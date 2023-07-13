Acesso Remoto para Desenvolvedores de Jogos: Supercarregue o teu Processo

Acesso Remoto para Desenvolvedores de Jogos: Turbine o teu Processo
A Splashtop capacita os desenvolvedores de jogos com acesso remoto às suas estações de trabalho a partir de qualquer dispositivo, permitindo criatividade e produtividade em qualquer lugar.
A solução perfeita para o desenvolvimento remoto de jogos
Suporte multiplataforma
Desenvolva jogos em suas estações de trabalho do Windows, Mac ou Linux remotas de qualquer computador ou dispositivo móvel.
Transmissão de alto desempenho
Usufrua de fluxos de alta definição e baixa latência com sincronização AV superior para criação em tempo real de gráficos e animações.
& Conformidade com segurança
Proteja os teus conteúdos e dados de jogos com encriptação padrão da indústria e autenticação baseada em vários fatores.
Suporte 24/7
Suporte ao cliente dedicado disponível 24 horas para garantir um desenvolvimento ininterrupto.
Encontra a Solução Certa para Ti
Recomendado
Desempenho do Acesso Remoto Splashtop
O Splashtop Remote Access Performance é a solução perfeita para os criadores de jogos, oferecendo o modo de cor 4:4:4 para imagens precisas, áudio de alta fidelidade para um som envolvente e suporte periférico versátil, incluindo stylus remotos, ratos 3D, game pads e passagem de microfone.
Para Equipes Grandes
Enterprise
O Splashtop Enterprise é ideal para equipes maiores de desenvolvimento de jogos que precisam de mais segurança e recursos avançados. Integre a autenticação única (SSO) para facilitar o acesso, controle as permissões de acesso granular, agende o acesso para organizar fluxos de trabalho, obtenha acesso autônomo Android/IoT e obtenha uma plataforma consolidada para acesso remoto, gerenciamento de TI e suporte.
Impulsiona a colaboração para um trabalho mais eficiente
Colabore sem esforço com a tua equipa, clientes ou testadores de jogos, não importa onde estejam. Partilhe ecrãs, conduza demonstrações e receba comentários em tempo real para iterar e melhorar mais rápido.
Características Que Desenvolvedores de Jogo Amam
Suporte a vários monitores
Veja mais e trabalhe em todos os seus monitores! Selecione qual tela remota visualizar e ver todos os monitores em 1 janela. Com o multi-to-multi (suportado no Splashtop Remote Access Pro), podes espalhar cada monitor remoto numa janela separada para organizar a tua configuração local.
Três utilizadores no mesmo computador
Três utilizadores distintos (com a mesma conta) poderão ligar-se ao computador remoto desejado como normalmente fariam a partir da aplicação Splashtop. A partir daí, os utilizadores poderão ver o ecrã do computador remoto em tempo real e controlá-lo como se estivessem sentados à sua frente.
Tablet de Desenho e Caneta Remotos
Usa a tua caneta no teu dispositivo local para controlar o teu computador remoto em tempo real.
Gravação de Sessão
Captura as tuas sessões remotas para fins de análise, demonstração ou documentação.
Início em LAN
Ligue remotamente a tua estação de trabalho quando necessário, poupando energia e recursos.
Transferência Robusta de Ficheiros
Transfira ficheiros facilmente entre computadores. Podes transferir arquivos sem iniciar uma sessão remota, e podes arrastar e soltar ou trabalhar na janela de transferência de arquivos mover arquivos entre os teus computadores locais e remotos durante uma sessão.