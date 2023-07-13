Splashtop para Animação Remota
Acesso remoto perfeito para ferramentas de animação de alta definição sem praticamente nenhuma latência
Capacite seu fluxo de trabalho de animação com Splashtop
Experimente o Alto Desempenho
Com a Splashtop, você desfrutará de acesso remoto contínuo e de alta definição às suas ferramentas de animação, não importa onde você esteja. Isso te dá poder a criar, renderizar e concluir a pós-produção com o mesmo desempenho de vídeo e áudio de alta qualidade que terias na tua estação de trabalho.
Prioriza a Segurança
A Splashtop leva a sério a segurança de seus dados de animação. Oferecemos recursos de segurança robustos, incluindo criptografia AES de 256 bits, verificação em duas etapas e autenticação de dispositivos, para garantir que os teus projetos e ativos criativos estão sempre protegidos.
Usufrua de um Suporte Excepcional ao Cliente
Ao escolher a Splashtop, você não está apenas obtendo um serviço; você está ganhando uma parceira. A nossa equipa dedicada de apoio ao cliente está sempre pronta para te ajudar, garantindo que a tua experiência de acesso remoto seja o mais suave e produtiva possível.
Beneficie da facilidade de utilização
A interface intuitiva da Splashtop garante que o acesso remoto às suas ferramentas de animação seja o mais simples possível. Com funcionalidades como partilha de ecrã e ferramentas de comunicação claras, colaborar com a tua equipa e interagir com os clientes é fácil, independentemente da localização.
Por que escolher a Splashtop para animação?
Para uma indústria que prospera com criatividade, precisão e entrega visual de alta qualidade, a Splashtop é a solução ideal para muitos profissionais de animação. Com a Splashtop, acesse com segurança suas ferramentas de animação e colabore com sua equipe de qualquer lugar, garantindo que seu processo criativo nunca seja interrompido.
Encontra a Solução Certa para Ti
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Business Access Performance
A melhor solução de acesso remoto para profissionais de animação, o Splashtop Business Access Performance oferece o modo de cores 4:4:4 para renderização de cores precisa, áudio de alta fidelidade para efeitos sonoros perfeitos e amplo suporte periférico para caneta remota e tablets de desenho, perfeito para criações de animação detalhadas .
Enterprise
Ideal para grandes estúdios de animação, o Splashtop Enterprise fornece logon único para acesso sem esforço, permissões granulares para acesso controlado, acesso agendado para fluxos de trabalho de transmissão simplificados, acesso autônomo Android/IoT para gerenciamento remoto de equipamentos e plataforma consolidada que cobre trabalho remoto, gerenciamento de TI , e suporte.
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Visto que usamos frequentemente comprimidos gráficos, a alta sensibilidade à pressão é um requisito crucial para os nossos animadores. Essa é uma das muitas razões pelas quais escolhemos a Splashtop.
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
Dos Nossos Clientes Satisfeitos
Ficamos muito felizes com o desempenho da Splashtop. Se estamos a trabalhar num filme, é crucial ter monitores de cores precisos, com gradientes suaves e ruído mínimo tal como nos PCs da empresa. Também precisamos de ter uma latência mínima entre o vídeo e o áudio.
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio