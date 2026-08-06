Quando um dispositivo não consegue iniciar, atualizar ou funcionar normalmente, as equipas de TI precisam de uma forma fiável de diagnosticar o problema e devolver o dispositivo a um estado utilizável.
Em alguns casos, isso significa usar o modo de recuperação: um ambiente de resolução de problemas incorporado, concebido para ajudar a reparar, restaurar, repor ou reinstalar um sistema quando a resolução de problemas padrão não está disponível.
Com o crescimento do trabalho remoto e híbrido, a recuperação de dispositivos pode ser mais complicada quando os agentes de TI não têm acesso físico ao endpoint. Por isso, vamos explorar o que é o modo de recuperação, quando deve ser utilizado e o que as equipas de TI precisam de saber antes de depender dele.
O que é o modo de recuperação?
O modo de recuperação é um ambiente de resolução de problemas integrado nos dispositivos que permite executar tarefas ao nível do sistema quando um dispositivo não consegue arrancar ou funcionar normalmente, incluindo reparações, restauros, reposições ou reinstalações.
O que faz com que o modo de recuperação funcione quando os dispositivos apresentam falhas é o facto de ser um ambiente de arranque separado que funciona fora das sessões de utilizador padrão. Isto permite que seja utilizado para corrigir problemas de arranque, problemas do sistema operativo, discos de arranque danificados e outros problemas que não podem ser resolvidos num ambiente de desktop normal.
Tenha em mente que o modo de recuperação não é uma ferramenta universal. Cada tipo de dispositivo terá opções e passos diferentes, por isso utilizar o modo de recuperação num dispositivo Android será muito diferente de o utilizar num computador Mac.
Para que serve o modo de recuperação?
O modo de recuperação é uma funcionalidade útil de resolução de problemas que pode ajudar mesmo quando os dispositivos estão a apresentar falhas, mas o que isso implica especificamente? Existem várias razões comuns pelas quais alguém pode precisar de utilizar o modo de recuperação, incluindo:
Reparar problemas de arranque ou de inicialização.
Recuperar de uma atualização do SO que falhou.
Repor um dispositivo quando a resolução de problemas normal não está a resultar.
Reinstalar o sistema operativo.
Reparar ou apagar um disco de arranque.
Restaurar um dispositivo a partir de uma cópia de segurança.
Remover alterações ao sistema que estão a causar problemas.
Preparar um dispositivo para reimplementação ou eliminação.
No entanto, o modo de recuperação não deve ser o primeiro recurso para resolução de problemas. Algumas ações no modo de recuperação podem afetar dados, definições ou aplicações instaladas, criando problemas que, embora não sejam tão graves, ainda podem ser incómodos. Assim, o modo de recuperação costuma ser uma etapa mais avançada da resolução de problemas, depois de esgotadas as outras opções.
Como o modo de recuperação funciona em diferentes dispositivos
Embora quase todos os dispositivos tenham um modo de recuperação, a forma como este funciona varia significativamente entre plataformas. Tendo isso em conta, vejamos como o modo de recuperação funciona em diferentes dispositivos comuns:
Modo de recuperação do Windows
Nos computadores Windows, o Ambiente de Recuperação do Windows é utilizado para o modo de recuperação. Fornece ferramentas como Reparação de Arranque, Restauro do Sistema, Desinstalar Atualizações e Linha de Comandos para resolver problemas de software, executar comandos avançados e restaurar dispositivos a estados anteriores. Isto é normalmente utilizado quando um dispositivo Windows não arranca, fica bloqueado após uma atualização ou precisa de uma reposição do sistema.
modo de recuperação do macOS
Em dispositivos Mac, o macOS Recovery Mode fornece acesso a utilitários como o Utilitário de Discos, cópias de segurança do Time Machine, reinstalação do macOS e opções de segurança de arranque. Tenha em conta que estes passos variam consoante o processador do dispositivo (Apple silicon ou Intel), pelo que os utilizadores devem certificar-se de que estão a seguir o processo correto para o seu dispositivo.
modo de recuperação do iPhone e iPad
Em dispositivos iPad e iPhone, o modo de recuperação é normalmente utilizado quando o dispositivo não consegue atualizar, restaurar ou iniciar corretamente. Isto normalmente requer ligar o dispositivo a um computador. Atualizar através do modo de recuperação pode preservar os dados, mas restaurar o dispositivo pode apagá-los, por isso é importante manter cópias de segurança.
modo de recuperação do Android
Em dispositivos Android, o modo de recuperação pode incluir opções como reiniciar o dispositivo, aplicar atualizações, limpar a cache ou efetuar uma reposição de fábrica. Tenha em mente que as opções exatas variam consoante o fabricante, pelo que o que funciona num dispositivo pode não funcionar noutro.
Modo de recuperação vs modo de segurança vs reposição de fábrica
Tenha em conta que o modo de recuperação não é o mesmo que o Modo de Segurança, e ambos são diferentes das reposições de fábrica. Estas opções são frequentemente confundidas ou tratadas como equivalentes, mas servem finalidades muito diferentes.
O Modo de Segurança é um passo de resolução de problemas de baixo risco em que apenas os controladores e serviços essenciais são carregados para ajudar na resolução de problemas. A reposição de fábrica, por outro lado, limpa tudo por completo, removendo todos os dados e aplicações para que o dispositivo possa recomeçar do zero.
Podemos resumir as diferenças da seguinte forma:
Opção de resolução de problemas
O que faz
Quando utilizá-la
Impacto nos dados
Modo de recuperação
Fornece acesso a ferramentas avançadas de resolução de problemas e recuperação fora do ambiente normal do sistema operativo.
Quando um dispositivo não arranca corretamente, fica preso num ciclo de arranque ou é necessário aceder a ferramentas de reparação e recuperação.
Normalmente nenhuma, mas os dados podem ser afetados se forem escolhidas ações que modifiquem ou reponham o sistema.
Modo de segurança
Inicia o dispositivo apenas com os controladores e serviços essenciais, desativando a maioria do software de terceiros para permitir a resolução de problemas.
Ao resolver problemas de software, erros de controladores, malware ou problemas de arranque.
Sem impacto nos dados pessoais. Os ficheiros e as definições permanecem inalterados.
Reposição de fábrica
Restaura o dispositivo ao seu estado original de fábrica.
Quando problemas graves do sistema não podem ser resolvidos, ou antes de vender ou oferecer o dispositivo.
Alto impacto. As aplicações e os ficheiros pessoais são eliminados.
Restauro do Sistema
Reverte ficheiros do sistema, definições, controladores e programas instalados para um ponto de restauro anterior.
Quando uma atualização recente, instalação de controlador ou alteração de software causou problemas.
Baixo impacto. Os ficheiros pessoais não são afetados, mas as aplicações e os controladores instalados recentemente podem ser removidos.
Reparação de arranque
Analisa automaticamente e corrige problemas menores que impedem o dispositivo de arrancar corretamente.
Quando o dispositivo não arranca, apresenta erros de arranque ou falha repetidamente durante o arranque.
Mínimo ou nenhum. Os ficheiros pessoais e a maioria das definições não são afetados.
Quando devem as equipas de TI usar o modo de recuperação?
Como referido, o modo de recuperação não deve ser a primeira ferramenta a que as equipas de TI recorrem para resolver problemas, por isso, quando devem utilizá-lo?
O modo de recuperação é mais útil quando os métodos padrão de resolução de problemas não estão a funcionar ou não estão disponíveis, uma vez que pode ser iniciado separadamente do ambiente normal. Existem muitos cenários em que isto pode ser necessário, incluindo:
O dispositivo não consegue arrancar para o sistema operativo.
As ferramentas de resolução remota de problemas não conseguem ligar-se ao endpoint.
Uma atualização falhada impede o acesso normal.
É necessária a reparação de arranque.
O SO precisa de ser reposto ou reinstalado.
Um dispositivo tem de ser preparado para reutilização.
No entanto, o modo de recuperação deve ser utilizado com cuidado. Muitas vezes, pode exigir a presença do utilizador, acesso local, cópia de segurança dos dados e documentação clara como referência, para restaurar corretamente um dispositivo após a resolução de problemas em modo de recuperação.
O que as equipas de TI devem verificar antes de usar o modo de recuperação
Ao resolver problemas num dispositivo, o modo de recuperação pode, por vezes, ser necessário. No entanto, antes de avançar, confirme alguns fatores-chave:
Confirmar se o dispositivo tem uma cópia de segurança recente (e criar uma nova cópia de segurança, se necessário)
Identificar se são necessárias chaves de encriptação ou de recuperação.
Documentar o dispositivo, o utilizador e o problema para referência e visibilidade.
Confirmar que dados podem ser afetados e que têm cópias de segurança adequadas.
Verifique se o utilizador consegue realizar ações localmente.
Decidir se reparar, restaurar, repor ou reinstalar é o caminho certo.
Registar o resultado para futura resolução de problemas.
Porque é que o modo de recuperação pode ser difícil para o suporte remoto de TI
O modo de recuperação não é um botão de correção instantânea. Na verdade, tem os seus próprios desafios, especialmente para o remote support. Como o modo de recuperação inicia um ambiente de arranque especial, pode ser difícil geri-lo remotamente por várias razões, incluindo:
1. O sistema operativo pode não estar totalmente disponível
Como o modo de recuperação é executado fora do ambiente normal do ambiente de trabalho, as ferramentas que dependem de uma sessão completa do sistema operativo podem ter dificuldade em ligar-se e funcionar como funcionariam numa sessão normal de suporte remoto.
2. A presença do utilizador pode ser necessária
O modo de recuperação é frequentemente inacessível remotamente e exige que haja utilizadores por perto para usar o dispositivo físico. Isto pode incluir gerir o próprio dispositivo (como premir botões físicos ou garantir que está ligado a uma fonte de alimentação) ou gerir opções no modo de recuperação (como escolher opções de arranque e aprovar passos de reparação).
3. O risco de perda de dados tem de ser gerido
Embora a maioria das opções de recuperação seja de baixo risco, algumas podem apagar ficheiros, definições ou aplicações. Assim, as equipas de TI precisam de um fluxo de trabalho claro para o modo de recuperação, para conhecerem o processo antes de repor ou reinstalar qualquer elemento, reduzindo o risco de perda de dados.
4. Os passos de recuperação podem variar consoante o dispositivo
Como mencionado anteriormente, diferentes dispositivos (mesmo os com o mesmo sistema operativo) podem ter passos de recuperação muito diferentes. Isto pode variar consoante o modelo, a versão do SO, o tipo de processador e até o fabricante, criando diferentes opções de recuperação de cada vez e complicando o suporte remoto de TI. Assim, é essencial ter uma boa documentação e uma visibilidade clara dos ativos, para que as equipas de TI possam gerir corretamente cada dispositivo.
Como as equipas de TI podem reduzir os cenários de modo de recuperação
Embora o modo de recuperação seja uma poderosa ferramenta de resolução de problemas, é melhor evitar, desde logo, situações que o tornem necessário. Com uma boa monitorização proativa de endpoints e gestão remota, as equipas de TI podem melhorar a saúde e a segurança dos endpoints em toda a sua rede, reduzindo a necessidade de resolução de problemas e de cenários de modo de recuperação.
Isto inclui:
Manter os sistemas operativos e as aplicações de terceiros totalmente corrigidos e atualizados.
Monitorizar a saúde dos endpoints e o estado dos patches para identificar e resolver problemas atempadamente.
Identificar atualizações com falha para que possam ser resolvidas antes de se agravarem.
Manter um inventário preciso de hardware e software.
Usar a automação para lidar com tarefas de remediação repetíveis.
Documentar fluxos de trabalho de recuperação para tipos de dispositivos comuns.
Tornar as cópias de segurança e as chaves de recuperação parte do processo de gestão de endpoints.
Claro que continuarão a existir casos em que o modo de recuperação é necessário. Mas manter a visibilidade dos endpoints e resolver problemas de forma proativa pode melhorar o desempenho e impedir que os problemas se agravem, reduzindo assim o tempo de inatividade evitável e a necessidade do modo de recuperação.
Como a Splashtop ajuda as equipas de TI a prestar suporte e a gerir endpoints
Com os fluxos de trabalho certos de gestão de endpoints e suporte remoto, as equipas de TI podem melhorar o estado dos endpoints, reduzir o tempo de inatividade evitável e resolver muitos problemas antes que estes exijam passos de recuperação mais disruptivos. A Splashtop torna isso possível, com suporte remoto e gestão autónoma de endpoints que ajuda as equipas de TI a resolver problemas mais rapidamente, gerir dispositivos de forma proativa e reduzir incidentes evitáveis.
1. Suporte remoto para uma resolução de problemas mais rápida
As ferramentas de Splashtop Remote Support ajudam as equipas de TI a aceder remotamente aos dispositivos quando o sistema operativo está disponível, para que os técnicos possam resolver problemas nos endpoints a partir de qualquer lugar e tratar das questões antes de se tornarem problemas de suporte maiores. Isto inclui opções de acesso assistido e não assistido, tornando a resolução remota de problemas rápida e fácil de integrar em qualquer fluxo de trabalho de TI.
2. Visibilidade de endpoints com Splashtop AEM
Com o Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), as equipas de TI também podem ver o estado dos endpoints, correções, inventário e informações do sistema, tudo a partir de uma única consola centralizada. Isto ajuda as equipas a garantir de forma proativa que os endpoints estão devidamente atualizados e a identificar potenciais problemas, levando a um diagnóstico mais rápido e a uma melhor priorização.
3. Automação e correção com Splashtop AEM
O Splashtop AEM fornece ferramentas de automatização para ajudar as equipas de TI a executar scripts, aplicar patches a endpoints e realizar tarefas de remediação repetíveis sem esforço manual. Isto torna mais rápido e fácil dar suporte a endpoints e resolver problemas antes de se tornarem grandes problemas, ao mesmo tempo que liberta tempo para os agentes de TI se concentrarem em tarefas mais urgentes.
4. Melhor documentação de suporte e acompanhamento
O suporte remoto e a gestão de endpoints não devem ser mantidos separados. Mantê-los no mesmo fluxo de trabalho ajuda as equipas de TI a acompanhar melhor o trabalho em todos os dispositivos, normalizar a resolução de problemas e criar processos de suporte repetíveis. Com Splashtop AEM, as equipas de TI podem monitorizar, gerir e prestar suporte a dispositivos remotos em toda a sua rede, com registos mais claros para apoiar a resolução de problemas, o acompanhamento e os relatórios.
Boas práticas do modo de recuperação para equipas de TI
Claro que, quando for necessário utilizar o modo de recuperação, convém garantir que está a usá-lo corretamente. Felizmente, existem algumas boas práticas que as equipas de TI podem seguir ao utilizar o modo de recuperação. Tenha estes pontos em mente e estará preparado para uma resolução de problemas eficaz quando os dispositivos tiverem dificuldades:
Utilize primeiro a opção de resolução de problemas menos disruptiva para resolver problemas sem interromper os utilizadores.
Confirmar o estado da cópia de segurança antes de ações de reposição ou reinstalação, para que quaisquer dados perdidos possam ser restaurados.
Mantenha as chaves de recuperação acessíveis ao pessoal de TI autorizado.
Mantenha documentação de recuperação específica do dispositivo para assegurar um processo de resolução de problemas sem dificuldades.
Forme as equipas de help desk sobre as diferenças entre a recuperação no Windows e no macOS para que estejam preparadas para dar suporte a qualquer dispositivo.
Acompanhar incidentes recorrentes em modo de recuperação para identificar problemas mais amplos nos endpoints que possam ser resolvidos.
Utilize a monitorização e aplicação de patches de endpoints para detetar problemas mais cedo; prevenir problemas é mais eficaz do que resolvê-los depois de ocorrerem.
Torne a recuperação parte de uma melhor estratégia de suporte de endpoints
Embora o modo de recuperação seja uma opção útil para resolução de problemas, não deve ser o primeiro nem o único plano para lidar com problemas de endpoints. Uma estratégia melhor de suporte a endpoints começa com visibilidade, documentação, cópias de segurança, fluxos de trabalho de remediação e software de suporte remoto que ajuda as equipas de TI a gerir dispositivos de forma eficiente a partir de qualquer lugar.
Com Splashtop Remote Support e Splashtop AEM, as equipas de TI podem resolver problemas em dispositivos a partir de qualquer lugar, automatizar a aplicação de patches, monitorizar o estado dos endpoints e resolver muitos problemas antes de exigirem passos de recuperação mais disruptivos. Isto ajuda as equipas a reduzir o tempo de inatividade evitável e a criar um fluxo de trabalho de suporte a endpoints mais fiável.
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