Splashtop: a virada de jogo para produção remota

Nos últimos anos, o mundo da produção viu uma mudança sísmica, impulsionado não só pelos avanços tecnológicos mas também pela mudança das dinâmicas de trabalho. À medida que as indústrias se adaptam a desafios imprevistos, a flexibilidade e a eficiência dos recursos nos processos de produção e pós-produção tornaram-se primordiais.

Entrar na era da produção remota— um modelo que os profissionais de produção em todo o mundo estão a adotar rapidamente. Neste novo modelo de trabalho remoto, aceder a estações de trabalho de alto desempenho remotamente para utilizar aplicações de ponta não é apenas um luxo; é uma necessidade.

Este blog explora como a Splashtop emergiu como a solução de acesso remoto ideal para este cenário em evolução, oferecendo uma plataforma que garante produtividade, segurança e acesso contínuo, não importa onde você esteja.

A Mudança para a Produção Remota

Historicamente, os fluxos de trabalho de produção e pós-produção estavam firmemente enraizados nos estúdios de tijolo e argamassa. As equipas iriam congregar em instalações especializadas equipadas com estações de trabalho de alto desempenho e equipamento de última geração. No entanto, o panorama da produção transformou-se, impulsionado por uma combinação de inovações tecnológicas, colaborações globais e eventos globais inesperados.

A recente pandemia mundial catalisou as grandes mudanças na forma como trabalhamos, obrigando muitas indústrias, incluindo a produção, a reavaliar os seus métodos operacionais tradicionais. As normas de distanciamento social e os confinamentos tornaram imperativo para os profissionais encontrarem formas de continuar o seu trabalho a partir de locais remotos.

Outro fator que contribui para essa mudança é que os profissionais dos dias modernos valorizam a flexibilidade. A capacidade de trabalhar a partir de um local escolhido, seja a casa, um café ou enquanto viaja, provou melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e, em muitos casos, a produtividade. Um modelo que apoia essa flexibilidade sem comprometer a qualidade do trabalho é ganha-ganha.

Splashtop para pós-produção e produção remota

A Splashtop permite acesso contínuo a desktops remotos de qualquer lugar. Com o acesso remoto de alta definição, os profissionais podem interagir com as suas ferramentas de produção como se as usassem pessoalmente. Não há desfasamento ou compromisso na qualidade, garantindo operações suaves.

Seja acessando software de edição de vídeo, plataformas de edição de som ou software CGI, a Splashtop oferece conexões remotas perfeitas, permitindo que os profissionais trabalhem sem obstáculos em qualquer dispositivo.

Por que a Splashtop é a escolha ideal para profissionais de produção

Numa indústria em que a precisão e a eficiência são primordiais, os profissionais de produção de ferramentas usam para apoiar o seu fluxo de trabalho podem fazer ou quebrar um projeto. Veja por que a Splashtop surge como a escolha ideal para profissionais de produção e pós-produção remota nas indústrias de cinema, televisão e produção comercial:

Precisão de cores reais com modo de cores 4:4:4 : Em um mundo onde a gradação de cores pode afetar drasticamente o clima e o tom de uma produção inteira, o modo de cores 4:4:4 da Splashtop garante que os profissionais experimentem precisão de cores reais. Esta funcionalidade é crucial para tarefas de edição e pós-produção de vídeo de alta qualidade.

Configurações de Áudio Ultra-Alta Fidelidade : Os elementos de áudio podem definir o ambiente e a emoção de uma cena. A Splashtop garante qualidade de áudio ideal durante sessões de edição remota, permitindo que designers de som e editores ajustem seu trabalho com perfeição.

Suporte para vários monitores : Para aqueles acostumados com configurações de vários monitores, a Splashtop garante que eles possam visualizar e trabalhar em todos os monitores. Esse recurso também permite que cada monitor remoto seja distribuído em Windows separadas, facilitando uma configuração ideal do espaço de trabalho.

Redirecionamento de dispositivo USB, caneta remota e suporte para tablet de desenho: Para profissionais que dependem de ferramentas de precisão, como canetas e tablets de desenho, o suporte exclusivo da Splashtop garante uma experiência de trabalho natural e produtiva, refletindo a sensação de trabalho direto e prático. Splashtop também suporta redirecionamento de dispositivo USB.

Transferência robusta de arquivos : seja transferindo imagens brutas ou edições finalizadas, o recurso de transferência de arquivos da Splashtop garante que os profissionais possam mover arquivos facilmente entre computadores, mesmo sem iniciar uma sessão remota.

Microfone Passthrough : Uma comunicação clara é vital durante as sessões colaborativas. O recurso Microphone Passthrough da Splashtop garante que as equipes possam se comunicar com clareza, capturando e transmitindo ideias de maneira eficaz.

Segurança sem paralelo : Num setor em que a propriedade intelectual é inestimável, a segurança não pode ser comprometida. A Splashtop oferece medidas de segurança robustas, desde criptografia AES de 256 bits até verificação em duas etapas e autenticação de dispositivo, garantindo que os ativos permaneçam protegidos o tempo todo.

Custo-Eficácia: Reduzir os gastos gerais enquanto mantém, ou mesmo melhora, a qualidade do trabalho é uma vitória para qualquer profissional. O software de acesso remoto de alto desempenho da Splashtop elimina a necessidade de infraestrutura cara sem comprometer a qualidade da produção. Essa abordagem resulta em economias de custos significativas, tornando a Splashtop não apenas uma ótima opção operacional, mas também financeiramente prudente.

Soluções Splashtop para produção remota

Vamos mergulhar em duas ofertas especializadas da Splashtop que atendem a esse cenário em evolução:

Business Access Performance: Projetada especialmente para profissionais criativos e usuários avançados, esta solução promete uma experiência de desktop remoto definitiva e de alto desempenho. Esta solução oferece todos os recursos listados acima e é ideal para indivíduos e pequenas equipas.

Splashtop Enterprise: Para empresas que priorizam segurança e capacidade de gerenciamento adicionais, a solução Enterprise oferece uma experiência abrangente de acesso remoto com todos os recursos do Splashtop Business Access Performance, além de integração de login único (SSO), permissões granulares, acesso agendado e licenças técnicas para equipar sua equipe de suporte de TI com as ferramentas necessárias para ajudar outras pessoas e gerenciar endpoints.

Depoimentos: Os benefícios comprovados da Splashtop

Não importa quantos recursos um produto possui, a sua verdadeira eficácia é melhor representada pelo feedback dos que o utilizam. A Splashtop, que atende vários profissionais, desde criativos individuais até estúdios de grande porte, recebe elogios por sua versatilidade, eficiência e impacto. Vamos ouvir alguns clientes satisfeitos:

Diretor de Alianças e Parcerias Empresariais, Wacom:"Os artistas que usam dispositivos Wacom em fluxos de trabalho de pós-produção podem usar a Splashtop para trabalhar de forma contínua e produtiva enquanto estão fora do escritório – uma grande vantagem para o local de trabalho remoto de hoje."

Chefe de relações com parceiros, Adobe Video:"Agora os criativos podem ultrapassar os limites da criatividade e da colaboração enquanto realizam tarefas como edição de vídeo e sincronização AV, ao mesmo tempo que acessam armazenamento compartilhado e outros hardwares necessários remotamente (com Splashtop)."

Diretor de Tecnologia, Boxel Studio:"Quero enfatizar: a Splashtop é muito segura! Estamos trabalhando com um conteúdo intangível, digital e valioso que eventualmente será distribuído em cinemas, transmissão tradicional, cabo ou OTT (over- the-top) de serviços de mídia como o Netflix. Se esse conteúdo for divulgado antes de seu lançamento comercial real, teremos um enorme problema.

Esses depoimentos refletem um tema recorrente: a capacidade da Splashtop de fornecer um ambiente de trabalho remoto contínuo, seguro e eficiente.

Experimente o Splashtop agora!

O aumento da produção remota anuncia uma nova era na pós-produção e no cinema. As nossas ferramentas devem evoluir à medida que o cenário do trabalho muda para atender às novas exigências. A Splashtop surge como pioneira, entendendo os desafios únicos dos profissionais e oferecendo soluções personalizadas que aumentam a produtividade, garantem a segurança e priorizam a experiência do usuário.

Com um conjunto de recursos especialmente projetados para quem precisa de ferramentas remotas de alto desempenho e inúmeros depoimentos confirmando sua eficácia, a Splashtop é mais do que apenas uma ferramenta de acesso remoto: é uma virada de jogo para profissionais de produção em todos os lugares.

