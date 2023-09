Como a Splashtop Enterprise está moldando o cenário de trabalho remoto

Os últimos anos testemunharam uma mudança sísmica na forma como as empresas operam, com o trabalho remoto a transitar de um nicho alternativo para um pilar central das estruturas organizacionais modernas.

À medida que as empresas em todo o mundo se adaptam a este novo cenário, a procura de ferramentas que facilitem perfeitamente as operações remotas disparou.

O Splashtop Enterprise é uma solução de acesso e suporte remoto projetada para acompanhar as tendências de trabalho remoto em evolução e moldá-las para o futuro. Esta plataforma revolucionária não oferece apenas acesso remoto; fornece um conjunto completo de ferramentas adaptadas para enfrentar os desafios multifacetados dos ambientes de trabalho distribuído de hoje.

Neste artigo, exploraremos como o Splashtop Enterprise está revolucionando o trabalho remoto, garantindo que as organizações possam aproveitar totalmente seus benefícios potenciais e, ao mesmo tempo, mitigar possíveis armadilhas.

Compreendendo os desafios do trabalho remoto de hoje

O surgimento do trabalho remoto abriu muitas oportunidades para as empresas: grupos de talentos expandidos, maior flexibilidade e potencialmente até economia de custos. No entanto, não está isento dos seus desafios. As organizações devem primeiro reconhecer e resolver esses obstáculos para realmente aproveitar os benefícios do trabalho remoto.

Preocupações com segurança: Talvez o desafio mais urgente seja garantir a segurança dos dados. Com os funcionários a acederem aos sistemas da empresa a partir de vários locais e em dispositivos diferentes, o potencial de falhas de segurança multiplica-se. Problemas de integração: A fusão de ferramentas de acesso remoto com infraestruturas de TI existentes pode ser uma tarefa assustadora. As organizações precisam de soluções que possam misturar-se perfeitamente com os seus sistemas atuais sem precisar de uma revisão completa. Cenário de Diversos Dispositivos: Com vários dispositivos disponíveis hoje — de desktops e computadores portáteis a tablets e smartphones — garantir um acesso consistente e uma experiência de utilização em todas estas plataformas torna-se fundamental. Suporte e Gestão de TI: Com uma força de trabalho distribuída, as equipas de TI enfrentam o desafio de fornecer suporte atempado, gerir atualizações e garantir que todos os sistemas funcionem sem problemas, independentemente da localização do funcionário.

Splashtop Enterprise: mais do que apenas acesso remoto

Em uma era onde as soluções de trabalho remoto são numerosas, o que diferencia o Splashtop Enterprise não é apenas sua capacidade de fornecer acesso remoto; é o conjunto abrangente de recursos projetados para aprimorar e simplificar a experiência de trabalho remoto para usuários finais e equipes de TI.

Integração Perfeita

Uma das características do Splashtop Enterprise é a facilidade com que ele se integra aos ecossistemas de TI existentes. Isso significa que as empresas podem adotar rapidamente as suas funcionalidades robustas sem o processo disruptivo de revisões dos seus sistemas atuais. Seja integrando-se com provedores de identidade de logon único ou soluções líderes de tickets PSA e ITSM, a Splashtop garante continuidade e coesão.

Segurança Não Comprometida

Com as ameaças cibernéticas se aproximando, a Splashtop valoriza a segurança. Empregando criptografia SSL/AES de 256 bits, proteção contra invasões e recursos como restrição de IP, o Splashtop Enterprise se destaca como um bastião contra possíveis violações, garantindo que os dados comerciais permaneçam sacrossantos.

A integração da Splashtop com provedores de identidade SSO significa que os usuários podem aproveitar suas credenciais organizacionais existentes para acessar a Splashtop. Isso reduz o risco de violações relacionadas com senha e simplifica o processo de login, tornando-o seguro e fácil de usar.

Versatilidade entre Dispositivos

Reconhecendo o cenário diversificado de dispositivos no mundo atual, a Splashtop oferece amplo suporte a dispositivos. Isso significa que os funcionários podem acessar seu trabalho facilmente usando um Mac, Windows, iOS, Android ou Chromebook. Esta universalidade garante que nenhum membro da equipe seja deixado para trás devido a limitações do dispositivo.

Capacitar as Equipas de TI

Splashtop não é apenas uma ferramenta para a força de trabalho em geral, mas também foi projetada tendo em mente as equipas de TI. Recursos avançados, como suporte remoto assistido e autônomo, integração com sistemas de bilhética e alertas configuráveis significam que os departamentos de TI podem fornecer suporte instantâneo e eficaz, garantindo operações remotas suaves.

O Splashtop Enterprise também vem com um fluxo de trabalho de suporte sob demanda aprimorado, para que os usuários finais possam facilmente solicitar assistência e os técnicos possam visualizar e gerenciar uma fila de solicitações de suporte, agilizando todo o processo.

Comece a usar o Splashtop Enterprise hoje mesmo

O cenário do trabalho remoto está em constante evolução, exigindo ferramentas que não só se adaptam como também antecipam e resolvem os desafios únicos que as organizações enfrentam. O Splashtop Enterprise é uma solução feita sob medida para a era atual – uma ferramenta que prioriza a segurança, capacita as equipes de TI e garante conectividade perfeita, independentemente dos limites geográficos.

À medida que navegamos nas complexidades de um mundo conduzido digitalmente, devemos equipar as nossas equipas com o melhor. O Splashtop Enterprise é mais do que apenas uma ferramenta; é um parceiro para garantir que suas estratégias de trabalho remoto sejam eficientes, seguras e preparadas para o futuro.

Pronto para experimentar a diferença Splashtop? Entre em contato conosco hoje para agendar uma demonstração ou iniciar seu teste gratuito e descubra como o Splashtop Enterprise pode remodelar a narrativa de trabalho remoto da sua organização.

Conteúdo Relacionado