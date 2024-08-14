Acesso Remoto Splashtop — Acesso rápido e seguro a computadores

Rápido e Software de Acesso Remoto Seguro: Splashtop
Trabalhe remotamente, aumente a produtividade e colabore de qualquer parte do mundo
Potencie o Seu Fluxo de Trabalho com o Splashtop: Acesso Remoto Seguro para o Mundo Moderno
Na economia global acelerada de hoje, o acesso remoto tornou-se cada vez mais importante tanto para as empresas como para os indivíduos. Seja trabalhando em casa, colaborando com membros da equipe em diferentes locais ou fornecendo suporte remoto de TI para clientes ou colegas, a capacidade de acessar computadores e arquivos remotamente é essencial para a produtividade e eficiência.
Splashtop é um dos principais fornecedores de soluções de acesso remoto que permitem aos utilizadores aceder aos seus computadores e dispositivos com segurança a partir de qualquer lugar do mundo. Com o software de acesso remoto da Splashtop, os utilizadores podem trabalhar em casa, em viagem ou enquanto viajam, e facilmente aceder aos seus ficheiros e aplicações importantes.
4 Principais Benefícios do Software de Acesso Remoto Splashtop
Aumento da produtividade
As soluções de acesso remoto da Splashtop permitem que os utilizadores trabalhem a partir de qualquer lugar, a qualquer momento, o que pode melhorar a produtividade e o equilíbrio da vida profissional.
Altamente Segura
As soluções de acesso remoto da Splashtop usam protocolos avançados de criptografia e segurança para garantir que as conexões são seguras e privadas.
Suporte multiplataforma
Use qualquer dispositivo para aceder aos teus computadores, tablets e dispositivos móveis. A Splashtop suporta os sistemas operacionais Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome.
Custos Reduzidos
As soluções de acesso remoto da Splashtop podem reduzir a necessidade de viagens, o que pode poupar tempo e dinheiro às empresas.
Por que 30 Milhões de Utilizadores Confiam na Splashtop Para um Acesso Remoto Sem Falhas
Fácil de usar
As soluções de acesso remoto Splashtop foram concebidas para serem amigas do utilizador e fáceis de configurar. Com um processo simples de download e instalação, os utilizadores podem começar rapidamente a aceder aos seus computadores. A interface intuitiva do Splashtop também facilita a navegação e a personalização das configurações, permitindo que os usuários trabalhem de forma mais eficiente e produtiva.
Acesso e dispositivos ilimitados
Com o suporte entre plataformas para Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome OS, os utilizadores podem aceder aos seus computadores e ficheiros a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet. Esta flexibilidade permite que os utilizadores trabalhem no dispositivo da sua escolha e acedam aos seus ficheiros e aplicações remotamente, sem quaisquer restrições.
Conexões rápidas
Assim que estás numa sessão remota, vais sentir verdadeiramente que estás sentado em frente do teu computador remoto. O software de acesso remoto da Splashtop foi concebido para um desempenho rápido, com conexões de baixa latência que permitem aos utilizadores trabalhar de forma perfeita e eficiente.
Recursos e ferramentas
Usufrua de um acesso remoto rápido e fiável, e de definições personalizáveis e de funcionalidades, incluindo impressão remota e transferência de ficheiros. A Splashtop também inclui recursos avançados, como autenticação de dois fatores, reinício remoto e gravação de sessão, proporcionando aos usuários uma solução de acesso remoto segura e completa.
Melhor Valor
O software de acesso e suporte remoto da Splashtop oferece o melhor valor para indivíduos e empresas, com preços económicos e uma gama de funcionalidades que satisfazem as necessidades de todos os utilizadores. Com o software de acesso remoto da Splashtop, os utilizadores podem aumentar a produtividade, colaborar de forma mais eficaz e atingir os seus objetivos a um preço acessível.
Acesso Remoto Seguro
O acesso ao desktop remoto da Splashtop é mais seguro do que os produtos de RDP e VPN. As conexões da Splashtop são completamente seguras e protegidas, mesmo em Wi-Fi público, tornando-a uma alternativa muito melhor à VPN. Além disso, a Splashtop cumpre vários regulamentos e normas da indústria (incluindo a HIPAA). Você pode ficar tranquilo sabendo que as suas conexões e dados estão seguros. Saiba mais sobre a segurança da Splashtop.
Explore a Suite Completa de Funcionalidades do Software de Acesso Remoto Splashtop
- Acesso remoto a qualquer momento
- Aplicações para desktop, tablet e celular
- Número ilimitado de dispositivos
- Suporte multiplataforma
- Monitor multipara-multi
- Chat
- Impressão, ativação e reinicialização remota
- Gravação de sessão
- Agrupamento
- Gerenciamento de usuários
- Sessões de acesso remoto encriptadas
- Autenticação de dispositivo
- Verificação em duas etapas
- ... e muito mais
Nenhum compromisso ou cartão de crédito é necessário para iniciar sua avaliação gratuita. Basta se inscrever e você estará pronto para ir. Clica no botão abaixo para iniciares a tua avaliação gratuita da Splashtop Remote Access Pro. Terás acesso remoto a um máximo de 10 computadores Windows e Mac a partir de um número ilimitado de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. E você terá todos os recursos listados acima. A configuração demora apenas alguns minutos.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Só quero que você saiba que eu acho que o seu produto é ótimo! Já fui utilizador da LogMeIn... e recentemente aumentaram os preços para níveis absurdos, obrigando-me a procurar alternativas. Eu nunca tinha ouvido falar da sua empresa, mas uma simples pesquisa no google me trouxe para o seu site... e estou emocionado... tanto com a interface de usuário simples, confiabilidade e o preço razoável para o serviço. Fico feliz por ter encontrado você e seu produto e, por favor, continue o bom trabalho!
Jonathan Stone - Grupo de Consultoria Stone
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Já trabalhei com o GoToMyPC e o LogMeIn, e a Splashtop é um produto muito melhor. A facilidade de uso, a capacidade de atribuir certos computadores a certos usuários, a capacidade de fazer login em um PC a partir do seu telefone ou tablet, bem como um computador.
Frank Steesnaes - Desempenho Empresarial de Pico
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
UAU!. O Splashtop Business é o melhor investimento que já fiz, e continua a ficar cada vez melhor. Como pode o TeamViewer safar-se com uma cobrança de $500/ano? Vocês são espectaculares!!!!!!!
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Tendo usado outros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; Eu achei que Splashtop era o mais rápido e confiável. As pessoas que estão sendo apoiadas também encontrar o software de suporte alguns dos mais fáceis de usar e ele apenas funciona.
Michael Tott - Fore Computers
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Posso aceder ao meu ambiente de trabalho a partir de onde quer que esteja e trabalhar com confiança. Dá-me a flexibilidade de que preciso para misturar trabalho e vida pessoal.
Bobby Bottom - Elétrica Integrada
Descubra a Solução Perfeita de Acesso Remoto com a Splashtop
Quer você seja um trabalhador remoto, um gestor de TI, um administrador de sistemas, um profissional de helpdesk ou um MSP, você pode obter a solução de acesso remoto perfeita para as suas necessidades com a Splashtop. Saiba mais sobre os nossos produtos comerciais abaixo e comece com qualquer um deles de graça com o nosso teste sem compromisso, 7 dia grátis.
Comentários de Clientes do TrustRadius: A Aplicação Splashtop Desktop Remoto é a #1
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