5 Recursos de suporte remoto que precisa para suportar uma força de trabalho híbrida

Existem centenas de opções diferentes quando se trata de escolher software de suporte remoto, e decidir exatamente o que é certo para a tua equipa híbrida pode ser um desafio. Quais são as características mais importantes? Como sabes qual é a funcionalidade que funcionará melhor para a tua equipa híbrida?
Neste artigo, vamos dividir cinco das melhores funcionalidades de suporte remoto que ajudam as equipas de TI a suportar uma força de trabalho remota ou híbrida.
1. Suporte assistido e não assistido para uma grande variedade de dispositivos
As empresas modernas têm muitas vezes uma boa mistura de dispositivos, que vão desde dispositivos de ponto de venda a estações de trabalho complexas com sistemas operativos ou software únicos. O desafio para as equipas de suporte remoto é encontrar software que possa gerir todos esses dispositivos, independentemente do tipo de dispositivo ou sistema operativo. Felizmente, a Splashtop fornece às equipes software de suporte remoto para uma ampla variedade de dispositivos, como Chromebooks, desktops Linux, Mac, Android e Windows.
Além disso, a Splashtop oferece aos técnicos a capacidade de fornecer acesso não supervisionado e supervisionado. Com a Splashtop, os técnicos de TI podem acessar remotamente qualquer dispositivo do usuário final para fornecer suporte no momento em que for necessária ajuda. Se sua equipe de suporte está procurando acesso autônomo para oferecer suporte proativo a dispositivos gerenciados, mesmo sem a presença de um usuário final, a Splashtop tem o que você precisa.
Julien Boissat, diretor técnico do Groupe Delta, declarou a necessidade de ajudar a gerenciar seus usuários finais para uma variedade de dispositivos. A equipe do Groupe Delta recorreu à Splashtop para resolver esse problema.
“Meus técnicos só precisavam convidar os usuários para se conectarem aos seus dispositivos, e a Splashtop era tão fácil de usar que até mesmo pessoas não técnicas poderiam usar”, afirmou Boissat. O Groupe Delta ficou feliz em apoiar seus clientes com a Splashtop, tanto para suporte assistido quanto não supervisionado.
2. Acesso remoto no local
Para algumas indústrias, o software baseado na nuvem não funciona em termos de segurança ou para os seus fluxos de trabalho individuais. Se a tua organização está à procura de software de acesso remoto mas tem diretrizes mais rígidas sobre como a informação flui no teu servidor, considere uma ferramenta de acesso remoto com capacidades no local.
As indústrias que lidam com informações confidenciais, como agências de saúde ou de inteligência, podem ter requisitos no local para qualquer software que a sua equipa escolha usar. Splashtop On-Prem é uma solução de acesso remoto e suporte auto-hospedada projetada para atender a esses requisitos de segurança e conformidade. Durante a pandemia de COVID-19, os médicos da Clínica Sensing do Hospital Slingeland procuravam maneiras de monitorar os sinais vitais dos pacientes de alto risco e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de propagação do vírus.
“A Clínica Sensing precisa reduzir as viagens dos médicos e ainda receber todos os dados”, afirma Koen Van Dulmen, gerente de projeto do Hospital Slingeland. Felizmente, Van Dulmen introduziu o Splashtop On-Prem como uma opção para monitorar remotamente os sinais vitais do paciente. Com o Splashtop On-Prem, os médicos puderam monitorar pacientes de alto risco e priorizar o suporte aos pacientes que precisavam de cuidados com mais urgência.
3. Gestão de utilizadores e dispositivos
Quando estás a trabalhar com vários técnicos, centenas de dispositivos e centenas de utilizadores finais, as capacidades organizacionais da tua equipa podem fazer ou quebrar o teu fluxo de trabalho. Fornecer a capacidade de organizar utilizadores e dispositivos de maneiras que funcionem para a tua equipa de suporte é crucial para otimizar a produtividade.
Um caso de uso comum seria agrupar tipos específicos de dispositivos a um técnico. Isso é especialmente útil se você tiver um técnico especializado em computadores Mac ou alguém que conheça os detalhes do Android. Isto também pode ser útil para organizar dispositivos por localização física, ou com base numa equipa específica que requer determinado software.
O agrupamento de computadores também é uma maneira simples de dar a certos utilizadores acesso a dispositivos ou software de que precisam para o seu fluxo de trabalho diário. Esta é uma maneira fácil de aumentar a segurança, porque estás a garantir que os teus utilizadores finais só acedam às informações necessárias para o desempenho no trabalho. Qualquer coisa mais pode introduzir potenciais riscos de segurança.
A implementação da Splashtop pode ajudar a criar uma solução remota mais escalonável para quem deseja introduzir uma solução remota. A equipe da Heinz Hammer GmbH identificou a necessidade de gerenciar remotamente 80 estações de trabalho diferentes de maneira eficiente. Eles recorreram à Splashtop em busca de ajuda.
“A fácil administração e criação de grupos e principalmente a administração intuitiva e o acesso via iPad ou iPhones foram os fatos decisivos para escolhermos a Splashtop”, afirma Jens Kernchen, gerente de comunicações da Heinz Hammer GmbH.
4. Eventos Automatizados e Alertas Configuráveis
Criar estratégias de fluxo de trabalho preventivo pode ajudar a poupar horas de trabalho futuro para TI. Isto é especialmente útil quando as equipas são distribuídas e a TI não consegue gerir fisicamente os dispositivos pessoalmente. Ferramentas como notificações de eventos personalizadas podem ajudar a alertar os técnicos para atividades específicas, como quando o software é instalado ou desinstalado, ou se um dispositivo precisa de atualização. Os eventos personalizados ajudam a equipa de TI a prevenir a ocorrência de problemas maiores e a minimizar a quantidade de tempo de inatividade que os utilizadores finais experimentam.
Considere como isso poderia beneficiar as equipas da perspectiva de um fornecedor de serviços geridos. Midwest PROTECH, um MSP que gerencia mais de 1.000 dispositivos, estava procurando um substituto para seu software complexo, mas caro, de monitoramento e gerenciamento remoto. A equipe da Midwest PROTECH escolheu a Splashtop como sua solução preferida.
“A Splashtop realmente nos dá a essência daquilo que precisamos”, afirma Matthew Buechler, presidente e consultor técnico sênior da Midwest PROTECH. “Funcionalidades como alertas de registo, alertas de regularização da CPU e alertas de software instalado ou desinstalado são grandes para nós.”
5. Funcionalidades de segurança integradas
Quando vários técnicos acederem a milhares de dispositivos remotos, a segurança é essencial não apenas num dispositivo, mas em toda a frota. Se procuras uma solução de acesso remoto, uma que tenha encriptação de ponta a ponta e outras funcionalidades de segurança já integradas na plataforma é essencial.
Os recursos de segurança como o início de sessão único (SSO), a segurança multinível e a conformidade com as leis e regulamentos padrão são fatores importantes a considerar ao escolher o software de acesso remoto. As funcionalidades de segurança integradas ajudam-te a ter tranquilidade.
A equipe de TI da Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) é responsável pelo suporte a mais de 2.200 dispositivos em 140 locais diferentes, e a equipe sabia que a segurança era de extrema importância para eles.
“Gostamos que você possa forçar a autenticação de dois fatores para todos os seus técnicos”, afirma Edward O'Dell, especialista em suporte de TI da Virginia Tech. “Se deixas as contas abertas sem verificação de dois fatores e alguém entrar, então eles têm acesso a todas as máquinas carregadas no teu sistema.”
Gerir dispositivos remotos com facilidade
A organização da equipa de suporte IT está diretamente correlacionada com o sucesso do seu pessoal. Quer esteja a trabalhar remotamente ou no escritório, a sua equipa de suporte precisa de aceder e gerir dispositivos rapidamente para reduzir o tempo de inatividade. Software de suporte remoto como o Splashtop tem muitas capacidades que ajudam a criar fluxos de trabalho mais eficientes para equipas de TI, enquanto ainda gerem milhares de dispositivos.
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