Atendendo às Crescentes Necessidades de Infraestrutura de TI com um Software de Acesso Remoto

Jens Kernchen, do departamento de comunicações da Heinz Hammer GmbH, explica como a equipe de TI da empresa usou o Splashtop Remote Support Premium para atender às suas necessidades de uma solução escalável de manutenção remota de TI.

O DESAFIO: Atender às crescentes necessidades de uma infraestrutura de TI

O objetivo da maioria dos negócios é crescer. Embora o crescimento seja normalmente uma coisa boa, ele também vem com os seus desafios. Este foi o caso da Heinz Hammer GmbH.

"A nossa empresa cresceu nos últimos anos", disse Jens. "Como resultado, a infra-estrutura de TI se expandiu significativamente para 80 estações de trabalho e servidores que precisavam ser suportados remotamente".

Portanto, o departamento de TI da Heinz Hammer GmbH precisava encontrar uma solução que pudesse ajudar a gerir o crescimento da infra-estrutura de TI de uma forma eficiente e econômica.

A SOLUÇÃO: Splashtop Remote Support Premium

Na sua procura por uma solução, o departamento de TI da Heinz Hammer GmbH avaliou primeiro o TeamViewer. "O nosso departamento de TI testou primeiro o TeamViewer e outros fornecedores de manutenção remota", disse Jens. "Mas a sua comparação preço/desempenho não foi convincente".

A equipe de TI continuou a avaliar soluções até encontrar o Splashtop Remote Support Premium. O Splashtop Remote Support Premium veio com recursos de monitoramento e gestão premium e tinha um preço 50% mais baixo do que o TeamViewer e outros produtos similares.

"A nossa equipe decidiu optar pela Splashtop não só por causa do preço, mas pelas suas características abrangentes", explicou Jens. "A fácil administração e criação de grupos e especialmente a administração intuitiva e o acesso via iPad ou iPhone foram os fatores decisivos para escolhermos a Splashtop".

Além disso, o Splashtop Remote Support Premium veio com a integração Bitdefender, que foi um grande bônus. “Com a integração Bitdefender, nosso departamento de TI tem uma ferramenta abrangente com a qual eles podem facilmente controlar, monitorar e proteger os computadores e servidores dos nossos clientes com facilidade”, explica Jens.

E quando se trata de segurança, a Splashtop entrega. Algumas características de segurança incluem o seguinte:

Encriptação TLS 1.2 com AES 256-bit, o padrão da indústria

Autenticação de dispositivo

Segurança de senha de vários níveis

Verificação em duas passos/autenticação de dois fatores

Tela em branco

Bloqueio automático da tela

Limite de tempo para sessões ociosas e mais recursos de segurança

O departamento de TI da Heinz Hammer GmbH também considerou benéfica a característica do Splashtop de agrupar e compartilhar técnicos dentro de grupos específicos. Eles ficaram particularmente satisfeitos com a transferência fácil de arquivos remotos, e com a função de chat para contactar diretamente um usuário em uma sessão remota.

No geral, o preço, os recursos e a segurança da Splashtop foram os fatores decisivos para mudar para o Splashtop Remote Support Premium ao invés do TeamViewer e outras ferramentas semelhantes.

Os Resultados: Uma solução de suporte remoto acessível e abrangente que atende à necessidade crescente de uma infraestrutura de TI complexa

Depois de testar com sucesso o Splashtop Remote Support, o departamento de TI da Heinz Hammer GmbH decidiu comprar duas licenças premium para dois dos seus técnicos de TI. Isto permitiu a eles acessar, monitorar e gerir remotamente os computadores e servidores da Heinz Hammer GmbH a partir de qualquer lugar. Eles também obtiveram acesso remoto assistido e não assistido, gestão de endpoints, ações de 1-para-muitos e funcionalidades adicionais.

O departamento de TI da Heinz Hammer GmbH também ficou satisfeito com o processo de implementação simplificado. “Nosso departamento de TI criou um link para acessar nosso Splashtop Streamer e foi embalado de uma forma muito conveniente”, disse Jens. “Nossa equipe foi então capaz de concluir a instalação em poucos minutos.”

As coisas estão correndo bem agora, e a Heinz Hammer GmbH pode suportar e manter remotamente 80 servidores de computador, incluindo os sistemas Mac e Windows.

Adicionalmente, a Heinz Hammer poupou 50% ou mais quando escolheram Splashtop Remote Support em vez do TeamViewer e outras soluções. Ao fazer isso, eles asseguraram uma solução rentável que poderia escalar com o crescimento contínuo da sua infra-estrutura de TI.

—

