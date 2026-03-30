O acesso remoto ajuda os funcionários a manterem-se produtivos a partir de qualquer lugar e dá às equipas de TI maior flexibilidade para suporte. Mas se não for seguro, também pode criar um ponto de entrada de alto valor para atacantes.
As passwords sozinhas não são suficientes para proteger o acesso remoto. Quando colaboradores híbridos, equipas de TI e fornecedores se conectam a sistemas de negócios fora do escritório, as organizações precisam de uma autenticação mais forte para manter contas e sessões remotas seguras.
A autenticação de dois fatores é uma forma eficaz de proteger o acesso remoto. Adiciona um segundo passo de verificação durante o login, assim uma senha roubada não é suficiente para aceder a uma sessão remota.
Com isso em mente, vamos explorar o que é a autenticação de dois fatores, por que é importante para o acesso remoto e como configurá-la de forma eficaz.
O que é a autenticação de dois fatores para acesso remoto?
A autenticação de dois fatores (2FA) é um processo de login que complementa uma senha ao requerer um elemento adicional, como um aviso de app de autenticação, um código único ou um token de hardware, para que um usuário possa fazer login. Isso garante que, mesmo que uma senha seja roubada, o ladrão não conseguirá acessar a conta do usuário sem a autenticação adicional.
Para acesso remoto, a autenticação de dois fatores (2FA) protege computadores remotos, aplicações, servidores e sessões de suporte. Como o acesso remoto permite aos utilizadores conectar-se de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, verificar utilizadores e proteger contas de palavras-passe comprometidas é de extrema importância.
A autenticação de dois fatores está sob a alçada da Autenticação Multifatorial (MFA). No entanto, para os propósitos deste artigo, vamos focar especificamente na 2FA.
Métodos comuns de 2FA para acesso remoto incluem:
Autenticação por notificações de aplicação
Códigos únicos de autenticação por aplicação
Códigos de verificação por SMS ou email, onde suportado
Chaves de segurança físicas ou tokens
Verificação biométrica ligada a um fluxo de autenticação confiável
Porque é que o Acesso Remoto precisa de Autenticação de Dois Fatores
O acesso remoto permite que os funcionários trabalhem de qualquer lugar, o que inclui conectar-se a sistemas sensíveis, arquivos internos, ferramentas de administração e dispositivos críticos para o negócio. Essas conexões devem permanecer seguras tanto para a conformidade de TI quanto para a continuidade do negócio. Sem uma boa segurança de conta, uma única senha comprometida pode ser devastadora.
Existem várias maneiras de atacantes roubarem senhas, incluindo phishing, reutilização de credenciais e ataques de força bruta. Sem uma camada secundária de segurança de acesso, basta um login roubado para que os atacantes consigam acesso a dados sensíveis e sistemas principais. A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança ao exigir que os utilizadores verifiquem as suas identidades ao fazer login.
Os benefícios do 2FA para acesso remoto incluem:
Risco reduzido de inícios de sessão não autorizados a partir de credenciais roubadas
Segurança melhorada para trabalhadores remotos, contratantes e administradores de TI
Proteção adicional para acesso remoto não supervisionado e contas privilegiadas
Suporte para requisitos de conformidade e auditoria em ambientes regulados
Maior confiança de que o acesso remoto é seguro o suficiente para uso empresarial
Antes de configurar o 2FA para Acesso Remoto
Antes de ativar a autenticação de dois fatores (2FA), ajuda planear cuidadosamente a sua implementação. Revisar quem precisa de acesso remoto, a que sistemas se conectam, como irão autenticar-se, e quais opções de recuperação estão disponíveis ajudará a reduzir a confusão e evitar falhas de segurança evitáveis.
Ao implementar a autenticação de dois fatores para acesso remoto, certifique-se de:
Identificar quem usa o acesso remoto e a que sistemas se conectam
Determine quais ferramentas de acesso remoto ou caminhos de acesso estão em uso
Decidir quais utilizadores ou grupos necessitam de usar 2FA
Escolher o método de segundo fator que deseja suportar
Garanta que os utilizadores estão inscritos no método de autenticação selecionado.
Preparar passos de acesso e recuperação de backup para evitar bloqueios
Teste com um pequeno grupo piloto
Treine os utilizadores e explique o que irá mudar e o que eles precisam fazer.
Como configurar a autenticação de dois fatores para acesso remoto
Quando configura a 2FA para o seu software de acesso remoto, deverá certificar-se de que está a aplicá-la corretamente em todas as contas e que o processo funciona sem problemas. Siga estes sete passos e conseguirá proteger o acesso remoto de forma eficiente com autenticação fiável:
Passo 1: Revise o seu Ambiente de Acesso Remoto
Antes de configurar a 2FA, deve entender os caminhos de acesso para os seus funcionários remotos e híbridos. Isto pode incluir o acesso remoto a computadores de escritório, suporte remoto para equipas de TI, acesso de fornecedores a servidores, entre outros. Os detalhes variarão de empresa para empresa e dependerão de se utiliza uma plataforma de acesso remoto, VPN, RDP ou serviço de acesso baseado na cloud.
Passo 2: Escolher Onde a 2FA Será Implementada
A autenticação de dois fatores pode ser imposta em diferentes camadas, dependendo do ambiente. Isso pode incluir a imposição na camada de identidade ou de Single Sign-On, dentro da plataforma de acesso remoto, na camada do gateway de desktop remoto ou broker, ou na camada de login do endpoint, mas qual camada funciona melhor para uma empresa dependerá da arquitetura de acesso, dos objetivos de experiência do usuário e dos requisitos de controle administrativo.
Passo 3: Selecionar o Método de Autenticação
Existem vários tipos de autenticação de dois fatores, incluindo notificações por aplicação, códigos únicos e chaves de hardware. É importante escolher um método que proporcione segurança e opções de recuperação, mas que ainda seja fácil para os funcionários usarem, para que possam conectar-se com o mínimo de inconveniente. Certifique-se de escolher um método que os seus funcionários adotem e utilizem consistentemente.
Passo 4: Inscrever Utilizadores e Dispositivos
A autenticação de dois fatores depende de os utilizadores registarem o seu método de segundo fator para verificar as suas identidades. Isto pode incluir o registo de uma aplicação de autenticação, verificação de um telefone ou outro dispositivo secundário, ou inscrição num token de hardware suportado. As organizações também devem atribuir políticas por grupo de utilizadores e manter opções de recuperação caso algo corra mal. Não se esqueça de que um registo incompleto pode levar a problemas na implementação e impedir os utilizadores de iniciar sessão de forma segura.
Passo 5: Ativar Políticas de 2FA para Acesso Remoto
Assim que os utilizadores estiverem inscritos, pode começar a aplicar a autenticação de dois fatores para o acesso remoto. Vai querer definir políticas para quando é necessário 2FA, se são permitidas opções de dispositivos confiáveis e se utilizadores privilegiados ou sistemas sensíveis devem seguir requisitos de acesso mais rigorosos.
Passo 6: Teste o Fluxo de Login de ponta a ponta
Testar é sempre importante; pode ativar a 2FA apenas para descobrir que acidentalmente bloqueou todos das suas contas. Quererá testar o fluxo de login, incluindo o login bem-sucedido, o que acontece durante tentativas de login falhadas, como a 2FA se comporta em novos dispositivos ou após um reset de palavra-passe, e recuperação e backup de contas. Estes testes devem verificar tanto a segurança como a usabilidade, incluindo se os utilizadores conseguem completar com sucesso o fluxo de login e se a recuperação e o acesso de backup funcionam como esperado.
Passo 7: Implementar Amplamente e Monitorizar
Depois de configurar as suas políticas de 2FA e de passar nos testes, pode expandi-las pela sua organização. No entanto, isso não significa que o trabalho esteja concluído; ainda é importante monitorizar a sua rede e ajustar as suas políticas. Certifique-se de observar tentativas de login falhadas, tentativas de acesso incomuns e bloqueios para identificar comportamentos suspeitos, e monitorize os tickets do serviço de apoio e a conclusão do registo dos utilizadores para identificar quaisquer problemas que devam ser resolvidos. Cibersegurança é um processo contínuo, portanto, monitorizar e refinar a sua segurança é essencial.
Maneiras Comuns de Organizações Configurarem 2FA para Acesso Remoto
Existem várias formas diferentes que as organizações podem configurar a autenticação de dois fatores, com base nas suas necessidades e preferências. Cada método tem os seus próprios benefícios, por isso, os responsáveis pela decisão devem considerar as suas opções e escolher o que melhor se adapta ao seu negócio.
Métodos comuns de 2FA incluem:
2FA através de uma plataforma de acesso remoto
Muitas soluções de acesso remoto permitem que os administradores ativem a autenticação de dois fatores diretamente na sua plataforma. Isso facilita a configuração e oferece controles de políticas centralizados, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de misturar e combinar múltiplos componentes de segurança para ativar o 2FA. As organizações devem ainda confirmar que a plataforma suporta os métodos de autenticação, políticas e fluxos de identidade que elas necessitam.
2FA Através de um Provedor de Identidade ou Plataforma SSO
Muitas organizações já utilizam Single Sign-On (SSO) ou outro fornecedor de identidade para reforçar a autenticação. Isto significa que já têm um autenticador em vigor que pode reforçar políticas de acesso consistentes através de aplicações e ferramentas remotas, para as quais os seus funcionários já estão registados e utilizam, e que pode ser utilizado com o seu software de acesso remoto. Esta abordagem é muitas vezes ideal para organizações que já gerem a autenticação centralmente através de SSO ou de um fornecedor de identidade.
2FA na camada de login do terminal
Alguns ambientes exigem verificação extra na fase de login do dispositivo, em vez de quando se inicia a solução de acesso remoto. Isto ajuda a fornecer uma camada adicional de segurança para o dispositivo remoto, além da conta do utilizador. Embora possa ajudar a proteger inícios de sessão locais e remotos, implementá-lo pode ser mais complexo, dependendo da sua solução.
Erros comuns a evitar ao ativar 2FA para acesso remoto
Embora a 2FA seja uma ferramenta de segurança poderosa para o acesso remoto, as organizações podem cometer alguns erros ao ativá-la. Esses erros, embora aparentemente menores, ainda podem ter consequências significativas para a cibersegurança, por isso é importante estar atento a eles.
Erros comuns na 2FA incluem:
Ativar a aplicação antes de os utilizadores estarem inscritos, o que pode bloquear o acesso dos utilizadores às suas contas.
Confiança em métodos de autenticação fracos ou inconvenientes pode proporcionar segurança mínima ou custar produtividade, pois frustram e atrasam os funcionários.
Não planejar opções de backup e recuperação, o que pode causar bloqueios e interrupções desnecessárias se os utilizadores perderem o acesso ao seu segundo fator.
Aplicar a mesma política a todas as contas sem planejar exceções.
Não testar os fluxos de trabalho de acesso remoto antes da implementação, levando as equipas a não verem erros ou problemas.
Ignorar fornecedores ou empreiteiros terceiros que também acedem aos sistemas remotamente.
Concluir a configuração mas falhar em monitorizar a atividade de login posteriormente.
O que Procurar numa Solução de Acesso Remoto Com 2FA Integrado
Assim, agora que sabemos como configurar o 2FA e que erros procurar, é altura de considerar o que procura. Nem todas as soluções de acesso remoto ou ferramentas de autenticação são iguais, por isso é importante considerar as suas necessidades e garantir que a ferramenta que encontrar as satisfaça.
Procure o seguinte numa solução de acesso remoto:
Configuração fácil do 2FA e gestão de políticas que permite personalização e flexibilidade.
Suporte para acesso remoto seguro sem complexidade adicional, para que os usuários possam conectar-se de forma confiável sem complicações.
Controlo centralizado de utilizadores e dispositivos para manter uma maior segurança.
Registo e visibilidade na atividade de acesso para identificar comportamentos suspeitos.
Desempenho forte e funcionalidades amigáveis para o utilizador, para que a segurança não crie atrito com a produtividade.
Compatibilidade com requisitos de segurança mais amplos, como SSO, controlos de acesso e prontidão para auditorias.
Como a Splashtop ajuda a garantir o acesso remoto seguro com 2FA
Para organizações que desejam acesso remoto seguro sem complexidade desnecessária, Splashtop oferece uma maneira prática de proteger sessões remotas enquanto mantém a experiência do utilizador simples. Splashtop Remote Access é projetado para acesso seguro e fiável a computadores de qualquer lugar, com recursos de segurança incluindo autenticação multifatorial como parte da sua abordagem de conexões seguras.
Para equipas com necessidades mais amplas de TI e segurança, o Splashtop Enterprise adiciona recursos avançados de segurança e gestão, como SSO/SAML, permissões granulares, registo de SIEM e lista de permissões de IP. Isso dá às organizações mais controlo sobre como o acesso remoto é gerido entre utilizadores, dispositivos e ambientes.
Isto torna o Splashtop uma boa escolha para empresas que querem melhorar a segurança do acesso remoto sem encaixar um conjunto de desktop remoto legado mais complexo. Ao invés de tratar o 2FA como um complemento separado, as equipas podem usar o Splashtop para fornecer acesso remoto seguro com controlos centralizados e uma experiência de implementação mais fluida.
O Acesso Remoto Seguro começa com uma Autenticação Forte
O acesso remoto deve ser sempre acompanhado por autenticação forte, e a autenticação de dois fatores é uma das formas mais eficazes de reduzir o risco de acesso não autorizado. Uma palavra-passe roubada não deve ser suficiente para abrir a porta a uma sessão remota.
Para implementar 2FA de forma eficaz, as organizações devem rever seu ambiente de acesso remoto, escolher o ponto de imposição correto, inscrever usuários adequadamente, testar o fluxo de login e recuperação, e monitorar problemas após a implementação. O objetivo não é apenas ativar o 2FA, mas implementá-lo de uma forma que seja segura, utilizável e gerenciável.
O acesso remoto seguro não precisa ser excessivamente complexo. Com a abordagem e a plataforma certas, as organizações podem apoiar o acesso de trabalho a partir de qualquer lugar, mantendo um controlo mais rigoroso sobre quem pode conectar-se e como.
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