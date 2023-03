Vídeo: Usando o desktop remoto para usar o Software de Edição de Vídeos

Você precisa editar um vídeo, mas não tem acesso ao computador com o seu software de edição de vídeo preferido?

Splashtop é a solução de acesso remoto certa para você.

Remote Desktop for Video Editing Software

Não importa se você está em home office ou se está viajando, o Splashtop Business Access permite que você acesse e assuma o controle de um computador remoto usando seu dispositivo pessoal, para que você possa utilizar remotamente qualquer software de edição de vídeo (como Premier, Final Cut Pro ou iMovie).

Use a Splashtop para acessar facilmente o seu editor de vídeos iniciando uma sessão de desktop remoto da Splashtop no computador remoto usando seu notebook, tablet ou smartphone. O Splashtop Business Access permite que você use seu editor de vídeos e acesse seus arquivos a qualquer momento, de qualquer lugar, estejam eles no seu escritório ou em outra estação de trabalho. Depois de acessar o computador remoto usando seu dispositivo pessoal, você poderá ver a tela do computador remoto, interagir com ele e usar o editor de vídeo em tempo real como se estivesse sentado na frente desse computador.

Comece agora

O Splashtop Business Access garante que seu software de edição de vídeo sempre esteja a seu alcance. Use perfeitamente o seu editor de vídeo e produza projetos de alta qualidade com facilidade de qualquer lugar do mundo. Depois de conectar o seu computador a um computador remoto, você poderá abrir o editor de vídeo e trabalhar com muita eficiência com alta definição, conexões remotas rápidas e qualidade de streaming 4K da Splashtop.

Além de poder visualizar a tela remota em tempo real e interagir com ela, a Splashtop também transmite o som do seu computador remoto para o seu dispositivo local (até mesmo no caso de um Mac remoto). A velocidade excepcional da Splashtop garante que seu áudio e vídeo serão sincronizados com precisão à medida que você edita. Uma das razões pelas quais os clientes de edição de vídeo adoram a Splashtop é porque eles são capazes de fazer a sincronização labial durante sua edição remota.

Com acesso a todas as ferramentas, transições e arquivos, você pode realizar o processo de edição com a mesma facilidade e qualidade de sempre, vai ser como se você estivesse sentado em frente ao seu computador remoto. A Splashtop também oferece outras ferramentas para te ajudar a ser mais produtivo trabalhando remotamente, como a transferência de arquivos e o suporte a vários monitores.

Acesse qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Veja com seus próprios olhos como a Splashtop é rápida e simples iniciando a sua versão de testes gratuita hoje mesmo!