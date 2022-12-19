Atendendo às Crescentes Necessidades de Infraestrutura de TI com um Software de Acesso Remoto
Como a Heinz Hammer GmbH usou o Splashtop Remote Support Premium para aumentar seu crescimento
Sumário
Jens Kernchen, do departamento de comunicações da Heinz Hammer GmbH, explica como a equipa de TI da empresa aproveitou o Splashtop SRS Premium para satisfazer a sua necessidade de uma solução de manutenção remota de TI escalável.
O DESAFIO: Atender às crescentes necessidades de uma infraestrutura de TI
O objetivo da maioria dos negócios é crescer. Embora o crescimento seja normalmente uma coisa boa, ele também vem com os seus desafios. Este foi o caso da Heinz Hammer GmbH.
"A nossa empresa cresceu nos últimos anos", disse Jens. "Como resultado, a infra-estrutura de TI se expandiu significativamente para 80 estações de trabalho e servidores que precisavam ser suportados remotamente".
Portanto, o departamento de TI da Heinz Hammer GmbH precisava encontrar uma solução que pudesse ajudar a gerir o crescimento da infra-estrutura de TI de uma forma eficiente e econômica.
A Solução: Splashtop SRS Premium
Na sua procura por uma solução, o departamento de TI da Heinz Hammer GmbH avaliou primeiro o TeamViewer. "O nosso departamento de TI testou primeiro o TeamViewer e outros fornecedores de manutenção remota", disse Jens. "Mas a sua comparação preço/desempenho não foi convincente".
A equipa de TI continuou a avaliar soluções até encontrar o Splashtop SRS Premium. O Splashtop SRS Premium incluía funcionalidades de monitorização e gestão premium e tinha um preço 50% mais baixo do que o TeamViewer e outros produtos semelhantes.
"A nossa equipe decidiu optar pela Splashtop não só por causa do preço, mas pelas suas características abrangentes", explicou Jens. "A fácil administração e criação de grupos e especialmente a administração intuitiva e o acesso via iPad ou iPhone foram os fatores decisivos para escolhermos a Splashtop".
Além disso, o Splashtop SRS Premium veio com a integração do Bitdefender, o que foi um grande bónus. "Com a integração da Bitdefender, o nosso departamento de TI dispõe de uma ferramenta abrangente com a qual pode facilmente controlar, monitorizar e proteger extensivamente os computadores e servidores dos clientes", explica Jens.
E quando se trata de segurança, a Splashtop entrega. Algumas características de segurança incluem o seguinte:
Encriptação TLS 1.2 com AES 256-bit, o padrão da indústria
Autenticação de dispositivo
Segurança de senha de vários níveis
Verificação em duas passos/autenticação de dois fatores
Tela em branco
Bloqueio automático da tela
Limite de tempo para sessões ociosas e mais recursos de segurança
O departamento de TI da Heinz Hammer GmbH também considerou benéfica a característica do Splashtop de agrupar e compartilhar técnicos dentro de grupos específicos. Eles ficaram particularmente satisfeitos com a transferência fácil de arquivos remotos, e com a função de chat para contactar diretamente um usuário em uma sessão remota.
No geral, o preço, as funcionalidades e a segurança da Splashtop foram os principais fatores decisivos para mudar para a Splashtop SRS Premium em vez do TeamViewer e de outras ferramentas semelhantes.
Os Resultados: Uma solução de suporte remoto acessível e abrangente que atende à necessidade crescente de uma infraestrutura de TI complexa
Após testar com sucesso o SRS Premium, o departamento de TI da Heinz Hammer GmbH decidiu adquirir duas licenças premium para dois dos seus técnicos de TI. Isto permitiu-lhes aceder remotamente, monitorizar e gerir os computadores e servidores da Heinz Hammer GmbH de qualquer lugar. Eles também obtiveram acesso remoto não assistido e assistido, gestão de endpoints, Scripts e Tarefas e funcionalidades adicionais.
O departamento de TI da Heinz Hammer GmbH também ficou satisfeito com o processo de implementação simplificado. “Nosso departamento de TI criou um link para acessar nosso Splashtop Streamer e foi embalado de uma forma muito conveniente”, disse Jens. “Nossa equipe foi então capaz de concluir a instalação em poucos minutos.”
As coisas estão correndo bem agora, e a Heinz Hammer GmbH pode suportar e manter remotamente 80 servidores de computador, incluindo os sistemas Mac e Windows.
Além disso, a Heinz Hammer poupou 50% ou mais ao escolher o SRS Premium em vez do TeamViewer e de outras soluções. Ao fazer isso, garantiu uma solução econômica que poderia ser dimensionada com o crescimento contínuo de sua infraestrutura de TI.
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O Splashtop SRS Premium é uma alternativa de melhor valor, alto desempenho e fácil de usar para produtos de acesso/suporte remoto como o LogMeIn Central. Ele também pode ser usado no lugar de ferramentas RMM mais caras e complicadas. Experimente gratuitamente (sem necessidade de cartão de crédito) ou agende uma demonstração para obter mais informações.
Detalhes
Sobre a Heinz Hammer GmbH
Heinz Hammer GmbH é uma concessionária Mercedes-Benz em Berlim com uma localização em BerlinReinickendorf e outra em Berlin-Pankow. A Heinz Hammer GmbH existe há 50 anos e teve o seu início na Adalbertstraße em Berlin-Wedding.
Saiba mais sobre a Heinz Hammer GmbH.
Acerca do Splashtop SRS Premium
O Splashtop SRS Premium foi concebido para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução que ofereça funcionalidades de gestão e controlo de computadores, para além do acesso remoto.
Dê suporte a computadores Windows e Mac a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS ou Android
Alto Desempenho: O Splashtop SRS Premium é alimentado pelo mesmo mecanismo de acesso remoto premiado encontrado nas soluções de uso pessoal da Splashtop. Desfrute de ligações rápidas com qualidade HD e som.
Principais Recursos: O Splashtop SRS Premium inclui as principais funcionalidades de que as equipas de TI e MSPs necessitam, incluindo transferência de ficheiros, chat, despertar remoto, reinício remoto, gravação de sessões, gestão de utilizadores e computadores, agrupamento e muito mais.
Preço Baixo: A Splashtop pode poupar-te até 80% quando comparado com outras soluções. Além disso a Splashtop não tem um histórico de aumentos de preços como outros fornecedores de acesso remoto.
O que os Clientes Estão a Dizer
A nossa equipe decidiu optar pela Splashtop não só por causa do preço mas também devido aos seus recursos abrangentes. A segurança da plataforma, a administração e criação de grupos fáceis, e especialmente a administração intuitiva e o acesso com iPad ou iPhone foram os fatores decisivos para nós.
Jens Kernchen, Heinz Hammer GmbH