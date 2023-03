Desktop remoto para Ubuntu - Como configurar, controlar e acessar

Você deseja acessar um computador Ubuntu Linux remotamente usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android? Experimente o software de desktop remoto da Splashtop gratuitamente.

Acessar computadores remotamente, esteja você trabalhando em casa ou no trânsito, é mais importante do que nunca. O software de desktop remoto do Ubuntu era muito complicado, possuía muitas ferramentas de desktop remoto que não suportavam o Linux.

No entanto, e se você pudesse acessar e controlar todas as suas máquinas Ubuntu remotamente de forma rápida e fácil de praticamente qualquer lugar e com qualquer dispositivo? A boa notícia é que você pode, com o Splashtop Business Access.

A Splashtop, oficialmente, suporta conexões de desktop remoto com computadores Linux que rodam Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04.

Como configurar o desktop remoto da Ubuntu com a Splashtop remotamente:

Inicie a sua versão de testes gratuita do Splashtop Business Access (não é necessário usar seu cartão de crédito nem assinar nenhum tipo de compromisso). Instale o Linux Streamer nos computadores Ubuntu que você deseja usar remotamente. Instale o aplicativo Splashtop Business nos computadores, tablets e dispositivos móveis que você vai usar para se conectar remotamente, incluindo dispositivos Windows, Mac, iOS e Android. Agora você está pronto! Abra a aplicação Splashtop Business no seu dispositivo, clique no computador que quer acessar e depois aproveite as conexões rápidas de desktop remoto ao seu sistema Ubuntu.

Uma vez conectado, você pode controlar seu sistema Ubuntu e realizar qualquer tarefa como se você estivesse sentado bem na frente desse computador. Ele funciona com praticamente qualquer dispositivo e de qualquer lugar com acesso à internet. Acesse qualquer arquivo ou aplicativo enquanto estiver nessa sessão remota.

O desktop remoto do Splashtop para Linux suporta atualmente o Ubuntu Desktop 16.04, 18.04 e 20.04 e outras plataformas Linux, como CentOS 7 e 8, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1, e Fedora 29-31, e Raspberry Pi 2 ou mais recente.

O desktop remoto da Splashtop para Ubuntu é confiável, fácil de configurar, altamente seguro e oferece conexões HD rápidas. Comece a sua versão de testes gratuita hoje mesmo para começar.

Teste gratuito

O desktop remoto para Linux também está disponível no SOS Splashtop (para TI e help desk) e Splashtop Remote Support (para MSPs).