Se a tua equipa de IT está desatualizada, todo o teu negócio pode sofrer. A modernização de IT é essencial para manter-se competitivo e ágil num mundo cada vez mais digital, pois ajuda a melhorar a eficiência operacional e permite que as empresas acompanhem as últimas novidades em tecnologia.
No entanto, muitas vezes, as empresas negligenciam os seus departamentos de TI e deixam os seus sistemas legados estagnar. Portanto, é hora de dar uma olhada na modernização de TI, por que é importante e como a Splashtop pode ajudar as empresas a manterem-se modernas.
O Que é a Modernização de IT?
A modernização de TI é o processo de atualização de sistemas legados, aplicações e infraestruturas para tecnologias mais novas e eficientes. Entende-se que qualquer tecnologia eventualmente se tornará obsoleta, por isso uma boa estratégia de modernização de TI garante que as organizações possam atualizar a sua infraestrutura e stack tecnológico antes que chegue a esse ponto.
Com a modernização adequada de TI, as empresas podem manter-se competitivas num mundo digital em evolução e garantir que as suas equipas beneficiem das ferramentas mais recentes. Sem isso, correm o risco de ficar para trás e serem desaceleradas por sistemas desatualizados.
Tipos de Modernização de TI
A modernização de TI não é um caminho único ou uma lista de verificação para as equipas de TI. Pode assumir várias formas, incluindo a modernização de redes, aplicações e dispositivos.
A modernização da rede envolve a atualização da infraestrutura de rede de uma empresa, incluindo a implementação de software, ferramentas e soluções de rede baseadas na cloud para melhorar a escalabilidade e flexibilidade, minimizando a dependência de hardware físico. Isso também se concentra na segurança da rede para garantir que a empresa está a cumprir os seus requisitos de conformidade de TI e tem medidas robustas de cibersegurança em vigor.
A modernização de aplicações é o processo de atualizar e, se necessário, substituir aplicações legadas. Aplicações mais antigas muitas vezes carecem das funcionalidades e desempenho de versões mais modernas e podem ter problemas de compatibilidade com tecnologias mais recentes, por isso identificar o que atualizar ou o que deve ser substituído é um passo chave em qualquer estratégia de modernização de TI.
A modernização de dispositivos requer a atualização de hardware e dispositivos desatualizados. Computadores mais antigos, dispositivos móveis e outros periféricos podem desgastar-se ao longo do tempo e ficar atrás de dispositivos mais novos, mais rápidos e mais potentes, por isso é importante saber quando atualizar. Isso não significa comprar a versão mais recente de qualquer dispositivo assim que chega ao mercado, mas sim identificar quando um dispositivo está desatualizado e precisa ser substituído. Isso pode muitas vezes alinhar-se com políticas de Bring Your Own Device (BYOD), que permitem que os funcionários usem os dispositivos que mais gostam para trabalhar.
A modernização também envolve tipicamente a migração para a cloud, o processo de mover ativos digitais para a cloud, incluindo dados, aplicações e recursos de TI. Isto move a infraestrutura de TI de um centro de dados local para uma infraestrutura hospedada, melhorando assim a escalabilidade, flexibilidade, segurança e acessibilidade.
A migração para a cloud pode envolver a migração para uma única cloud, cloud híbrida ou ambiente multicloud, com base nas necessidades da empresa.
A cloud híbrida combina soluções em cloud e locais, oferecendo às empresas o melhor dos dois mundos. Embora isso ainda permita que as empresas movam ativos digitais para a cloud, também lhes dá melhor controlo sobre os seus dados e recursos ao armazenar dados sensíveis localmente.
Ambientes multicloud, por outro lado, utilizam serviços de vários fornecedores de cloud dentro da mesma infraestrutura de TI. Isso permite que aproveitem as forças de diferentes fornecedores, evitem a dependência de um único fornecedor e melhorem a resiliência operacional, cumprindo mais eficazmente os requisitos regulatórios e de soberania de dados.
Princípios Chave que Impulsionam a Modernização de TI
Se o seu negócio precisa de uma estratégia de modernização de TI, há alguns princípios-chave a ter em mente. Prestar atenção a estes conceitos centrais ajudará a melhorar a eficiência, escalabilidade e segurança à medida que moderniza os seus recursos de TI:
Adoção de Cloud
A tecnologia cloud é um elemento importante da modernização de TI, dada a ubiquidade e flexibilidade da cloud. A tecnologia cloud e as soluções hospedadas oferecem segurança de dados e escalabilidade, enquanto facilitam o trabalho remoto dos funcionários.
Usar soluções hospedadas também pode aliviar a carga das equipas de TI, já que o fornecedor geralmente gere atualizações e manutenção nas soluções cloud. Quer uma empresa use uma única cloud, multicloud ou ambiente híbrido, a adoção da cloud é uma parte importante da modernizaç�ão de TI.
Automação
Tarefas repetitivas e manuais são alguns dos maiores desperdiçadores de tempo em qualquer negócio. Ferramentas de automação ajudam a poupar tempo e a reduzir a frustração ao gerir automaticamente estas tarefas, para que os funcionários e agentes de TI possam concentrar-se em assuntos mais urgentes.
Isso inclui automatizar a entrada e extração de dados, registar automaticamente chamadas e interações com clientes, e fornecer ferramentas de suporte de autoajuda guiadas, tudo o que pode ajudar a manter o trabalho a correr suavemente enquanto poupa tempo em tarefas essenciais mas demoradas.
Transformação Digital
À medida que a tecnologia avança, as empresas devem acompanhar os últimos desenvolvimentos para se manterem competitivas. Uma transformação digital é uma parte fundamental deste processo, e inclui a incorporação de tecnologias digitais como machine learning, a Internet das Coisas (IoT), computação em cloud, e assim por diante.
Estas ferramentas podem ajudar a acelerar processos de negócios e inovação, melhorar o envolvimento de funcionários e clientes, e informar decisões de negócios bem-sucedidas, levando a um maior sucesso e uma estratégia de modernização de TI excecional.
5 Passos para Implementar uma Estratégia de Modernização de TI
Se quiser implementar uma estratégia de modernização de TI com sucesso, há alguns passos chave que pode seguir. Estas diretrizes ajudarão a garantir uma modernização eficaz e completa em toda a sua empresa:
Avalie os seus sistemas: Primeiro, compreenda o seu ambiente de TI e identifique o que precisa de melhoria. Isso ajudará a focar nas áreas mais importantes para a modernização e criar o maior impacto.
Escolhe a tecnologia certa: Pesquisa a tecnologia e as ferramentas que as tuas equipas precisam para melhorar o seu trabalho diário, e identifica aquelas que ajudarão a tua organização a alcançar melhor os seus objetivos de modernização.
Planeia o teu processo de migração: A modernização de IT requer mais do que apenas desligar um sistema e substituí-lo por um novo. Certifica-te de que planeias o processo, incluindo definir objetivos, testar a nova tecnologia e migrar cuidadosamente dados e aplicações para as tuas novas plataformas.
Treine as suas equipas: A mudança para novas tecnologias e aplicações pode ser uma transição brusca para os funcionários, por isso, treinar e apoiar os utilizadores finais é vital. Os funcionários devem entender não apenas como usar as novas ferramentas, mas também os benefícios que elas proporcionam, e as equipas de TI devem ser treinadas para ajudar os funcionários de forma informada.
Monitore e ajuste: A modernização de TI é um processo e, como qualquer outro processo, requer monitorização e ajustes. Observe os seus KPIs, monitore a sua segurança e fique de olho no desempenho dos utilizadores para identificar áreas de melhoria e ajustar conforme necessário para manter a eficiência e a satisfação dos funcionários em alta.
4 Fatores-Chave para uma Modernização de IT Eficaz
Uma estratégia de modernização de TI bem-sucedida não existe num vácuo. Estes quatro fatores podem ajudar a impulsionar uma modernização eficaz e tornar a implementação suave e eficiente:
1. Alinhamento das Estratégias de TI com os Objetivos do Negócio
Comece por focar os seus esforços de modernização nas áreas que mais se alinham com os seus objetivos de negócios. Isso ajudará a obter os maiores benefícios e garantir que está focado em melhorias que realmente importam.
2. Simplificação e Otimização de Ambientes de IT
A modernização de TI não se trata apenas de adicionar mais ao seu stack tecnológico – também requer identificar maneiras de simplificar os seus sistemas. Procure soluções que possam agilizar e simplificar os seus processos, como ferramentas de automação. Isso ajudará a garantir que os seus processos funcionem de forma suave e eficiente, sem tecnologia desnecessária a sobrecarregar a sua rede.
3. Transformar Aplicações e Dados para a Modernização
Considere onde os seus dados e aplicações irão residir no seu ambiente de TI modernizado. Se estiver a mudar para a cloud ou a migrar para um novo sistema, deve garantir que todos os seus dados são devidamente movidos e armazenados, e que as aplicações são migradas ou substituídas. Isso ajudará a guiar o seu processo de modernização e a tomada de decisões.
4. Proteger e Escalar Operações de TI Híbridas
Ambientes modernos de TI híbrida permitem que as organizações gerenciem os seus ativos e escalem, obtendo os benefícios de soluções tanto em cloud como on-premises. No entanto, gerir a arquitetura híbrida pode ser um desafio, especialmente quando se trata de garantir que as ferramentas e dados em cloud e on-premises possam trabalhar juntos.
Encontrar o equilíbrio certo para operações de TI híbridas e garantir que tudo é implementado corretamente pode contribuir muito para uma estratégia de modernização de TI bem-sucedida.
Que Impacto Tem a Modernização de TI na Redução de Custos e Agilidade?
Agora que entendemos os passos e princípios para uma estratégia de modernização de TI, podemos examinar o impacto de uma modernização de TI adequada. Uma boa estratégia de modernização pode ajudar as organizações a manterem-se atualizadas, ágeis e responsivas às mudanças do mercado, graças a benefícios como:
Produtividade melhorada: A modernização de TI traz novas formas de melhorar a produtividade e eficiência, como automatizar tarefas manuais demoradas e simplificar procedimentos. Além disso, atualizar aplicações e dispositivos fornece aos funcionários as ferramentas e tecnologias mais recentes de que precisam para trabalhar de forma mais eficiente do que nunca.
Reduções de custos: Embora a modernização de TI seja um investimento, compensa rapidamente. Sistemas desatualizados geralmente têm altos custos de manutenção e atualização, bem como despesas associadas a hardware e infraestrutura. As estratégias de modernização devem incluir ferramentas modernas como computação em cloud e soluções hospedadas, que substituem essas despesas por custos recorrentes previsíveis e acessíveis (sem mencionar o ROI dos outros benefícios que trazem).
Maior escalabilidade: Sistemas modernizados, especialmente os hospedados, são projetados para serem excepcionalmente escaláveis. A capacidade de adicionar e remover lugares sob demanda facilita para a tecnologia de uma empresa acompanhar o seu crescimento e prevenir interrupções, o que melhora a economia de custos e a flexibilidade.
Segurança melhorada: À medida que a tecnologia avança, as funcionalidades de segurança que a protegem também crescem. Sistemas modernos incluem funcionalidades de segurança como encriptação de ponta a ponta, autenticação multifator, deteção de ameaças em tempo real, e mais, proporcionando proteção contra ciberataques e mantendo a conformidade com os padrões de segurança.
Principais Desafios que as Organizações Enfrentam na Modernização de TI
Apesar de todos os benefícios da modernização de TI, não está isenta de desafios. Existem obstáculos que as organizações podem enfrentar durante o processo de modernização, mas podem ser superados com a preparação adequada.
Desafios comuns incluem:
Custos iniciais elevados: Embora as soluções modernas geralmente ofereçam um alto ROI e tenham custos contínuos mais baixos do que muitas soluções legadas, ainda podem exigir investimentos iniciais mais altos. É importante orçamentar corretamente e reservar fundos para licenças de software, formação de funcionários, atualizações de infraestrutura e despesas semelhantes.
Complexidade durante a transição: Mudar de um sistema legado para um novo pode ser um processo complicado, especialmente ao mover-se de tecnologia obsoleta. Além disso, a modernização de IT pode muitas vezes exigir trabalhar com diferentes fornecedores e prestadores de serviços, por isso, empresas presas a um único fornecedor terão mais dificuldades na transição. Planeamento e pesquisa adequados são necessários para garantir a compatibilidade durante e após o processo de modernização.
Resistência à mudança: A mudança pode ser desconcertante, mesmo quando é uma melhoria. Os funcionários podem muitas vezes resistir a mudanças nos seus processos, sistemas e fluxos de trabalho, por isso é vital comunicar com as partes interessadas sobre os benefícios da mudança e manter os funcionários informados.
Curvas de aprendizagem: Aprender novas tecnologias pode levar tempo, especialmente quando há uma lacuna de competências a cobrir. É essencial reservar tempo para treinar os funcionários e as equipas de TI, bem como garantir que tem especialistas disponíveis.
Acelere a Modernização de TI com Splashtop: Soluções Automatizadas para Maior Eficiência e Segurança
Se a modernização de TI parece um desafio complexo, fique tranquilo: não tem de ser. Investir nas soluções certas pode ajudar a atualizar a sua infraestrutura de TI e fornecer novas ferramentas para ajudar os seus funcionários a trabalhar de forma mais eficiente do que nunca, e a Splashtop é uma ótima escolha para empresas de qualquer tamanho.
A Splashtop fornece às empresas acesso remoto, gestão de endpoints, automação de TI, e mais, projetados para ajudar os funcionários a trabalhar de qualquer lugar nos dispositivos de sua escolha.
O software de acesso remoto da Splashtop permite que os funcionários acedam aos seus computadores de trabalho, projetos e ficheiros a partir do seu dispositivo favorito, proporcionando uma flexibilidade e acessibilidade sem precedentes quando estão a trabalhar em movimento. Além disso, o software de suporte remoto da Splashtop permite que os agentes de TI se conectem remotamente a dispositivos de utilizadores finais para resolução de problemas e suporte a partir de qualquer dispositivo, quer estejam a trabalhar de casa ou a ajudar um funcionário do outro lado do mundo.
Com o Splashtop AEM (Gestão autónoma de terminais), as equipas de TI podem simplificar as suas operações, automatizar tarefas e manter os terminais atualizados e seguros. Dá às equipas de TI o poder de monitorizar endpoints, resolver proativamente problemas e reduzir as suas cargas de trabalho com funcionalidades como:
Patching automatizado para OS, aplicações de terceiros e personalizadas.
Insights de vulnerabilidade baseados em CVE e alimentados por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis que podem ser aplicadas em toda a sua rede.
Rastreamento e gestão de inventário em todos os endpoints.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas menores antes que se tornem grandes problemas.
Tudo isso leva a uma maior agilidade nos negócios, segurança e eficiência operacional, mantendo a sua infraestrutura de TI atualizada e segura.
Queres experimentar o Splashtop por ti mesmo? Começa hoje com um teste gratuito e vê como pode ajudar a modernizar o teu negócio: