Descontos Splashtop

Estás curioso para saber se a Splashtop oferece descontos, promoções de vendas ou códigos promocionais? Geralmente não oferecemos preços de venda com desconto ou promoções porque oferecemos preços baixos diários que podem ser 50% ou até 80% mais baixos do que outras soluções de acesso remoto comparáveis. No entanto, oferecemos algumas formas de poupares nas subscrições da Splashtop.
Descontos até 25% na Licença por Volume Pro e Performance de Acesso Remoto Splashtop
Splashtop Remote Access é uma excelente opção para acesso remoto a computadores para equipas pequenas a médias. Se comprar uma subscrição Splashtop Remote Access Pro ou Remote Access Performance para quatro ou mais utilizadores, pode obter um desconto por volume. Os descontos por volume são:
Desconto de 20% numa assinatura de 4-9 licenças
Desconto de 25% numa assinatura de 10 ou mais licenças
No Japão, este desconto aplica-se exclusivamente a compras online (através do portal internacional).
Os contratos através da subsidiária no Japão não são elegíveis.
Como conseguir o desconto?
Compra o Splashtop Remote Access online e o desconto será aplicado automaticamente quando selecionares 4 ou mais licenças do Remote Access Pro. Você também pode entrar em contato com nossa equipe de vendas se tiver dúvidas sobre licenças de maior volume. O desconto de licença por volume não se aplica ao plano Remote Access Solo, que é limitado a um usuário e tem menos recursos.
Se atualmente você é um assinante com menos de 4 licenças e quer aproveitar o plano de licenças de volume, você pode visitar a aba de assinatura no seu console Web my.splashtop e adicionar licenças ao seu plano a qualquer momento a um preço proporcional com base no preço normal. Então, se você tem 4 ou mais licenças na conta no momento da renovação, o seu plano renovará ao preço com desconto no volume.
Poupanças Garantidas e até 3 meses grátis quando muda para Splashtop
A Splashtop tem ofertas especiais que garantem poupanças ao mudar de certas soluções concorrentes, bem como um programa de Início Antecipado onde pode obter até 3 meses adicionados à sua subscrição para sobrepor o fim da sua subscrição atual de um concorrente, facilitando a migração e início imediato.
Como obter início antecipado e garantia de poupança?
Início Antecipado e Poupança Garantida ao mudar do TeamViewer
Preço especial no Add-on A/R para Splashtop Enterprise
O Splashtop Enterprise é uma ótima solução única em que você pode configurar um pacote apenas do número de licenças de técnico de acesso remoto ao computador e suporte remoto de que você precisa.
Como consegues a ferramenta A/R?
Contacte a nossa equipa de Vendas para obter informações sobre os preços de licenciamento do Splashtop Enterprise para o volume de utilizadores de acesso remoto e tecnologia de suporte que vais precisar e pergunte sobre o complemento de suporte remoto de realidade aumentada que está disponível a um preço especial.
Este acréscimo permite aos usuários finais abrir a aplicação Splashtop nos seus dispositivos móveis para que os seus técnicos possam ver em que estão trabalhando através da câmera do celular para ajudar na resolução de problemas. Este é um caso de uso popular para os técnicos repararem máquinas quando precisam de assistência de um especialista remoto e há muitos outros usuários para isso.
Espelhamento de Tela e Compartilhamento de Tela com Mirroring360 e Mirroring360 Pro até 40% de desconto
Se você procura uma solução de espelhamento ou compartilhamento de tela para a sua sala de conferências, sala de aula, fazer vídeos ou outros usos, temos dois tipos de descontos na família de produtos Mirroring360.
Licença perpétua Receptor Mirroring360 para Windows ou Mac 20% desconto
Mirroring360 Espelhamento de tela profissional e compartilhamento de tela assinatura anual 40% desconto
Visite o nosso site do Mirroring360 para mais detalhes.
Desconto Sem Fins Lucrativos
Se a sua organização sem fins lucrativos, como uma instituição de beneficência, precisa de acesso remoto ao computador Splashtop, contacte a nossa equipe de vendas, e eles podem pedir informações para validar o seu status e depois podem te ajudar com um desconto.
Preços de melhor valor do Splashtop Everyday
Você pode ver os preços e planos mais recentes das soluções de acesso remoto a computadores Splashtop em nossa página de preços. Dependendo de onde estás localizado, podes ver preços em dólares americanos ou numa das outras moedas locais que suportamos, incluindo Euros, GPB, AUD, CAD, JPY, BRL, MXP e CHF.
Todas as ofertas mencionadas neste post estão sujeitas a alterações.