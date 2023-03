Planejamento e produção de vídeos remotos com a Splashtop

Depois de muitos meses à procura de uma forma de permitir um trabalho remoto seguro e produtivo, e experimentando muitas soluções diferentes, a khara, Inc. escolheu a Splashtop. Os membros da equipe usam a Splashtop para entrar no computador da empresa a partir de casa ou de outro local de trabalho e fazem tarefas habituais como edição de vídeo, criação de animações, design gráfico, sincronização de áudio e vídeo e muito mais. O seu departamento de sistemas de informação também usa a Splashtop para fornecer suporte remoto aos membros da equipe.

Shinnosuke Suzuki, diretor executivo do departamento de sistemas de informação da Khara, Inc. compartilha essa história.

O Desafio: Encontrar uma Solução de Alta Performance e Acesso Remoto Seguro com Gestão de Vários Usuários

Nos últimos anos, a khara, Inc.. tem tentado realizar um "novo estilo de trabalho" que dá aos criadores a flexibilidade de trabalhar a partir de qualquer lugar. O Sr. Suzuki disse: "Mesmo antes da pandemia, nós queríamos criar um ambiente seguro para o trabalho remoto. Estávamos pensando sobre como proceder, e se tornou necessário melhorar o ambiente remoto devido à pandemia".

No entanto, ao fazerem isso, eles enfrentaram problemas como manter a informação confidencial em segurança e manter a eficiência do trabalho. O Sr. Suzuki disse: "É difícil trabalhar remotamente por causa da natureza do nosso trabalho. Uma vez que lidamos com vídeos antes de serem lançados, proibimos que a informação confidencial seja retirada da empresa. Portanto, não era um ambiente onde pudéssemos trabalhar remotamente; tínhamos de vir para o escritório".

Outro desafio foi encontrar uma solução que permitisse o gerenciamento remoto de usuários em uma estrutura organizacional. As equipes costumam variar, dependendo do local da produção. Há muitos casos em que os funcionários participam de um projeto temporariamente e saem do mesmo quando ele é concluído. A empresa precisava gerenciar as contas de todos os membros da equipe para evitar vazamentos de informações durante o trabalho remoto.

Antes da COVID-19, a khara, Inc.. usava o VPN para algumas situações em que precisavam de acesso remoto. Contudo, quando surgiu a necessidade de acesso remoto em larga escala, eles reconheceram que o seu sistema não foi construído para o trabalho remoto. Eles não tinham a capacidade de emitir e usar uma conta de VPN para cada empregado, pois isso iria sobrecarregar a infra-estrutura central. Eles decidiram que precisavam de uma solução de acesso remoto para trabalhar a partir de casa. O Sr. Suzuki comentou mais tarde: "Há situações em que também precisamos do VPN, por isso estamos usando tanto o VPN como a Splashtop".

khara, Inc. Encontrou a Splashtop: Acesso Remoto de Alta Velocidade, Segurança Robusta, Sinal Único e Ótimos Recursos

Quando a khara, Inc. testou a Splashtop, encontraram a solução de acesso remoto que procuravam. Tinha todas as qualidades que eles procuravam:

Alto desempenho

A khara, Inc. achou a transferência de tela em alta velocidade durante as sessões remotas muito atrativa. "A alta performance da Splashtop nos permite trabalhar sem stress. É como se estivéssemos sentados no computador do escritório", disse o Sr. Suzuki.

Gerenciamento de usuários

Em um escritório convencional, era possível gerenciar contas e privilégios de acesso internamente, mas esse não era o caso, já que estávamos lidando com trabalho remoto. Com a pandemia, ir até o local de trabalho para remover as permissões de acesso seria algo muito demorado. Os recursos de gerenciamento da Splashtop permitiram que a equipe pudesse gerenciar as contas dos usuários e suas permissões de acesso de maneira totalmente remota.

Autenticação centralizada com a integração da autenticação única (SSO)

A khara, Inc. também decidiu integrar o seu fornecedor de identidade SSO para uma autenticação centralizada. O Sr. Suzuki disse: "É muito entediante e caro emitir uma conta e fazer um inventário de cada conta cada vez que uma ferramenta é introduzida. Ao unificar a autenticação, estamos reduzindo os custos operacionais do sistema. A Splashtop era compatível com o sistema de autenticação SAML que nós usamos, e adoramos isso"!

Fornecimento de suporte remoto

O departamento de sistemas de informação também usa a Splashtop para dar suporte remotamente aos membros da equipe quando estes enfrentam problemas técnicos. O técnico entra no computador depois de obter a permissão da equipe. Eles também fornecem suporte via chat. O Sr. Suzuki disse: "Desde que a Splashtop foi introduzido em todos os departamentos, tornou-se possível resolver problemas em tempo real por controle remoto, mesmo que eles não estejam em frente ao computador".

Facilidade de uso e implementação

A equipe foi capaz de implantar facilmente o Splashtop em todos os computadores usando a funcionalidade de implantação em massa. Quando perguntado como o pessoal estava se adaptando à utilização do Splashtop, o Sr. Suzuki comentou: "A maioria deles estão agora habituados ao novo processo, e a Splashtop está ganhando popularidade".

Futuro do Trabalho Remoto para a khara, Inc.

Quando perguntado sobre o futuro do 5G e as suas aplicações práticas da perspectiva de uma produtora de vídeo, o Sr. Suzuki disse: "As produtoras de vídeo precisam transferir grandes quantidades de dados com baixa latência. Acho incrivelmente atraente poder fazer isso usando tecnologia 5G. Ao fazer isso, espero um ambiente seja criado onde possamos fazer coisas boas onde quer que estejamos".

Com a Splashtop, a khara, Inc. foi capaz de introduzir o trabalho remoto e oferecer uma resposta a várias preferências de trabalho dos membros da sua equipe. No entanto, eles não querem trabalhar de maneira totalmente remota.

O Sr. Suzuki explicou: "Desde que as pessoas possam se concentrar e entregar trabalho de qualidade, não importa de onde o façam. Gostaríamos de oferecer um ambiente de trabalho remoto como opção, para que os criadores possam escolher um método que funcione para eles.

"No entanto, também sinto que é mais fácil para os criadores se juntarem no mesmo espaço e colocarem a sua energia colaborativa em um projeto. Às vezes boas ideias vêm da comunicação cara-a-cara e de conversas casuais. Um ambiente de trabalho híbrido é o futuro. Mesmo depois da COVID-19, continuaremos a usar a Splashtop para fornecer aos membros da equipe uma opção de trabalho a partir de casa".

