês para o plano de 100 computadores — Economize 50% em comparação com o plano base

Planos para 250, 500 e 750 computadores estão disponíveis com descontos mais altos

$0,40 por mês por computadores para o plano de computador 1.000 — Economize 75% em comparação com o plano base

Como conseguir o desconto?

Inscreva-se no Splashtop Remote Support online e selecione um dos planos acima, ou entre em contato com a nossa equipe de Vendas.

Preço especial no Suplemento A/R para Splashtop Enterprise

O Splashtop Enterprise é uma ótima solução única em que você pode configurar um pacote apenas do número de licenças de técnico de acesso remoto ao computador e suporte remoto de que você precisa.

Como consegues a ferramenta A/R?

Contacte a nossa equipa de Vendas para obter informações sobre os preços de licenciamento do Splashtop Enterprise para o volume de utilizadores de acesso remoto e tecnologia de suporte que vais precisar e pergunte sobre o complemento de suporte remoto de realidade aumentada que está disponível a um preço especial.

Este acréscimo permite aos usuários finais abrir a aplicação Splashtop nos seus dispositivos móveis para que os seus técnicos possam ver em que estão trabalhando através da câmera do celular para ajudar na resolução de problemas. Este é um caso de uso popular para os técnicos repararem máquinas quando precisam de assistência de um especialista remoto e há muitos outros usuários para isso.

Espelhamento de Tela e Compartilhamento de Tela com Mirroring360 e Mirroring360 Pro até 40% de desconto

Se você procura uma solução de espelhamento ou compartilhamento de tela para a sua sala de conferências, sala de aula, fazer vídeos ou outros usos, temos dois tipos de descontos na família de produtos Mirroring360.

Visite o nosso site do Mirroring360 para mais detalhes.

Desconto Sem Fins Lucrativos

Se a sua organização sem fins lucrativos, como uma instituição de beneficência, precisa de acesso remoto ao computador Splashtop, contacte a nossa equipe de vendas, e eles podem pedir informações para validar o seu status e depois podem te ajudar com um desconto.

Veja os Melhores Preços Todos os Dias do Splashtop

Você pode ver os últimos preços e planos para as soluções de acesso remoto ao computador da Splashtop na nossa página de preços. Dependendo de onde você está localizado, você pode ver os preços em dólares americanos ou em uma das outras moedas locais que apoiamos, incluindo Euros, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL.

Todas as ofertas mencionadas neste post estão sujeitas a alterações.