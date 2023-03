Com o Avanço da Ômicron, Como a Sua Empresa Pode Mudar Facilmente para um Trabalho Flexível?

O mundo parece estar em constante estado de fluxo, mas a sua empresa não tem que estar. Saiba como você pode mudar para um trabalho flexível com facilidade, adotando uma solução de acesso remoto da próxima geração.

Se a sua empresa é como tantas outras em quase todas as indústrias e geografias, você foi obrigado a escrever — e a reescrever — os seus planos de retorno ao escritório na era COVID.

Recentemente, Apple, DocuSign, Goldman Sachs, Morgan Stanley e outros vários colossos da indústria tiveram de admitir a evolução perplexa das variantes da COVID, e empurrar para frente as suas datas de retorno do escritório mais uma vez. Para alguns, esta é a quarta vez que isso acontece. Em resposta à Omicron, a BlackRock e a American Express anunciaram planos para estender o trabalho híbrido aos seus colaboradores.

Muitas empresas, incluindo a DocuSign, antecipam precisar se manter flexíveis em torno das datas de retorno, uma vez que a COVID continua imprevisível. De acordo com o New York Times, a DocuSign decidiu não dar uma data de retorno estimada desta vez, dizendo apenas que eles “reavaliarão os planos à medida que 2022 se desenrolar".

Para terminar, o Business Insider informa que “as empresas, incluindo a Zillow, Twitter, Microsoft e Dropbox, costuraram um acordo a favor de permitir que os funcionários trabalhem remotamente para sempre”. Então, como é que a sua empresa pode rodar com sucesso para um trabalho flexível?

Mantenha a Produtividade dos Funcionários com Acesso Remoto de Nível Empresarial

Só porque o mundo à nossa volta está em fluxo, não significa que a sua empresa tenha de estar. De fato, ao fornecer um alto desempenho consistente para trabalhadores remotos, a sua empresa pode vencer isso de pé aos olhos dos colaboradores. Podemos superar outras empresas em termos de satisfação dos colaboradores, produtividade e, em última análise, retenção.

Os clientes Splashtop estão tirando proveito das impressionantes melhorias de desempenho feitas aos produtos Splashtop durante 2021. Além de conexões em tempo real, de alta velocidade e de múltiplas sessões simultâneas, os trabalhadores criativos (criadores de jogos, editores de vídeo, designers e animadores 3D) desfrutam agora de streaming com qualidade 4K a velocidades de até 60 quadros por segundo. Este tipo de confiabilidade e escalabilidade de nível empresarial vai muito longe para a produtividade e satisfação dos trabalhadores remotos.

Ofereça aos Seus Colaboradores uma Experiência Presencial em Qualquer Lugar

Garanta que os seus trabalhadores remotos tenham acesso a recursos informáticos de escritório onde quer que trabalhem. Muitos trabalhadores remotos não conseguem acessar todas as aplicações de software e arquivos que precisam para executar as suas tarefas remotamente. Os seus dispositivos pessoais não têm a capacidade de executar as aplicações que os seus computadores de escritório podem (ou seja, programas CAD de edição de vídeo e software de design gráfico). Os pedidos de licenciamento para executar em dispositivos pessoais dos funcionários ou replicar a mesma instalação do escritório para todos os funcionários podem ser proibitivamente dispendiosos.

Com o acesso remoto seguro do Splashtop, podes dar aos teus empregados o controlo sobre os computadores do escritório a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Isto dá-lhes o derradeiro dispositivo e liberdade de localização. Splashtop proporciona uma experiência presencial tão rápida, simples e segura, que eles vão sentir que estão em frente ao computador do seu escritório.

Suporte Remoto Simples para a Sua Estratégia de Trabalho Flexível BYOD

As empresas que adotaram uma estratégia Bring Your Own Device (BYOD) querem adotar uma abordagem de plataforma única. Uma que permite aos usuários alternar de forma perfeita entre dispositivos móveis, desktop e portáteis. A sua solução de trabalho flexível deve incluir suporte remoto completo para BYOD. Se tiver, o seu help desk ganha uma única interface para qualquer SO (incluindo o Linux) em qualquer dispositivo.

Na Splashtop, chamamos esta funcionalidade de “suporte atendido” e os nossos clientes adoram isso. Seus assistentes usam ele para suportar trabalhadores remotos que possam estar a ter problemas técnicos em dispositivos pessoais e emitidos pela empresa.

O suporte remoto funciona de forma elegantemente simples na Splashtop. Basta gerar um link de suporte e enviá-lo para o usuário final para descarregar e executar a aplicação SOS. Já não é necessário que o usuário final passe o código de sessão de volta. Além disso, os técnicos podem ver e trabalhar com uma fila de suporte que mostra os pedidos de suporte que lhes são atribuídos e o seu estado.

Segurança Que Você Pode Confiar

A Splashtop fornece funcionalidades de segurança robustas para ajudar os profissionais de TI a enfrentar o seu maior desafio da década de 2020 — Cibersegurança. Para garantir que o seu ambiente de trabalho flexível é seguro, o software Splashtop inclui funcionalidades de segurança incorporadas, tais como, SSO (Sign-On Único), MFA (Autenticação Multi-Fator), autenticação do dispositivo e atualizações automáticas da infra-estrutura para se manter alinhado com os padrões de segurança modernos.

A Splashtop segue uma abordagem Zero Trust. Quando os funcionários acessam remotamente seu computador de escritório ou estação de trabalho, entram através de uma ligação especial Splashtop. Essa ligação não faz parte da rede corporativa. Isto significa que só podem ver e trabalhar com os dados (por exemplo, documentos Word) no seu ambiente de trabalho remoto. Esses dados nunca saem da rede corporativa. Os líderes de segurança de TI também têm a opção de ativar ou desativar as funções de transferência e impressão de arquivos — táticas altamente recomendadas para garantir a conformidade regulamentar.

Quando os usuários acessam seu computador, dados e aplicações de escritório, a Splashtop fornece funcionalidades adicionais para limitar o acesso e otimizar a segurança dos dados. O acesso eletrônico a dados e sistemas se baseia em níveis de autoridade, parâmetros de necessidade de conhecer, e uma clara separação de deveres para as pessoas que acessam o sistema. Este acesso baseado em funções é suportado pela monitorização do acesso e pelo registro.

Conclusão: Simplifique a Mudança para o Trabalho Flexível com a Splashtop

É um desafio em evolução, pois a Omicron obriga as equipes executivas a mudar continuamente os planos de trabalho remotos e híbridos das suas empresas. Johnny Taylor Jr., presidente e CEO da Society for Human Resource Management, resumiu sucintamente a necessidade de nos mantermos preparados: “Esta não vai ser a última variante, e é bom que nós, como executivos, aprendamos a não se assustar sempre que há um novo anúncio do tipo.”

Você pode se manter preparado para o que vier a seguir usando uma solução de acesso remoto flexível e moderna. Uma que proporciona uma experiência consistente, quer os seus funcionários estejam trabalhando no escritório, em casa ou a partir de qualquer outro local.

Com Splashtop, todos os teus empregados acedem à mesma estação de trabalho física, sejam eles presenciais ou remotos. A tua empresa não precisa sequer de investir em infra-estruturas adicionais para permitir o trabalho remoto (como com VDI ou DaaS). É uma configuração ideal para um local de trabalho flexível.

