Benefícios para MSP ao usar o Splashtop Remote Support Premium

MSP Beneficia a Utilização do Splashtop RS Premium
A Midwest PROTECH adquire uma solução acessível e fácil que atende todas as suas necessidades de suporte remoto
Sumário
A Midwest PROTECH atualizou recentemente para o Splashtop SRS Premium e descobriu que este satisfazia o núcleo das suas necessidades de suporte remoto, monitorização e gestão. Anteriormente, a empresa lutava com malabarismos com vários produtos caros e complicados de RMM e acesso remoto. Com o SRS Premium, a Midwest PROTECH utiliza agora uma solução acessível e de fácil utilização.
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O desafio
Durante anos, a Midwest PROTECH procurou uma solução que fornecesse capacidades essenciais de monitoramento, gestão e suporte remoto a um preço acessível.
Para suporte remoto, a Midwest PROTECH tentou usar o GoToAssist (agora conhecido como RescueAssist), TeamViewer e Instant Housecall; no entanto, a empresa se deparou com vários problemas. Para começar, cada um dos produtos era mais caro do que o que a Midwest PROTECH estava à procura. Também faltavam ferramentas para o acesso não assistido ou características de monitoramento e gestão.
Para obterem as características de monitoramento e gestão de que precisavam, a Midwest PROTECH adquiriu produtos RMM incluindo SolarWinds MSP e Kaseya para usar em conjunto com os seus produtos de suporte remoto. Mas isso causou problemas adicionais.
Matthew Buechler, Presidente e Consultor Técnico Sênior da Midwest PROTECH, especificou as deficiências que enfrentava. "Há anos que usamos o RMM com a SolarWinds MSP e depois com o Kaseya mais recentemente. Achamos estas soluções mais caras e com funcionalidades demais para o que precisávamos".
Buechler também mencionou que as ferramentas de RMM que ele usou eram complicadas, o que atrasou ainda mais o processo.
O Midwest PROTECH começou a usar o Splashtop Remote Support Plus para acesso remoto não supervisionado aos seus 1.000 endpoints gerenciados.
A Solução
Depois de utilizar o Splashtop Remote Support Plus, a Midwest PROTECH decidiu atualizar para o RS Premium. Buechler afirmou: "Nem sequer sabíamos que a Splashtop oferecia a solução RMM (RS Premium); fiquei impressionado com a Splashtop desde o início, por isso, optámos logo por ela."
O Splashtop RS Premium foi concebido para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução que ofereça funcionalidades de gestão e controlo de computadores, para além do acesso remoto. Ele inclui todos os recursos encontrados no Remote Support Plus, com vários recursos adicionais de monitoramento e gerenciamento encontrados na maioria das soluções RMM.
"A solução Splashtop RMM nos dá realmente o núcleo do que precisamos," disse Buechler. "Recursos como alertas de registro de eventos, alertas de aceleração de CPU/memória e alertas de software instalado/desinstalado são ótimas para nós".
O Splashtop RS Premium oferece aos MSPs, como a Midwest PROTECH, uma grande variedade de ferramentas para monitorizar facilmente os seus terminais geridos. As características incluem:
Alertas configuráveis: Configure alertas personalizados para monitorar a utilização da CPU, utilização de memória, espaço em disco, computador online/offline, instalação/desinstalação de software, estado da política de atualizações do Windows e atualizações disponíveis no Windows.
Veja os Registros de Eventos: Acesse rapidamente os registros de eventos do computador sem ter que acessar o computador remotamente.
Comando Remoto: Envie comandos para um comando remoto de um computador Windows ou Mac em segundo plano.
Inventário do Sistema: Verifique e tire "retratos" da informação do inventário do sistema (incluindo informação do sistema, hardware e software), compare os retratos e veja os registros de alterações entre os retratos para identificar alterações.
Gestão de Atualizações do Windows: Veja a política de atualizações do computador remoto, histórico de atualizações, verifique atualizações do Windows e agende instalações de atualizações.
Alertas para Eventos do Windows: Monitore os registros de Eventos do Windows, definindo alertas quando um critério do registro de eventos ativa os gatilhos que você definiu.
Ações agendadas: Crie, agende, monitore e execute ações de Reinício do Sistema e Atualização do Windows em computadores remotos.
Segurança de Endpoint: Veja o estado de segurança do endpoint para computadores com Windows que executam Bitdefender, Windows Defender e Kaspersky.
Buechler também obteve todas as funcionalidades de suporte remoto que tinha originalmente no Remote Support Plus, incluindo acesso remoto não assistido a qualquer hora aos seus computadores geridos, suporte remoto assistido/sob demanda, transferência de arquivos, chat, gravação de sessões e muito mais.
Com o recurso de suporte remoto supervisionado, a Midwest PROTECH é capaz de fornecer suporte a um número ilimitado de dispositivos (incluindo aqueles que não são gerenciados pela sua conta) para ajudar seus clientes o mais rápido possível.
Os Resultados
Buechler não demorou muito tempo a pôr a Midwest PROTECH a funcionar com o Splashtop RS Premium, ao contrário da sua experiência com outras ferramentas RMM. Buechler afirmou: "O grande problema com a Kaseya era que eu precisava de uma tecnologia certificada para apenas fazer mudanças no sistema complexo. O Splashtop [RS Premium] é muito intuitivo e fácil de aprender."
E quando começou a utilizar o Splashtop RS Premium, viu imediatamente os benefícios.
"Até agora, a Splashtop tem sido um produto muito estável e é razoavelmente rápido na maioria dos ambientes e previsível, muito satisfeito até agora", disse Buechler, "O RS Premium dá-nos a vantagem de podermos prestar serviços mais rapidamente a custos reduzidos e permite-nos prestar apoio a clientes regulares, bem como a novos clientes. Os benefícios são um fluxo de caixa muito melhor e preços por ponto final mais baixos do nosso produto RMM. Isso nos dá uma vantagem competitiva sobre nossos concorrentes."
Para além de garantir que as operações diárias da Midwest PROTECH decorrem sem problemas, as funcionalidades de monitorização do Splashtop RS Premium ajudam a Buechler a resolver proativamente problemas críticos antes que estes ocorram.
Sobre uma situação ocorrida, Buechler explicou: “Várias máquinas que foram salvas da falha total do disco rígido devido aos alertas de disco rígido de Logs de Eventos que configuramos. Criamos um perfil de alerta que procura erros de unidade de disco nos Logs de Eventos e nos alerta quando eles estão presentes. Várias estações de trabalho e servidores relataram erros. Nós conseguimos clonar essas máquinas para novos discos rígidos antes que o hardware realmente falhasse. Esta é a principal oferta que deixa nossos clientes entusiasmados com a assinatura do RMM.”
Finalmente, Buechler comentou sobre como a Midwest PROTECH conseguiu expandir a sua oferta de serviços aos clientes e aumentar as suas receitas através da revenda do acesso remoto. "A disponibilidade de acesso remoto para nossos clientes é um enorme ponto de venda, temos mais de 20 clientes usando a Splashtop para acessar remotamente os seus sistemas", disse Buechler.
O Splashtop RS Premium é uma alternativa econômica, de alto desempenho e fácil de usar para produtos de acesso/suporte remoto como o LogMeIn Central. Ele também pode ser usado no lugar de ferramentas RMM mais caras e complicadas. Experimente gratuitamente (sem necessidade de cartão de crédito) ou agende uma demonstração para obter mais informações.
Detalhes
Sobre a Midwest PROTECH
A Midwest PROTECH é um MSP que atende empresas de todos os tipos, desde pequenos escritórios de apenas um usuário até locais com mais de 60 usuários em toda a área da Grande Cincinnati.
A empresa oferece serviços gerenciados completos, bem como serviços de pagamento ad-hoc de (break/fix) para seus clientes. A Midwest PROTECH também oferece uma variedade de outros serviços, incluindo treinamento/educação, proteção/remoção de vírus e muito mais.
Com quase 1.000 endpoints sob seu gerenciamento, a Midwest PROTECH precisa de uma maneira eficiente de monitorar seus endpoints e fornecer suporte remoto.
Por que escolher a Splashtop
Eis porque é que MSPs como a Midwest PROTECH preferem o Splashtop RS Premium:
O Splashtop RS Premium economiza 70% ou mais para os MSPs em comparação com outros produtos, como o LogMeIn Premier.
Os MSPs podem dimensionar e aumentar seus negócios facilmente graças aos baixos preços da Splashtop.
Os MSPs podem aumentar a sua oferta de serviços e ainda gerar receita adicional revendendo o acesso remoto aos usuários finais.
O Splashtop RS Premium inclui as principais ferramentas e funcionalidades necessárias para monitorizar e gerir pontos terminais e para concluir as tarefas diárias de TI com facilidade.
No geral, o Splashtop RS Premium destaca-se como uma solução fiável de suporte remoto para MSPs , que ajuda as equipas a manterem-se eficientes, seguras e económicas.
RS Premium
O Splashtop RS Premium foi concebido para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução que ofereça funcionalidades de gestão e controlo de computadores, para além do acesso remoto.
Suporte computadores Windows e Mac a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS e Android.
Alto desempenho: O Splashtop RS Premium é alimentado pelo mesmo motor de acesso remoto premiado encontrado nas soluções de uso pessoal da Splashtop. Desfrute de ligações rápidas com qualidade HD e som.
Principais Recursos: O Splashtop RS Premium vem com as principais funcionalidades de que os MSPs e as equipas de TI necessitam, incluindo transferência de ficheiros, chat, despertar remoto, reiniciar remoto, gravação de sessões, gestão de utilizadores e computadores, agrupamento e muito mais.
Preço baixo:A Splashtop te ajuda a poupar mais de 80% quando comparado com outras soluções. Além disso, a Splashtop não tem um histórico de aumentos de preços como outros fornecedores de acesso remoto.
Da Midwest PROTECH
A solução Splashtop RMM (Remote Support Premium) realmente dá o núcleo do que precisamos. Funcionalidades incluindo alertas de registro de eventos, alertas de aceleração de CPU/memória e alertas de software instalado/desinstalado são ótimas para nós.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant