Melhorando os recursos de suporte remoto com o SOS Splashtop

Após 7 anos gerenciando as suas operações de TI com um RMM francês antigo, as necessidades de infra-estrutura de TI do Groupe Delta ultrapassaram esta tecnologia - e o seu negócio principal também. Julien Boissat, Diretor Técnico do Groupe Delta, explica como e porque é que a sua empresa decidiu atualizar a sua base tecnológica com o Splashtop SOS para satisfazer a necessidade da sua crescente infra-estrutura de TI.

O Desafio: Substituir um RMM Desatualizado sem Estourar o Orçamento

"Quando começamos o negócio há 33 anos, começamos com a venda de máquinas fotocopiadoras, por isso não precisávamos de nenhuma tecnologia sofisticada", disse Julien. "Começamos então a adicionar mais serviços como o serviço de internet e operadores móveis e, há sete anos atrás, começamos a usar o RMM da RG Systems para apoiar o nosso crescimento".

Quando o Groupe Delta cresceu ainda mais, a equipe precisou de um conjunto de soluções de tecnologia ainda mais poderoso para suportar mais de 5.000 dispositivos Windows. "Muitos dos nossos novos serviços requeriam a mais recente tecnologia e conexões entre dispositivos que o nosso RMM RG Systems antigo de 7 anos já não conseguia suportar eficientemente".

Julien e os seus 40 colaboradores consideraram pela primeira vez a Solar Winds, Aera, NinjaOne LogMeIn e o TeamViewer como potenciais substituições. Depois de testar a maior parte destes RMM e ferramentas de software de suporte remoto, a equipa descobriu que não eram suficientemente abrangentes, não amigas do utilizador para a equipa ou demasiado caros.

No entanto, ao continuarem a pesquisa, Julien explica que o custo não foi o principal fator de decisão. "A Ninja nos ofereceu um preço muito competitivo, mas veio com algumas limitações, e acabamos por decidir optar pela Datto, que pensávamos ser mais abrangente", disse Boissat.

No entanto, depois de mudar para a Datto, a equipe do Groupe Delta percebeu que a funcionalidade de suporte remoto da Datto tinha várias limitações, ela só permitia suporte remoto para dispositivos não supervisionados.

Julien decidiu procurar ajuda especializada e recorreu a um especialista em MSP da França, o BeMSP. O BeMSP recomendou o Splashtop SOS, que acabou sendo a solução perfeita em termos de custo e funcionalidades.

A Solução: Splashtop SOS para Suporte Assistido

Embora o Datto fosse integrado com o Splashtop para oferecer alguma funcionalidade de suporte remoto, este suporte limitou-se a suportar apenas dispositivos autônomos. Para beneficiar da funcionalidade de suporte remoto completo do Splashtop, o Groupe Delta recorreu ao Splashtop SOS para o suporte assistido (a pedido).

Com o Splashtop SOS, os técnicos poderiam:

Obter acesso remoto rápido a computadores e dispositivos móveis não gerenciados na conta Datto RMM

Fornecer suporte rapidamente, pois não é necessário nenhuma instalação prévia nos dispositivos do usuário final. Os técnicos podem simplesmente direcionar os usuários finais a abrir o aplicativo Splashtop SOS para gerar um código de 9 dígitos que é usado para realizar a conexão remota dos dispositivos dos usuários finais

Oferecer suporte remoto ad-hoc para um número ilimitado de dispositivos

Acesso remoto e suporte a diversos sistemas operacionais incluindo mas não limitado computadores, tablets e smartphones Windows, Mac, iOS e dispositivos Android.

Integrar a aplicação SOS com os sistemas de ticketing/PSA, incluindo ServiceNow, Freshservice e Zendesk

"O Splashtop SOS era a peça que faltava no nosso RMM Datto", disse Julien. "Tínhamos testado soluções semelhantes como AnyDesk e LogMeIn, mas os meus técnicos não estavam satisfeitos com isso como estão com o SOS e, além da tecnologia, o mais importante para mim é o que faz a minha equipe feliz. Isso foi o SOS".

A equipe do Groupe Delta também descobriu que o recurso de copiar e colar senhas era muito vantajoso no início das sessões. Ele permitiu que os técnicos economizassem tempo, pois não precisam digitar suas senhas várias vezes ou ter senhas criptografadas e complicadas.

Julien conta que os técnicos gostaram muito da eficiência do software para fornecer suporte e da capacidade de resposta da equipe. “Meus técnicos só precisavam convidar usuários para que eles pudessem se conectar aos seus dispositivos, o SOS é tão simples que até usuários que não são técnicos podem fazer uso dele”, disse Julien. “A equipe da Splashtop também respondeu às minhas solicitações, o que foi algo muito importante para a minha equipe.”

Os Resultados: Groupe Delta Atualiza com Sucesso seu Conjunto de Soluções de Tecnologia com o Splashtop SOS

Depois de implementar com sucesso o Splashtop SOS na sua pilha tecnológica, o Groupe Delta poderia agora não só suportar os seus 5000 dispositivos de utilizador final geridos pelo Windows, mas também dispositivos sob pedido que não eram geridos sob a sua conta RMM do Datto — tudo a um custo consideravelmente baixo.

"O Splashtop nos permitiu fazer tudo o que faltava para o nosso Datto RMM. Era simples de usar e compatível com o que os nossos clientes precisavam", disse Julien. "O SOS também veio com metade do custo de soluções semelhantes, por isso podíamos quase duplicar o número das nossas licenças".