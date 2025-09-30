Como a Splashtop garante conexões remotas rápidas e latência mínima

O software de acesso remoto funciona bem para os trabalhadores do conhecimento do dia-a-dia, mas para os membros da equipa que exigem um software preciso e com muitos recursos, isto adiciona uma camada de complexidade ao processo. O software de acesso remoto depende muito das velocidades da rede e da latência mínima, por isso, quando acontece um atraso, isso pode tornar o trabalho mais desafiador.
Para as organizações que procuram fornecer software de acesso remoto para os membros da sua equipa, é importante encontrar o software certo que lhes forneça a capacidade de aceder ao seu dispositivo com uso intenso de recursos com latência mínima e interrupção do seu trabalho.
O que é a latência?
Latência é o tempo que leva para um pacote de informações digitais viajar de um dispositivo de origem para outro dispositivo de destino. A latência é frequentemente utilizada como um indicador de velocidades de desempenho para ligações à Internet ou à rede. Quanto menor a latência, mais rápida é a velocidade do processo entre dispositivos.
Vamos pensar nisso num exemplo mais quotidiano. Imagina que estás a pedir uma pizza. Ligas para a pizzaria e colocas uma encomenda de uma pizza para entrega, e então o entregador traz-te a tua pizza completa num determinado período de tempo. Neste exemplo, a latência seria a quantidade de tempo que a pizza leva para chegar ao teu destino desejado assim que fizeste o pedido. Quanto mais rápido, melhor a pizza chega à tua casa.
Para software de acesso remoto, queres que a latência seja a mais baixa possível para aumentar a capacidade de resposta. Isto emula o comportamento de usar um computador remoto como se estivéssemos sentados em frente ao computador de origem pessoalmente.
Como a Splashtop oferece conexões rápidas e latência mínima
A latência pode aumentar ou quebrar a produtividade quando se trata de software de acesso remoto. A equipe da Splashtop considerou isso durante o desenvolvimento e garantiu diferentes formas de conectividade para minimizar a latência e melhorar o desempenho.
Padronizando as Ligações Ponto-a-Ponto
Uma das maneiras pelas quais a Splashtop garante conexões rápidas com latência mínima é padronizando a conectividade ponto a ponto quando os dispositivos estão conectados à mesma rede. Isto significa que os dispositivos não têm de se ligar a uma rede de retransmissão separada, mas sim ligar-se diretamente a cada dispositivo para obter a conectividade mais rápida possível.
A conectividade ponto a ponto é a maneira mais rápida de se conectar quando está na mesma rede, mas esta estratégia não funciona necessariamente quando os dispositivos estão em duas redes separadas. A conectividade ponto a ponto de redes separadas exigiria que as informações passassem por firewalls, o que poderia causar grandes complicações como a introdução de vulnerabilidades de segurança e latência adicional.
Utilizando Redes de Retransmissão para Longas Distâncias
Quando a conectividade ponto a ponto não é possível, a Splashtop usa servidores de retransmissão para conectar dispositivos rapidamente em longas distâncias. Os servidores de retransmissão são um tipo de rede utilizada na conectividade sem fios para ligar especificamente dispositivos a longas distâncias.
Pense nisso como uma corrida de retransmissão real — o objetivo é que as equipas consigam um bastão cruzar a linha de chegada primeiro. Estão a passar o bastão de cada corredor para o outro para garantir que chega ao objetivo final. O mesmo é o caso dos servidores de retransmissão — um dispositivo local pode enviar informações através de retransmissões para levá-la ao destino de origem a uma longa distância. Pense nisso em comparação com um sistema ponto a ponto — não há pontos adicionais de conectividade entre os dispositivos, então pode haver um atraso quando a informação viaja.
Optimizar a aceleração de hardware
O hardware do dispositivo é uma das principais limitações para alguns softwares de acesso remoto, e isso pode causar problemas de desempenho e latência adicional. Uma das maneiras pelas quais a Splashtop contorna as limitações de hardware é fornecendo opções de aceleração de hardware.
O sistema Splashtop permite ajustar configurações específicas como taxa de quadros, opções de qualidade e uso de GPU para obter o melhor desempenho possível. Embora a conectividade de rede seja o principal indicador das velocidades de desempenho, os usuários ainda podem otimizar sua largura de banda ao usar o sistema Splashtop para garantir suas velocidades de conectividade.
Formas de Minimizar a Latência numa Ligação de Rede Mais Lenta
A equipe da Splashtop criou o produto sabendo que nem todos têm a velocidade de internet mais rápida possível, mas queriam tornar o software de acesso remoto acessível a todos. Uma maneira pela qual a Splashtop faz isso é criando diferentes opções de taxa de quadros, qualidade e velocidade.
Opções de taxa de quadros
A taxa de quadros é a velocidade com que o número de quadros é apresentado num segundo no ecrã. Quanto maior o número de quadros, mais rápido e mais responsivo é o ecrã. No entanto, uma taxa de quadros mais elevada também pode significar alguma latência, uma vez que taxas de quadros mais altas exigem mais largura de banda da rede. Splashtop oferece quatro opções diferentes em termos de taxa de quadros:
Ultra-Alto: 60 FPS
Alto: 30 FPS
Médio: 15 FPS
Baixo: 8 FPS
A ideia aqui é encontrar a taxa de quadros certa que se equilibre com a velocidade de ligação de rede que tens para alcançar o desempenho ideal.
Opções de Qualidade
A Splashtop oferece três opções diferentes em termos de qualidade de imagem para fornecer aos usuários a melhor experiência para suas necessidades. As opções de qualidade da Splashtop incluem:
Original: Esta é a configuração padrão e os utilizadores podem otimizar as suas definições para se ajustarem às suas necessidades.
Melhor qualidade: Esta configuração otimiza a configuração para fornecer aos indivíduos a melhor qualidade visualmente, mas pode não ser o mais responsivo possível.
Melhor velocidade: Esta definição otimiza as definições para fornecer aos indivíduos a velocidade mais rápida em termos de capacidade de resposta mas pode não ser tão nítida visualmente quanto possível.
Janela de Status de Desempenho
A Splashtop oferece aos usuários a capacidade de visualizar seu status de desempenho, como taxas de quadros, opções de renderização e configurações de aceleração de hardware em tempo real. Dessa forma, quando as pessoas encontrarem as configurações que acham ideais, podem salvar essas configurações e voltar a elas.
Porque �é que a latência é importante para utilizadores de acesso remoto
Para que o acesso remoto funcione conforme o esperado, os utilizadores precisam experimentar o mínimo de latência possível, tanto para a experiência do utilizador como por razões gerais de desempenho. O atraso é frustrante e difícil de trabalhar. Quando em VoIP ou chamadas de vídeo, o áudio dessincronizado pode causar falhas de comunicação e frustrações.
Este tipo de latência não é tolerável para setores que exigem qualidade de imagem precisa e conectividade rápida. Para os líderes do setor de mídia e entretenimento, muitos recorrem à Splashtop para suporte de acesso remoto.
“O alto desempenho da Splashtop permite-nos trabalhar sem stress. É como se estivéssemos sentados diante do computador no escritório”, diz Shinnosuke Suzuki, diretor executivo do departamento de sistemas de informação da khara, Inc, um estúdio de animação japonês.
Para setores com recursos intensos, como animação, desenvolvimento de jogos e edição de vídeo, a latência pode aumentar ou quebrar a produtividade. Os dispositivos locais precisam de atuar como o computador de origem para garantir a produtividade individual — sem ele, o trabalho torna-se mais difícil do que se estivessem apenas a funcionar pessoalmente.
“É difícil trabalhar remotamente por causa da natureza do nosso trabalho”, afirma Suzuki. “Uma vez que lidamos com vídeos antes de serem lançados, proibimos levar informações confidenciais para fora da empresa.”
O software de acesso remoto pode ajudar a manter um nível de segurança para as organizações de media e entretenimento, mantendo o material de origem num dispositivo presencial. Os trabalhadores podem chegar remotamente a partir de computadores pessoais, e todo o trabalho em curso pode permanecer dentro da organização. Sem esta funcionalidade, o potencial de fugas de informações e dados aumenta. Neste cenário, o acesso remoto é necessário para manter a segurança enquanto os funcionários trabalham remotamente.
Obtenha acesso remoto rápido com Splashtop Enterprise
Em meio a um mar de concorrentes e outras opções de acesso remoto, o Splashtop Enterprise oferece aos clientes uma interface de usuário simples com velocidades de conectividade rápidas para que o trabalho possa ser feito como se você estivesse trabalhando pessoalmente. Para indivíduos em setores que utilizam muitos recursos, como mídia e entretenimento, a Splashtop oferece aos usuários tempos de resposta rápidos com latência mínima para evitar atrasos e tornar o trabalho remoto o mais simples possível.
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