How Remote Access Supports Always On Entertainment Businesses

A forma como consumimos e vemos os media mudou rapidamente. Os indivíduos estão a começar a deixar de ser espectadores passivos para se tornarem eles próprios criadores. Os serviços de redes sociais como o YouTube e o TikTok estão a levar os espectadores diretamente a um criador. Da mesma forma, os serviços de streaming exigem mais conteúdo de alta qualidade das equipas de pós-produção.
Como podem os criadores dentro do espaço de entretenimento “sempre ligado” criar processos mais sustentáveis enquanto acompanha a procura dos espectadores? É possível que estas pessoas criem um estilo de vida mais flexível com qualidade consistente? Entre no software de acesso remoto.
Porque é que os criativos digitais no entretenimento devem considerar o acesso remoto
O software de acesso remoto não é apenas para nómadas digitais ou profissionais de tecnologia — trabalhar remotamente pode beneficiar qualquer pessoa que trabalhe num computador. Para as pessoas que estão a criar conteúdo, o software de acesso remoto pode ajudá-las a aceder a um dispositivo específico a qualquer hora. Usar o software de acesso remoto certo pode ajudar a fornecer mais flexibilidade, melhorar os processos de segurança digital e aumentar a eficiência. É assim que funciona.
Forneça mais Flexibilidade aos Criadores
As exigências de criação de conteúdo podem surgir a qualquer hora do dia, e isso significa exigir mais flexibilidade com os teus dispositivos para responder adequadamente. Artistas, criadores de conteúdo e equipas de pós-produção muitas vezes precisam de dispositivos que consomem muitos recursos para concluir o seu trabalho diário, para situações em que não conseguem responder, isso pode ser um grande obstáculo.
O software de desktop remoto fornece aos funcionários a capacidade de aceder aos seus computadores de alto desempenho a partir dos seus próprios dispositivos pessoais. Isso elimina a necessidade de estar pessoalmente para usar um dispositivo ou software específico. Em vez disso, os funcionários podem usar um dispositivo pessoal para fazer o trabalho remotamente e conduzir o trabalho normalmente, como se fariam pessoalmente.
Fique na Chamada
Algumas equipas criativas devem lidar com processos de produção ao vivo. Pense em criadores como locutores de notícias ou jornalistas, remote desktop for broadcasting pode ajudar a fornecer acesso a estações de trabalho de alta potência exatamente quando necessário. Editores e produtores podem editar rapidamente as filmagens ou gerir histórias de transmissão em movimento assim que uma história surgir.
O software de acesso remoto também pode ajudar a transferir ficheiros maiores entre um dispositivo remoto e um dispositivo local rapidamente. Isto pode agilizar os processos de partilha de ficheiros para que os produtores possam partilhar ficheiros brutos com atrasos ou interrupções mínimos.
Criar Processos Remotos Seguros
Se a tua equipa é responsável por editar o último blockbuster, manter o projeto em segredo é de alta prioridade. Embora a maioria dos estúdios exija processos seguros, as equipas de pós-produção que trabalham com grandes estúdios estão numa posição única — se um projeto vazar, pode afetar diretamente o lucro e o prazo final do projeto.
É imperativo que os estúdios desenvolvam as práticas de segurança certas e garantam que a produção permaneça segura, especialmente durante o processo de pós-produção. Com muitas partes móveis e membros da equipa, uma política de cibersegurança que utiliza software de acesso remoto seguro pode ajudar a minimizar fugas de dados.
Quando os membros da equipa utilizam software de acesso remoto, os membros da equipa podem iniciar sessão no seu espaço de trabalho principal através de um dispositivo remoto, onde ficam todos os seus ficheiros. Recursos de segurança adicionais, como autenticação de dois fatores, verificação de dispositivo e conexões criptografadas garantem que o conteúdo permaneça protegido. Proteções adicionais, tais como ferramentas de gestão de utilizadores, certificam-se de que o conteúdo só está disponível na base da necessidade de saber.
Se empregardes principalmente empreiteiros externos ou parceiros terceirizados para trabalhos de pós-produção, podes fornecer-lhes acesso a um dispositivo específico em que possam aceder remotamente para que todo o seu trabalho seja guardado localmente naquele computador. As fugas de informação ocorrem frequentemente quando os funcionários guardam acidentalmente um ficheiro no seu dispositivo local, não seguro ou noutro local não autorizado. Este processo ajuda a minimizar esses erros e fornece um local seguro para os ficheiros viverem.
Como a Splashtop ajuda a apoiar criadores “Always On”
Uma ferramenta de acesso remoto como a Splashtop pode ajudar os criativos a permanecerem produtivos e em seu fluxo de trabalho, independentemente de onde ou quando estiverem trabalhando. Aqui estão alguns exemplos de como a Splashtop ajuda os profissionais da indústria do entretenimento a otimizar seu fluxo de trabalho.
Splashtop ajuda a imitar estações de trabalho no escritório
Indivíduos que gerem conteúdo e produção sempre ativos tendem a ter estações de trabalho específicas para maximizar a sua produtividade. Isto significa que os criadores têm equipamentos de alto desempenho que ajudam a tornar o seu trabalho mais fácil, mas esse equipamento nem sempre é acessível em qualquer lugar. A Splashtop ajuda a fornecer acesso remoto a esses dispositivos que consomem muitos recursos sem sacrificar o desempenho.
A tua estação de trabalho ganhará vida durante uma sessão de acesso remoto graças a funcionalidades como o modo a cores 4:4:4, áudio de alta fidelidade e streaming 4K até 60fps (e streaming iMac Pro Retina 5K). A Splashtop garante que você possa trabalhar como se estivesse no escritório enquanto estiver em trânsito, para que você possa ser mais produtivo e entregar seu melhor trabalho.
Recursos como conexões com vários monitores permitem que os funcionários imitem a configuração da estação de trabalho de vários monitores enquanto trabalham remotamente a partir de um monitor local com vários monitores. A Splashtop pode suportar vários monitores, fornecendo a capacidade de:
Ver um monitor remoto de cada vez e alternar entre os vários ecrãs
Ver vários monitores num ecrã dentro de uma janela
Ver vários monitores em vários ecrãs locais.
Os criadores podem aceder às suas estações de trabalho personalizadas a partir de um computador remoto que pode não ter as mesmas capacidades que a sua estação de trabalho. Independentemente disso, a Splashtop oferece a capacidade de usar esse dispositivo remoto como controle remoto para estações de trabalho de maior potência. Isto concede mais flexibilidade e criatividade para fazer o seu trabalho a partir de qualquer lugar, sem ter de sacrificar as suas estações de trabalho.
Utilizar Dispositivos USB Externos Remotamente
Para trabalhos mais complexos como animação ou modelagem 3D, às vezes usar apenas um rato não é suficiente. Splashtop fornece redirecionamento de dispositivo USB, o que significa que usuários remotos ainda podem conectar um dispositivo em seu computador local para controlar um endpoint remoto. Isto significa que os funcionários ainda podem usar dispositivos USB como tablets Wacom, microfones e webcams a partir do seu dispositivo remoto.
O redirecionamento de USB também ajuda os funcionários se um utilizador tiver um software específico numa unidade flash USB ou num ficheiro dedicado. Os funcionários podem ligar a unidade ao computador local e os ficheiros podem ser acedidos pelo ponto final remoto.
Estabelecer hábitos remotos seguros
A redireção de dispositivos USB também pode ajudar a sua equipa a desenvolver hábitos mais seguros quando trabalha remotamente. Ferramentas de acesso USB como Yubikey ajudam a fornecer uma camada extra de segurança ao seu posto de trabalho presencial. Um funcionário pode ligar-se remotamente através do Splashtop e depois inserir o seu Yubikey no seu computador local para ainda aceder ao seu ambiente de trabalho remoto. Isto proporciona uma camada extra de segurança além do acesso remoto encriptado. Isto garante que apenas as pessoas certas estão a aceder aos dispositivos, mesmo remotamente.
Seja criativo em qualquer lugar com a Splashtop
Adotar uma ferramenta de acesso remoto para a tua equipa criativa pode ajudar a fornecer aos teus funcionários a flexibilidade de que precisam para fazer o seu melhor trabalho. A Splashtop ajuda a replicar a estação de trabalho de um criativo de qualquer lugar, para que ele possa usar as mesmas ferramentas em um dispositivo remoto.
Interessado em saber mais sobre como pode usar o Splashtop para o seu negócio de entretenimento? Experimente com uma versão de teste gratuita do Splashtop Enterprise e veja por si mesmo as vantagens do acesso remoto.
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