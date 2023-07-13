Acesso Remoto para Desenvolvedores de Jogos: Supercarregue o teu Processo

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A video game developer working remotely thanks to Splashtop

Acesso Remoto para Desenvolvedores de Jogos: Turbine o teu Processo

A Splashtop capacita os desenvolvedores de jogos com acesso remoto às suas estações de trabalho a partir de qualquer dispositivo, permitindo criatividade e produtividade em qualquer lugar.

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A solução perfeita para o desenvolvimento remoto de jogos

  • Suporte multiplataforma

    Desenvolva jogos em suas estações de trabalho do Windows, Mac ou Linux remotas de qualquer computador ou dispositivo móvel. 

  • Transmissão de alto desempenho

    Usufrua de fluxos de alta definição e baixa latência com sincronização AV superior para criação em tempo real de gráficos e animações. 

  • & Conformidade com segurança

    Proteja os teus conteúdos e dados de jogos com encriptação padrão da indústria e autenticação baseada em vários fatores.

  • Suporte 24/7

    Suporte ao cliente dedicado disponível 24 horas para garantir um desenvolvimento ininterrupto. 

Encontra a Solução Certa para Ti

Recomendado

Desempenho do Acesso Remoto Splashtop

O Splashtop Remote Access Performance é a solução perfeita para os criadores de jogos, oferecendo o modo de cor 4:4:4 para imagens precisas, áudio de alta fidelidade para um som envolvente e suporte periférico versátil, incluindo stylus remotos, ratos 3D, game pads e passagem de microfone.

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Para Equipes Grandes

Enterprise

O Splashtop Enterprise é ideal para equipes maiores de desenvolvimento de jogos que precisam de mais segurança e recursos avançados. Integre a autenticação única (SSO) para facilitar o acesso, controle as permissões de acesso granular, agende o acesso para organizar fluxos de trabalho, obtenha acesso autônomo Android/IoT e obtenha uma plataforma consolidada para acesso remoto, gerenciamento de TI e suporte. 

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Two video game developers working remotely by leveraging Splashtop

Impulsiona a colaboração para um trabalho mais eficiente

Colabore sem esforço com a tua equipa, clientes ou testadores de jogos, não importa onde estejam. Partilhe ecrãs, conduza demonstrações e receba comentários em tempo real para iterar e melhorar mais rápido.

Características Que Desenvolvedores de Jogo Amam

Suporte a vários monitores

Veja mais e trabalhe em todos os seus monitores! Selecione qual tela remota visualizar e ver todos os monitores em 1 janela. Com o multi-to-multi (suportado no Splashtop Remote Access Pro), podes espalhar cada monitor remoto numa janela separada para organizar a tua configuração local.

Três utilizadores no mesmo computador

Três utilizadores distintos (com a mesma conta) poderão ligar-se ao computador remoto desejado como normalmente fariam a partir da aplicação Splashtop. A partir daí, os utilizadores poderão ver o ecrã do computador remoto em tempo real e controlá-lo como se estivessem sentados à sua frente.

Tablet de Desenho e Caneta Remotos

Usa a tua caneta no teu dispositivo local para controlar o teu computador remoto em tempo real. 

Gravação de Sessão

Captura as tuas sessões remotas para fins de análise, demonstração ou documentação.

Início em LAN

Ligue remotamente a tua estação de trabalho quando necessário, poupando energia e recursos.

Transferência Robusta de Ficheiros

Transfira ficheiros facilmente entre computadores. Podes transferir arquivos sem iniciar uma sessão remota, e podes arrastar e soltar ou trabalhar na janela de transferência de arquivos mover arquivos entre os teus computadores locais e remotos durante uma sessão.

Comece a Usar Hoje

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