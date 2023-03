Benefícios para MSP ao usar o Splashtop Remote Support Premium

O desafio

Durante anos, a Midwest PROTECH procurou uma solução que fornecesse capacidades essenciais de monitoramento, gestão e suporte remoto a um preço acessível.

Para suporte remoto, a Midwest PROTECH tentou usar o GoToAssist (agora conhecido como RescueAssist), TeamViewer e Instant Housecall; no entanto, a empresa se deparou com vários problemas. Para começar, cada um dos produtos era mais caro do que o que a Midwest PROTECH estava à procura. Também faltavam ferramentas para o acesso não assistido ou características de monitoramento e gestão.

Para obterem as características de monitoramento e gestão de que precisavam, a Midwest PROTECH adquiriu produtos RMM incluindo SolarWinds MSP e Kaseya para usar em conjunto com os seus produtos de suporte remoto. Mas isso causou problemas adicionais.

Matthew Buechler, Presidente e Consultor Técnico Sênior da Midwest PROTECH, especificou as deficiências que enfrentava. "Há anos que usamos o RMM com a SolarWinds MSP e depois com o Kaseya mais recentemente. Achamos estas soluções mais caras e com funcionalidades demais para o que precisávamos".

Buechler também mencionou que as ferramentas de RMM que ele usou eram complicadas, o que atrasou ainda mais o processo.

O Midwest PROTECH começou a usar o Splashtop Remote Support Plus para acesso remoto não supervisionado aos seus 1.000 endpoints gerenciados.

A Solução

Depois de utilizar o Splashtop Remote Support Plus, a Midwest PROTECH decidiu atualizar para o Remote Support Premium. Buechler afirmou: "Nem sequer sabíamos que a Splashtop oferecia a solução RMM (Remote Support Premium); fiquei impressionado com a Splashtop desde o início, por isso nós fomos com tudo nessa solução".

O Splashtop Remote Support Premium foi concebido para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução que ofereça funcionalidades de gestão e controle de computadores, além do acesso remoto. Ele inclui todas as funcionalidades encontradas no Remote Support Plus, com várias funcionalidades adicionais de monitoramento e gestão encontradas na maioria das soluções de RMM.

"A solução Splashtop RMM nos dá realmente o núcleo do que precisamos," disse Buechler. "Recursos como alertas de registro de eventos, alertas de aceleração de CPU/memória e alertas de software instalado/desinstalado são ótimas para nós".

O Splashtop Remote Support Premium oferece aos MSPs como a Midwest PROTECH uma grande variedade de ferramentas para monitorar facilmente seus endpoints gerenciados. Esses recursos incluem:

Alertas configuráveis: Configure alertas personalizados para monitorar a utilização do CPU, utilização de memória, espaço em disco, computador online/offline, instalação/desinstalação de software, estado da política de atualizações do Windows e atualizações disponíveis do Windows.

Ver Registros de Eventos: Acesse rapidamente os registros de eventos do computador sem ter que entrar no computador remotamente.

Comando Remoto: Envie comandos para um comando remoto de um computador Windows ou Mac em segundo plano.

Inventário do Sistema: Verifique e tire "retratos" da informação do inventário do sistema (incluindo informação do sistema, hardware e software), compare os retratos e veja os registros de alterações entre os retratos para identificar alterações.

Gestão de Atualizações do Windows: Veja a política de atualizações do computador remoto, histórico de atualizações, verifique atualizações do Windows e agende instalações de atualizações.

Alertas para Eventos do Windows: Monitore os registros de Eventos do Windows, definindo alertas quando um critério do registro de eventos ativa os gatilhos que você definiu.

Ações agendadas: Crie, agende, monitore e execute ações de Reinício do Sistema e Atualização do Windows em computadores remotos.

Segurança de Endpoint: Veja o estado de segurança do endpoint para computadores com Windows que executam Bitdefender, Windows Defender e Kaspersky.

Buechler também obteve todas as funcionalidades de suporte remoto que tinha originalmente no Remote Support Plus, incluindo acesso remoto não assistido a qualquer hora aos seus computadores geridos, suporte remoto assistido/sob demanda, transferência de arquivos, chat, gravação de sessões e muito mais.

Com o recurso de suporte remoto supervisionado, a Midwest PROTECH é capaz de fornecer suporte a um número ilimitado de dispositivos (incluindo aqueles que não são gerenciados pela sua conta) para ajudar seus clientes o mais rápido possível.

Os Resultados

Não demorou muito para Buechler adaptar a Midwest PROTECH com o Splashtop Remote Support Premium, ao contrário da sua experiência com outras ferramentas de RMM. Buechler afirmou: “O grande problema com a Kaseya era que eu precisava de uma tecnologia certificada só para fazer alterações naquele sistema complexo. O Splashtop [Remote Support Premium] é muito intuitivo e fácil de aprender.”

Uma vez que ele começou a usar o Splashtop Remote Support Premium, viu os benefícios imediatamente.

"Até agora, a Splashtop tem sido um produto muito estável e é razoavelmente rápido na maioria dos ambientes e previsível, eu estou muito satisfeito até agora", disse Buechler, "O Remote Support Premium nos dá a vantagem de podermos fornecer serviços mais rapidamente a custos reduzidos e permite fornecer suporte a clientes regulares, bem como a novos clientes. Os benefícios são um fluxo de caixa muito melhor e um preço mais baixo por ponto de venda do nosso produto RMM. Isto nos dá uma vantagem competitiva sobre os nossos concorrentes".

Além de garantir que as operações diárias da Midwest PROTECH funcionem sem problemas, os recursos de monitoramento do Splashtop Remote Support Premium ajudam a Buechler a resolver problemas críticos proativamente antes mesmo que eles ocorram.

Sobre uma situação ocorrida, Buechler explicou: “Várias máquinas que foram salvas da falha total do disco rígido devido aos alertas de disco rígido de Logs de Eventos que configuramos. Criamos um perfil de alerta que procura erros de unidade de disco nos Logs de Eventos e nos alerta quando eles estão presentes. Várias estações de trabalho e servidores relataram erros. Nós conseguimos clonar essas máquinas para novos discos rígidos antes que o hardware realmente falhasse. Esta é a principal oferta que deixa nossos clientes entusiasmados com a assinatura do RMM.”

Finalmente, Buechler comentou sobre como a Midwest PROTECH conseguiu expandir a sua oferta de serviços aos clientes e aumentar as suas receitas através da revenda do acesso remoto. "A disponibilidade de acesso remoto para nossos clientes é um enorme ponto de venda, temos mais de 20 clientes usando a Splashtop para acessar remotamente os seus sistemas", disse Buechler.

